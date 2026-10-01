Συνελήφθη μετά από καταδίωξη ο TikToker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν»

Τα βίντεο που ανέβασε για το περιστατικό & η εκδοχή της ΕΛΑΣ

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Συνελήφθη μετά από καταδίωξη ο TikToker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν»
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Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: TikTok / @teomavridiss
Θεσσαλονίκη: Γνωστός TikToker κατήγγειλε αστυνομικούς ότι του έσπασαν το αυτοκίνητο – Αλληλομηνύθηκαν / MEGA

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο TikToker "Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν" συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταδίωξη, με κατηγορίες για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.
  • Κατήγγειλε ότι οι αστυνομικοί προκάλεσαν ζημιές στο αυτοκίνητό του, σπάζοντας τα τζάμια με λοστό.
  • Ο δικηγόρος του TikToker υπέβαλε μήνυση κατά των αστυνομικών για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και άλλες κατηγορίες.
  • Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι η καταδίωξη ξεκίνησε λόγω υπερβολικής ταχύτητας και ότι οι επιβαίνοντες αρνούνταν να ανοίξουν τις πόρτες.
  • Η υπόθεση είναι υπό διερεύνηση, με τις δύο πλευρές να έχουν διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό.

Συνελήφθη χθες (Τετάρτη 30/9) στη Θεσσαλονίκη ο γνωστός TikToker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν» έπειτα από καταδίωξη. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Ο TikToker υποστηρίζει πως οι αστυνομικοί προκάλεσαν σημαντικές φθορές στο αυτοκίνητό του κατά την ακινητοποίσή του και υπέβαλε και εκείνος μήνυση εναντίον τους. 

Τι υποστηρίζει ο «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν»

 

@teomavridiss

 

♬ πρωτότυπος ήχος - Τεος βασιλιάς Τζουντασιαν

 

Με βίντεο που ανέβασε στην πλατφόρμα του TikTok, ο influencer έδειξε τις ζημιές στο αυτοκίνητό του, το οποίο έχει σπασμένα τζάμια. 

Ο ίδιος περιγράφει όσα έζησε και δίνει τη δική του εκδοχή. «Ένα τέταρτο ήταν από πίσω μας αστυνομικοί ασφαλίτες, που υποτίθεται μας άναψαν φάρο, με ένα πειραγμένο Golf. Δε μας άναψαν ποτέ φάρο, έκανα στην άκρη να περάσουν και δε μας προσπερνούσαν ποτέ. Κατεβαίνουν, φοράνε τα γάντια τους, και κρατάνε λοστό. Απ' τον φόβο μου πάω και τρακάρω στο μπροστινό ΙΧ. 

Θέλουν να μας βγάλουν τρελούς, ότι δε σταματήσαμε εμείς στο ΙΧ. Έρχονται με λοστούς από τη μία και την άλλη και σπάνε το αυτοκίνητο, δεν λένε καν ότι είναι αστυνομικοί. Ισχυρίζονται ότι κρατάνε την ταυτότητά τους, δεν κρατάνε καμία ταυτότητα. [...]

Ζητάμε να δούμε τι ώρα έγινε η καταγραφή του φάρου, τι ώρα έπαιξε ο φάρος. Γιατί υποτίθεται μας άναψαν φάρο και δεν τον είδαμε και εννοείται δε μας δείχνουν τίποτα. Και τώρα περιμένουμε να βγάλουμε άκρη πάνω στη Λαγκαδά». 

 

@teomavridiss

 

♬ πρωτότυπος ήχος - Τεος βασιλιάς Τζουντασιαν

 

Η ανακοίνωση του δικηγόρου του TikToker, Όθωνα Παπαδόπουλου  

«Σήμερα (σ.σ. την Τετάρτη) το μεσημέρι κλήθηκα από τον γνωστό TikToker “ΤΕΟ” να μεταβώ σε περιοχή της οδού Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, όπου, όπως μου κατήγγειλε, είχε δεχθεί επίθεση από αστυνομικούς που του προκάλεσαν ζημιές στο αυτοκίνητό του.

Μετέβην άμεσα στο σημείο, όπου διαπίστωσα τα εξής: Δύο αστυνομικοί του Τμήματος Αλλοδαπών είχαν θεωρήσει ότι μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχαν αλλοδαποί και είχαν πραγματοποιήσει επίθεση με ειδικό όργανο θραύσης κρυστάλλων, με το οποίο είχαν επιτεθεί αιφνιδιαστικά από πίσω και είχαν σπάσει τα τζάμια του αυτοκινήτου προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Στη συνέχεια παραδέχτηκαν ότι είχαν κάνει λάθος και ζήτησαν συγγνώμη. Όταν όμως ο TikToker ζήτησε να πάνε όλοι μαζί στο Τμήμα για να καταγραφεί το περιστατικό και στη συνέχεια εκδήλωσε την επιθυμία να υποβάλει μήνυση για τη φθορά της ιδιοκτησίας του, τότε οι δράστες, για να αποφύγουν τις συνέπειες της πράξης τους, του υπέβαλαν ψεύτικη μήνυση για δήθεν “απείθεια”, “βία κατά υπαλλήλων” και “επικίνδυνη οδήγηση” και διενήργησαν σύλληψη, πέντε ώρες μετά το συμβάν στο Αστυνομικό Τμήμα, και όχι επί τόπου στο σημείο, όπως θα συνέβαινε εάν πράγματι είχαν συμβεί όλα όσα του αποδίδουν.

Με τον τρόπο αυτό, ο “Τεό” συνελήφθη στο πλαίσιο αυτοφώρου για πράξεις που ποτέ δεν τέλεσε. Ειδοποιήθηκα και μετέβην στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου καταθέσαμε μήνυση κατά των δύο αστυνομικών για έξι, συνολικά, ποινικά αδικήματα και συγκεκριμένα για: 1) φθορά ξένης ιδιοκτησίας, 2) απειλή, 3) επικίνδυνη σωματική βλάβη (από τραυματισμό που προκλήθηκε στον “Τεό” από τα θραύσματα των τζαμιών), 4) παράβαση καθήκοντος, 5) ψευδή καταμήνυση και 6) ψευδή κατάθεση.

Ως αποτέλεσμα της μηνύσεώς μας οι δύο αστυνομικοί ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ και ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Πριν από μία ώρα περίπου εμφανίστηκαν σε διάφορα σάιτ δημοσιεύματα που παρουσιάζουν μία τελείως διαφορετική εκδοχή για το συμβάν, εκδοχή που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα επικαλούνται ανώνυμες “αστυνομικές πηγές”. Για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων θα ασκηθούν αγωγές, ενώ θα αιτηθούμε από τους υπαίτιους να κατονομάσουν τις πηγές τους και θα επανέλθουμε με νέα σειρά μηνύσεων και αγωγών κατά των συγκεκριμένων “πηγών”, για συκοφαντική δυσφήμηση και όποιες άλλες πράξεις προκύψουν.

Τραυματισμό από τη βίαιη επίθεση των αστυνομικών υπέστη και ο συνεπιβάτης του αυτοκινήτου, ο οποίος επίσης υπέβαλε μήνυση. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο διαδίκτυο έχει αναρτηθεί τις τελευταίες ώρες βίντεο στο οποίο έχουν καταγραφεί οι ίδιοι αστυνομικοί να πραγματοποιούν και άλλη βίαιη επίθεση σε άλλο αυτοκίνητο, την προηγούμενη ημέρα, στην ίδια περιοχή, χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, δηλαδή σπάζοντας τα τζάμια με ειδικό όργανο θραύσης κρυστάλλων. Θα εξαντλήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι κανένας πολίτης δεν θα αντιμετωπίσει ξανά τέτοια βίαιη, αυθαίρετη και παράνομη συμπεριφορά».

Η εκδοχή της Αστυνομίας για το περιστατικό 

Πηγές της ΕΛΑΣ αναφέρουν ότι το περιστατικό ξεκίνησε διαφορετικά. Σύμφωνα με την εκδοχή της ΕΛ.ΑΣ, το περιστατικό άρχισε στα διόδια της Ανάληψης, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούνταν για τη διακίνηση παράτυπων μεταναστών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν όχημα να κινείται με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα και έδωσαν εντολή στον οδηγό να σταματήσει. Ο οδηγός, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, δε σταμάτησε με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Οι αστυνομικοί αναφέρουν ακόμη ότι το όχημα κινήθηκε με υψηλή ταχύτητα και, στην προσπάθειά του να διαφύγει, προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Η αστυνομία λέει, επίσης, ότι τα τζάμια στο αυτοκίνητο τα έσπασε με σκοπό να μπορέσει να ανοίξει τις πόρτες γιατί οι επιβαίνοντες είχαν κλειδωθεί μέσα και αρνούνταν να ανοίξουν. 

Η υπόθεση είναι υπό διερεύνηση. 

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