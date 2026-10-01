Η μπάντα που επαναπροσδιόρισε το industrial rock έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, τέσσερις δεκαετίες μετά την έναρξη της ηχητικής της επανάστασης.

Σαράντα χρόνια μετά την εμφάνισή τους στη μουσική σκηνή, οι The Young Gods εξακολουθούν να ακούγονται σαν συγκρότημα του μέλλοντος. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Σε μια εποχή όπου το industrial rock δεν είχε ακόμη αποκτήσει τη μορφή με την οποία το γνωρίζουμε σήμερα, τρεις μουσικοί από τη Γενεύη αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν τα samplers όχι ως βοηθητικά εργαλεία αλλά ως βασικό συστατικό μιας νέας μουσικής γλώσσας.

Το αποτέλεσμα ήταν τόσο πρωτοποριακό ώστε η επιρροή του εξαπλώθηκε πολύ πέρα από τα όρια της εναλλακτικής σκηνής. Με δίσκους όπως τα The Young Gods, L’Eau Rouge, TV Sky και Only Heaven, οι Ελβετοί άνοιξαν νέους δρόμους, συνδυάζοντας τη βία του punk, τη δύναμη του rock, τις ηλεκτρονικές υφές και την πειραματική διάθεση σε έναν ήχο που παραμένει αναγνωρίσιμος μέχρι σήμερα.

Είναι η πρώτη φορά που αυτή η εμβληματική μπάντα θα εμφανιστεί ζωντανά στη χώρα μας. Μια απουσία δεκαετιών που επιτέλους τερματίζεται και ένα συναυλιακό απωθημένο που βρίσκει τη δικαίωσή του.

Όσοι έζησαν την εναλλακτική έκρηξη των 90s θυμούνται πολύ καλά τη θέση που είχαν τραγούδια όπως τα «Skinflowers», «TV Sky» και «Gasoline Man» στα σκοτεινά dancefloors της εποχής. Όσοι τους ανακάλυψαν αργότερα γνωρίζουν ότι η αξία των The Young Gods δεν βρίσκεται μόνο στην επιρροή τους αλλά και στη διαρκή τους εξέλιξη.

Το πρόσφατο Appear Disappear, το 13ο στούντιο άλμπουμ τους, αποδεικνύει ότι η δημιουργική τους φλόγα παραμένει αναμμένη. Σκληρό, σύγχρονο και ανήσυχο, λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι οι The Young Gods δεν είναι ένα συγκρότημα που ζει από το παρελθόν του. Είναι μια μπάντα που εξακολουθεί να κοιτάζει μπροστά.

Στις 2 Οκτωβρίου στο Gazarte Ground Stage δεν θα γιορτάσουμε απλώς τα 40 χρόνια μιας σπουδαίας διαδρομής. Θα συναντήσουμε από κοντά ένα συγκρότημα που απέδειξε πως η πραγματική πρωτοπορία δεν έχει ημερομηνία λήξης.

The Young Gods line up: Franz Treichler ( Vocals & Guitars )

Cesare Pizzi ( Sampling, Electronics )

Bernard Trontin ( Drums )

Γεωργία Χάρδα

Είμαι δημοσιογράφος και αγαπώ να κινούμαι στον παλμό της μουσικής, να ταξιδεύω μέσα από τις ιστορίες που γεννά η rock σκηνή. Έχω πραγματοποιήσει πολυάριθμες συνεντεύξεις με καλλιτέχνες, αναζητώντας πάντα τη λεπτομέρεια και την αλήθεια που μένει εκτός κάδρου.