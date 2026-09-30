«Αδειάζει» πλέον τη σύζυγό του ο προφυλακισμένος γιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι συνήγοροί του για πρώτη φορά ανοίγουν τα χαρτιά τους.

Όπως είπε στο ρεπορτάζ της η Τασούλα Παπανικολάου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, ο γιατρός μέσω των συνηγόρων του, ισχυρίζεται όχι μόνο ότι δεν έχει εμπλοκή με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και ότι αυτό αποδεικνύεται καθημερινά στην ανάκριση από τα στοιχεία. Για την ιστορία πάντως, τα στοιχεία δεν τον βοήθησαν την περασμένη εβδομάδα να προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής του κράτησης, σχολίασε η δικαστική συντάκτρια του Star.

H υπερασπιστική γραμμή του γιατρού

Τα βασικά σημεία της υπερασπιστικής γραμμής του γιατρού, έτσι όπως αυτά «ξεδιπλώνονται» μέσω ανακοίνωσης των συνηγόρων του, Νίκου και Τέλλου Αγαπηνού, έχουν ως εξής:

«Ο ιατρός ενημερώθηκε για το περιστατικό αποκλειστικά και μόνο όταν κλήθηκε περί τις 16.15 να παράσχει ιατρική επείγουσα συνδρομή, έξι με επτά λεπτά περίπου προτού κληθεί το ΕΚΑΒ (16.21) το οποίο κατέφτασε στις 16.26 και τον βρήκε να προβαίνει σε ΚΑΡΠΑ».

«Ούτε επικοινώνησε ποτέ με τον εκλιπόντα, ούτε τον εξέτασε, ούτε του πρότεινε οιαδήποτε θεραπεία, ούτε του παρείχε οιαδήποτε υπηρεσία/θεραπεία ούτε καν τον γνώρισε ποτέ».

«Λίγο πριν τις 15.00 ξαπλώνει στον καναπέ του ιατρείου (σε μεγάλη απόσταση από το κρίσιμο εξεταστήριο) γεγονός που αποδεικνύει

επίσης δείγμα έλλειψης γνώσης κατεπείγοντος».

Ενδιαφέρον έχει το τέλος της ανακοίνωσης, όπου ο γιατρός, αναφέροντας τα πτυχία του είναι σαν να διαχωρίζει τον εαυτό του από τη σύζυγό του, η οποία ως γνωστόν είναι άνευ ειδικότητας.

Αναφέρουν συγκεκριμένα οι συνήγοροι του γιατρού:

«Ο ιατρός είναι 58 ετών, έχει τρία παιδιά και όλα του τα πτυχία ανεξαιρέτως είναι από την Ιατρική Σχολή Αθηνών (ΕΚΠΑ) – και από κανένα άλλο Πανεπιστήμιο - μέχρις Διδακτορικού, ενώ παράλληλα έχει ειδίκευση Παθολογίας και άδεια ασκήσεως επί 33 έτη με λευκό πειθαρχικό μητρώο».

«Εδώ βλέπουμε ένα υπερασπιστικό "διαζύγιο". Αυτό είναι δεδομένο πλέον για την υπόθεση, και είναι βέβαιο ότι οι γιατροί θα κληθούν ξανά για συμπληρωματικές απολογίες. Τους είδα στην ανάκριση να κρατάει ο ένας τον άλλον.Δεν είμαι πολύ βέβαιη ότι θα έχω την ίδια εικόνα όταν θα έρθουν για τις συμπληρωματικές τους απολογίες», ανέφερε η Τασούλα Παπανικολάου.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικηγόροι που είχαν την υπεράσπιση του ζεύγους των γιατρών, γνωστοποίησαν την περασμένη Δευτέρα (28/9) ότι παραιτούνται από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού, εκπροσωπώντας πλέον μόνο τον έτερο κατηγορούμενο γιατρό.