#4 Cafeina Day - Ένα ολοήμερο event για όσους αγαπάνε τον καφέ

Μια Κυριακή που δε θέλεις να χάσεις!

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Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Παραδοσιακό Καζάνι Σαγιά γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ με το #4 Cafeina Day με τη συνεργασιά του Portioli Evia, ένα ολοήμερο event που φέρνει κοντά τον καφέ, τη γαστρονομία, τη μουσική, τη φύση και την περιπέτεια

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, από τις 11:00, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν μια ολόκληρη ημέρα στο ξεχωριστό τοπίο των Καθενών Διρφύων, με θέα στη Δίρφυ και την ευβοϊκή φύση.

#4 Cafeina Day - Ένα ολοήμερο event για όσους αγαπάνε τον καφέ

Η φετινή διοργάνωση επιστρέφει ανανεωμένη και δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην εμπειρία. Στο επίκεντρο βρίσκεται, φυσικά, ο καφές, με coffee experiences by Portioli, παρουσία coffee specialist και γνωριμία με τον κόσμο του espresso. Παράλληλα, το πρόγραμμα συμπληρώνεται από γαστρονομικές δημιουργίες, αλμυρές και γλυκές προτάσεις, street food και ιδιαίτερες γεύσεις, δημιουργώντας μια ημέρα που συνδυάζει τη χαλάρωση με την ανακάλυψη.

Το μεγάλο νέο του φετινού Cafeina Day είναι το Paratrike, που έρχεται για πρώτη φορά στο Καζάνι Σαγιά και δίνει κυριολεκτικά άλλη διάσταση στη διοργάνωση. Οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν από κοντά τα εντυπωσιακά διθέσια paratrike και να παρακολουθήσουν πτήσεις πάνω από το Καζάνι Σαγιά και το μοναδικό ευβοϊκό τοπίο. 

#4 Cafeina Day - Ένα ολοήμερο event για όσους αγαπάνε τον καφέ

Το Paratrike είναι ένα διθέσιο αεροσκάφος που αποτελείται από ένα μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο πλαγιάς, με κινητήρα και έλικα, και προσφέρει τη δυνατότητα πτήσης δύο ατόμων πάνω από το τοπίο. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα paratrike και, για όσους επιλέξουν να πετάξουν, να πραγματοποιήσουν μια ξεχωριστή πτήση πάνω από το ευβοϊκό τοπίο. Οι διπλωματούχοι υλοποιητές - χειριστές του Paratrike, Αθανάσιος Σμύρης και Αριστοτέλης Καπετάνιος σας υπόσχονται μια αξέχαστη εμπειρία.

Την εμπειρία στον αέρα συμπληρώνει ένα εντυπωσιακό show ελεύθερης πτώσης με Wingsuit από ύψος 1.000 μέτρων, που αναμένεται να προσφέρει ένα μοναδικό θέαμα στους επισκέπτες.

#4 Cafeina Day - Ένα ολοήμερο event για όσους αγαπάνε τον καφέ

Παράλληλα, από τις 11:00 ξεκινά και η ιππασία, δίνοντας σε μικρούς και μεγάλους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τα άλογα.
Καφές, γεύσεις και μουσική

Η ημέρα ξεκινά με τον καφέ να βρίσκεται στο επίκεντρο, με την Portioli και την παρουσία coffee specialist να παρουσιάζουν τον κόσμο του espresso και να δημιουργούν coffee experiences καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στον χώρο του Καζανιού Σαγιά θα υπάρχουν επίσης γαστρονομικές προτάσεις, street food, burgers, αλμυρές και γλυκές γεύσεις, ενώ η μουσική θα συνοδεύει τη διοργάνωση από το πρωί έως το βράδυ.

#4 Cafeina Day - Ένα ολοήμερο event για όσους αγαπάνε τον καφέ

Τη μουσική επιμέλεια αναλαμβάνουν η PR MEDIA και ο Σπύρος Δερνίκος.

Μια γιορτή που φέρνει τη Δίρφυ πιο κοντά στην Αθήνα

Το #4 Cafeina Day και το Καζάνι Σαγιά συμβάλλει στην ανάδειξη της περιοχής ως προορισμού για μονοήμερη απόδραση, συνδυάζοντας τη φύση και το βουνό με τη γαστρονομία, τις δραστηριότητες και την ψυχαγωγία.

Για μικρούς και μεγάλους, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη ιππασία, τοξοβολία, Παιδικό Stand Up Comedy με την Clown Dalia, Balloon Art, Face Painting και παιχνίδια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Από τις 11:00
11:00 – 17:00 Ιππασία
11:00 – 17:00 Τοξοβολία
11:00 Paratrike Flights
12:15 Παιδικό Stand Up Comedy
13:00 – 14:00 Balloon Art – Μπαλοκατασκευές & Face Painting

#4 Cafeina Day - Ένα ολοήμερο event για όσους αγαπάνε τον καφέ

Κατά τη διάρκεια της ημέρας Show ελεύθερης πτώσης με Wingsuit
Καθ’ όλη τη διάρκεια: Street Food &amp; γαστρονομικές προτάσεις • Coffee Experiences by Portioli • Paratrike Flights
Μουσική από PR MEDIA &amp; Άκη Αφέντρα

Πληροφορίες:

Η είσοδος στον χώρο είναι ελεύθερη και οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν τις δραστηριότητες που θέλουν να συμμετάσχουν, με κόστος από 7€, ανάλογα με τη δραστηριότητα.
Δραστηριότητες για παιδιά και οικογένειες
Το #4 Cafeina Day έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει δραστηριότητες και για τους μικρότερους επισκέπτες.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
•    Παιδικό Stand Up Comedy με την Clown Dalia
•    Face Painting
•    Balloon Art και μπαλοκατασκευές
•    Παιχνίδια και δραστηριότητες για παιδιά

Παράλληλα, στον χώρο θα λειτουργεί και Pilates Corner by Ioanna Kanatselou & Pure Studio, για όσους θέλουν να εντάξουν κίνηση και ευεξία στην ημέρα τους. (από 14 ετών και πάνω)

Το #4 Cafeina Day by Portioli Evia συνδυάζει τον καφέ με τη γαστρονομία, τη μουσική, τη φύση και τις δραστηριότητες, δημιουργώντας μια ολοήμερη γιορτή για όλη την οικογένεια.

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CAFEINA DAY
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΦΕ
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΖΑΝΙ ΣΑΓΙΑ
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