Μαζωνάκης: Tα «ρίχνει» όλα στη σύζυγό του ο γιατρός- Το άλλοθι που «χτίζει»

«Ανεχόμουν τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης» - Τι ζητά

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο γιατρός του Κολωνακίου κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και προσπαθεί να χτίσει άλλοθι ρίχνοντας τις ευθύνες στη σύζυγό του.
  • Υποστηρίζει ότι δεν ευθύνεται για τον θάνατο, αλλά παραδέχεται ότι τα μηχανήματα στο ιατρείο ήταν ακατάλληλα.
  • Ισχυρίζεται ότι την ώρα της άφιξης του Μαζωνάκη, βρισκόταν σε εστιατόριο και δεν είχε γνώση του περιστατικού.
  • Ζητά να καταθέσουν μάρτυρες που να επιβεβαιώσουν την κατάσταση του κατά τη διάρκεια του συμβάντος.
  • Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος χωρισμού με τη σύζυγό του, αν και αυτό δεν αποκλείεται στο μέλλον.

Ο προφυλακισμένος γιατρός του Κολωνακίου, που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, «χτίζει» το άλλοθί του γύρω από τέσσερα πρόσωπα που βρίσκονταν στο ιατρείο την ώρα της θεραπείας του γνωστού τραγουδιστή. Δεν παραιτείται με τίποτα από την προσπάθεια να αποφυλακιστεί, έστω με «βραχιολάκι», ρίχνοντας όλες τις ευθύνες στη σύζυγό του.  

Θάνατος Μαζωνάκη: Παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της γιατρού

Η νομική εκπροσώπησή του επιχειρεί να περάσει το μήνυμα ότι ευθύνεται μεν για τα μηχανήματα, αλλά όχι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και προσπαθεί να πέσει στα «μαλακά», ρίχνοντας την ευθύνη στη γυναίκα του.  

Μαζωνάκης: «Όταν φτάσαμε ήταν σε μυδρίαση» - Τι κατέθεσε η διασώστρια

«Ανεχόμουν την παρουσία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, αλλά δεν τα χρησιμοποιούσα», φέρεται να λέει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star.  

Παραδέχεται, έτσι, ότι κακώς τα είχαν στο ιατρείο τους και προσθέτει: «Είχα ολιστική προσέγγιση. Είχα μηχάνημα βιοανάδρασης. Αλλά ματζούνια δεν έδινα. Εγώ δεν ήμουν υποχρεωμένος να έχω απινιδωτή. Για μέθη δεν ξέρω τίποτα». 

Μαζωνάκης: Tα «ρίχνει» όλα στη σύζυγό του ο γιατρός

Μετά τους ισχυρισμούς του μένει να φανεί αν θα πείσει τη Δικαιοσύνη. Την ίδια ώρα, τίθεται το ερώτημα αν υπάρχει θέμα χωρισμού μεταξύ του ζευγαριού. Σύμφωνα με το περιβάλλον του, αυτή τη στιγμή δεν τίθεται ζήτημα χωρισμού. Ωστόσο, όπως αναφέρουν, δεν αποκλείεται κάτι τέτοιο να προκύψει στο μέλλον. «Σε καμία περίπτωση δεν τίθεται τούτη την ώρα τέτοιο θέμα. Αν μετά από ένα χρόνο προκύψει κάτι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα», αναφέρουν άτομα του περιβάλλοντός του.

Μαζωνάκης: Tα «ρίχνει» όλα στη σύζυγό του ο γιατρός- Το άλλοθι που «χτίζει»

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι ζητά και τι ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος γιατρός - Το «άλλοθι» που χτίζει 

Λίγα λεπτά πριν τις 14:00 το μεσημέρι της μοιραίας Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, ο κατηγορούμενος γιατρός βρισκόταν, όπως λέει, στο ιατρείο, συνταγογραφούσε και έκανε καρδιογράφημα σε ασθενή του. 

«Θέλω να εξεταστεί ο μάρτυς, ο ασθενής μου με το όνομα (....), να σας επιβεβαιώσει ότι πριν φτάσει ο Γιώργος Μαζωνάκης, του συνταγογράφησα εξετάσεις, εξετάσαμε καρδιογράφημά του και αποχώρησε ταυτόχρονα σχεδόν με εμένα, που έφυγα για το εστιατόριο, την ίδια ώρα που έφτανε ο τραγουδιστής στο ιατρείο», υποστηρίζει ο γιατρός και συνεχίζει:  

«Είμαι τόσο άσχετος με την παρουσία του στο συστεγαζόμενο ιατρείο και μου ήτο τόσο "αδιάφορο" ως περιστατικό (καθώς δεν συνδεόμουν καθόλου με αυτό), που την ώρα που ο εκλιπών διάσημος καλλιτέχνης έφτανε στον χώρο, εγώ, αψηφώντας τελείως το γεγονός, έφυγα και πήγα, όπως είναι γνωστό, στο εστιατόριο ...., μη δίνοντας καμία σημασία στο ραντεβού του εκλιπόντος, προφανώς επειδή ουδόλως συσχετιζόμουν μαζί του ή με τη θεραπεία που είχε προγραμματίσει με τη σύζυγό μου. 

Περίπου στις 13:55, την ώρα που έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης στην Καρνεάδου, ο γιατρός, χωρίς να ξέρει, όπως είπε, την άφιξη του τραγουδιστή, έφυγε από το ιατρείο και πήγε στο εστιατόριο. 

Στις 14:37, όπως φαίνεται στα ντοκουμέντα που εξασφάλισε για το STAR ο Βαγγέλης Γκούμας, καταγράφηκε από κάμερες κλειστού κυκλώματος να κάθεται μόνος του στο αγαπημένο του στέκι στο Κολωνάκι. 

Θάνατος Μαζωνάκη: Βίντεο με τον κατηγορούμενο γιατρό σε εστιατόριο στο Κολωνάκι

Σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν πρόλαβε καν να πάρει τη σαμπάνια που συνήθιζε να παραγγέλνει. Κάθισε λίγα λεπτά και, στις 14:43, έφυγε πάλι μόνος του από το εστιατόριο για το ιατρείο. 

«Ζητώ να κληθεί η (σ.σ. αναφέρεται σε όνομα γυναίκας μάρτυρα) να καταρρίψει το άθλιο κατασκεύασμα ότι εγώ επί μακρόν γνώριζα το παραμικρό στραβό που συνέβαινε και να καταθέσει περί της απολύτου ήρεμης ψυχικής μου κατάστασης και του ήρεμου παντελώς σε όλα του τα σημεία γεύματός μας και ότι κανείς δεν με πήρε, δεν μου επικοινώνησε κανένα επείγον συμβάν. Μετά το εστιατόριο, λίγο πριν τις 15:00, ξάπλωσα στον καναπέ του ιατρείου. Η κόρη μου και ο φίλος της, που έφτασαν στο ιατρείο, μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Μισή ώρα αργότερα έφτασε άλλος ασθενής μου και, όπως ο ίδιος κατέθεσε, μέχρι περίπου τις 16:15 τον εξέταζα. Ενώ του συνταγογραφούσα, κλήθηκα να συνδράμω στο εξεταστήριο της συζύγου μου». 

Θάνατος Μαζωνάκη: Ποια πρόσωπα ζητά να καταθέσουν 

Ο κατηγορούμενος γιατρός αντιλήφθηκε, όπως ισχυρίζεται, ότι κάτι δεν πάει καλά λίγα λεπτά πριν φτάσει το ΕΚΑΒ. 

«Μέχρι περίπου 16:15 εγώ δεν είχα καμία εικόνα κανενός επείγοντος και, με το που ενημερώθηκα, προσέτρεξα προς βοήθεια και 16:21 κάλεσε η ίδια το ΕΚΑΒ με τη βοήθεια της γραμματέως, κλήση στην οποία παρενέβην αγωνιωδώς και ζήτησα καρδιολογική μονάδα. Η μαρτυρία ... είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη, όπως και όλες που σας εξαιτούμαι υπερασπιστικώς από τη θέση που αδίκως και οδυνηρώς βρίσκομαι». 

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