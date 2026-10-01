Η Κρίστα Πάικ επέζησε μετά τη χορήγηση δύο θανατηφόρων δόσεων πεντοβαρβιτάλης κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της στο Τενεσί. Η καρδιά της εξακολουθούσε να χτυπά και η ίδια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ οι δικηγόροι της κατέθεσαν επείγουσα αίτηση για να σταματήσει η διαδικασία και να της παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Η Κρίστα Πάικ επέζησε την εκτέλεσης μετά από δύο θανατηφόρες δόσεις

Η Πάικ είχε προγραμματιστεί να εκτελεστεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Riverbend Maximum Security Institution, στο Νάσβιλ. H 50χρονη είχε καταδικαστεί σε θανατική ποινή για τη δολοφονία της 19χρονης Κόλιν Σλέμερ το 1995, όταν η ίδια ήταν μόλις 18 ετών.

Η υπόθεση είχε ήδη εξελιχθεί σε δικαστικό θρίλερ πριν από την έναρξη της διαδικασίας. Ομοσπονδιακό εφετείο είχε αναστείλει προσωρινά την εκτέλεση, όμως το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε την απόφαση, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διαδικασία.

Εκτέλεση Τενεσί: Οι δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης

Σύμφωνα με το Associated Press, η Πάικ οδηγήθηκε στον θάλαμο εκτέλεσης και δέθηκε σε φορείο.

Μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης πεντοβαρβιτάλης, η Πάικ φέρεται να διατηρούσε τις αισθήσεις της. Μάλιστα, σήκωσε το κεφάλι της και ρώτησε τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους αν ήταν φυσιολογικό «να νιώθει έτσι το χέρι της».

Η Πάικ είχε καταδικαστεί το 1995 για τη δολοφονία της 19χρονης Κόλιν Σλέμερ

Ακολούθησε δεύτερη δόση. Οι δημοσιογράφοι που παρακολουθούσαν τη διαδικασία από διπλανό χώρο δεν είχαν πλέον οπτική επαφή με την Πάικ, όμως ανέφεραν ότι την άκουγαν να ροχαλίζει.

Στη συνέχεια το μικρόφωνο απενεργοποιήθηκε και οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης κλήθηκαν να αποχωρήσουν. Η εκπρόσωπος του Τμήματος Σωφρονισμού του Τενεσί, Ντορίντα Κάρτερ, δήλωσε ότι δεν μπορούσε να παράσχει άμεσα πληροφορίες για το τι είχε συμβεί.

Η Πάικ μεταφέρθηκε τελικά στο νοσοκομείο, καθώς, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, εξακολουθούσε να έχει καρδιακό παλμό.

Εκτέλεση Τενεσί: Η επείγουσα προσφυγή των δικηγόρων της

Η νομική ομάδα της Πάικ κατέθεσε επείγουσα αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, ζητώντας την αναστολή της εκτέλεσης και υποστηρίζοντας ότι η πελάτισσά τους βρισκόταν σε «περιττό στρες».

Η Πάικ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και οι δικηγόροι της ζήτησαν αναστολή της εκτέλεσής της

Στην αίτηση αναφερόταν ότι οι σωφρονιστικές αρχές θα έπρεπε να λάβουν μέτρα για να σωθεί η ζωή της.

Οι δικηγόροι της υποστήριξαν ακόμη ότι υπήρχαν προβλήματα με την πρόσβαση στις φλέβες, που είχαν υποστεί ρήξη, ενώ έκαναν λόγο και για «αλλοιωμένη πεντοβαρβιτάλη» και απουσία άμεσα διαθέσιμης επείγουσας ιατρικής περίθαλψης.

«Δε μας δίνει καμία ικανοποίηση το γεγονός ότι είχαμε δίκιο, αλλά οι ανησυχίες που εξέφρασε η Πάικ αποδείχθηκαν αληθινές∙ δύσκολη πρόσβαση στις φλέβες, φλέβες που έσπασαν, αλλοιωμένη πεντοβαρβιτάλη, απουσία διαθέσιμης επείγουσας ιατρικής περίθαλψης. Τα πράγματα αναπόφευκτα πήγαν στραβά και όλα αυτά στο πλαίσιο ενός πρωτοκόλλου που καλύπτεται από μυστήριο», δήλωσαν.

Η Ρόμπιν Μ. Μάχερ, εκτελεστική διευθύντρια του Κέντρου Πληροφόρησης για τη Θανατική Ποινή, χαρακτήρισε αυτό που συνέβη στην Πάικ «μοναδικό και άνευ προηγουμένου».

Εκτέλεση Τενεσί: Η υπόθεση της Κόλιν Σλέμερ

Η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Κόλιν Σλέμερ. Μαζί με τον τότε σύντροφό της, Τάνταριλ Σιπ, είχε καταδικαστεί για τον ξυλοδαρμό και τη δολοφονία της νεαρής, την οποία γνώριζαν από πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.

Η Κόλιν Σλέμερ (δεξιά) είχε δολοφονηθεί από την Πάικ και τον τότε σύντροφό της

Η Πάικ και η Σλέμερ γνωρίστηκαν σε ένα κέντρο εκπαίδευσης νέων με παραβατική συμπεριφορά. Η ίδια πίστευε ότι η 19χρονη ήθελε να της πάρει το αγόρι της.

Στις 12 Ιανουαρίου 1995, η Πάικ, μαζί με τον τότε σύντροφό της, μία φίλη της και την Σλέμερ πήραν άδεια εξόδου από τον κοιτώνα, όπου έμεναν και πήγαν στο δάσος. Εκεί είπαν στη Σλέμερ ότι ήθελαν να συμφιλιωθούν, προσφέροντάς της λίγη μαριχουάνα.

Μόλις έφτασαν στην απομονωμένη τοποθεσία, η Σλέμερ δέχθηκε επίθεση από την Πάικ. Σύμφωνα με τη δικαστική κατάθεση, επί 30 λεπτά η 18χρονη τότε Πάικ έβριζε την Σλέμερ, τη χτυπούσε και τη μαχαίρωνε. Μάλιστα η φίλη της Πάικ χρησιμοποίησε ένα κοπίδι για να χαράξει ένα πεντάγραμμα στο στήθος της Σλέμερ, ενώ ήταν ακόμη ζωντανή. Τελικά, η Πάικ συνέθλιψε το κρανίο της 19χρονης με ένα μεγάλο κομμάτι ασφάλτου, σκοτώνοντάς την. Στη συνέχεια κράτησε ένα κομμάτι από το κρανίο της Σλέμερ και το επιδείκνυε στο κέντρο εκπαίδευσης θριαμβευτικά. Οι τρεις συνελήφθησαν μέσα σε 36 ώρες.

Οι ντετέκτιβ βρήκαν το κομμάτι του κρανίου στην τσέπη του μπουφάν της Πάικ. Λίγο μετά τη σύλληψή της, ομολόγησε στην αστυνομία πως είχε συμμετάσχει στη δολοφονία της Σλέμερ. Παρ’ όλα αυτά, ισχυρίστηκε ότι η ίδια και οι συνεργοί της απλώς προσπαθούσαν να τρομάξουν τη Σλέμερ και ότι το σχέδιό τους ξέφυγε από τον έλεγχο.

Η μητέρα της Σλέμερ ζήτησε επανειλημμένα από τις αρχές του Τενεσί να της επιστρέψουν το θραύσμα του κρανίου για να ταφεί κανονικά, αλλά αυτό παρέμεινε στην κατοχή της πολιτείας ως αποδεικτικό στοιχείο. Οι αρχές δήλωσαν ότι δεν θα επιστρεφόταν όσο η υπόθεση παρέμενε ανοιχτή, εν αναμονή της εκτέλεσης της Πάικ. Σε ένα ντοκιμαντέρ που έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2026 ενόψει της πιθανής εκτέλεσης της Πάικ, με τίτλο Dead Woman Walking: Pike vs. Tennessee, η μητέρα της Σλέμερ, Μέι Μαρτίνες, επιβεβαίωσε ότι, έπειτα από 16 χρόνια αγώνα και αποστολής επιστολών, είχε λάβει από την πολιτεία του Τενεσί το θραύσμα του κρανίου της κόρης της.

Το 1996 η Πάικ κρίθηκε ένοχη για φόνο πρώτου βαθμού και καταδικάστηκε σε θάνατο.

Στην αίτησή της για επιείκεια, η ίδια δεν αρνήθηκε την ενοχή της. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι ήταν 18 ετών και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, έχοντας ιστορικό κακοποίησης και παραμέλησης κατά την παιδική της ηλικία.

«Ήμουν ένα ψυχικά ασθενές παιδί 18 ετών», ανέφερε σε δήλωσή της. «Χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να συνειδητοποιήσω το μέγεθος αυτού που είχα κάνει. Ακόμη περισσότερα για να αποδεχθώ πόσες ζωές επηρέασα».

Η Πάικ ήταν η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούταν στο Τενεσί μετά από 200 χρόνια

Η εκτέλεση της Πάικ θα ήταν η πρώτη εκτέλεση γυναίκας στο Τενεσί εδώ και περισσότερο από 200 χρόνια. Ήταν μάλιστα η μοναδική γυναίκα που βρισκόταν στη λίστα των θανατοποινιτών της πολιτείας.

Η υπόθεσή της είχε προκαλέσει και νέα δικαστική διαμάχη σχετικά με τα ελαφρυντικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη του 1996. Οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι οι ένορκοι δεν είχαν τη δυνατότητα να εξετάσουν επαρκώς το ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης που είχε υποστεί.

Ο κυβερνήτης του Τενεσί απέρριψε αυτή την εβδομάδα το αίτημα επιείκειας της Πάικ.

Εκτέλεση Τενεσί: Άλλοι 7 θανατοποινίτες έχουν επιβιώσει από εκτέλεση

Η αποτυχημένη διαδικασία προστέθηκε σε ένα ήδη ιδιαίτερο ιστορικό εκτελέσεων στην πολιτεία. Σύμφωνα με το Associated Press, επτά ακόμη θανατοποινίτες έχουν επιβιώσει κατά τη διαδικασία εκτέλεσης, κυρίως λόγω δυσκολιών στην εύρεση φλέβας, χωρίς όμως να έχει καταγραφεί περίπτωση ανθρώπου που να παραμένει ζωντανός μετά τη λήψη των φαρμάκων της θανατηφόρας ένεσης.

Το Τενεσί είχε αντιμετωπίσει αντίστοιχο πρόβλημα και τον Μάιο, όταν η εκτέλεση του Τόνι Κάρουθερς ακυρώθηκε, αφού οι εκτελεστές προσπάθησαν ανεπιτυχώς για περισσότερο από μία ώρα να τοποθετήσουν φλεβοκαθετήρα για τη χορήγηση πεντοβαρβιτάλης.

Η κατάσταση της υγείας της Κρίστα Πάικ μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.