Σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία του ιατρείου των δύο γιατρών που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο φως, μέσα από μαρτυρία πρώην συνεργάτη τους.

Μιλώντας στο «Πρωινό», ο πρώην εργαζόμενος περιγράφει, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, συμπεριφορές που του είχαν προκαλέσει έντονη εντύπωση. Όπως υποστηρίζει, ο γιατρός έφερνε αρκετές φορές ασθενείς, αλλά και εργαζόμενες, «σε πολύ δύσκολη θέση».

«Πολλές φορές του άρεσε να φέρνει ασθενείς, ακόμα και εργαζόμενες στο ιατρείο, σε δύσκολη θέση, αλλά πάνω στο όριο. Το βλέμμα του ήταν ένα αρρωστημένο βλέμμα το οποίο μπορούσες να καταλάβεις ότι σκέφτεται αδιανόητα πράγματα», αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο ίδιος κάνει λόγο και για περιστατικά που, κατά την άποψή του, δε συνάδουν με την εικόνα που θα περίμενε κανείς από έναν γιατρό, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «κοιμόταν στον καναπέ ενώ μπορεί να έμπαινε κάποιος ασθενής».

Παράλληλα, μιλά για τις καταναλωτικές συνήθειες του γιατρού, υποστηρίζοντας ότι είχε «πολύ ακριβά γούστα». Μάλιστα, αναφέρει ότι είχε ακούσει για εσώρουχο από «πολύ ιδιαίτερο ύφασμα από βαμβάκι από νησί του Ειρηνικού», η αξία του οποίου, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, έφτανε «κοντά στα 1.000 ευρώ».

Η σχέση των δύο γιατρών και οι αναφορές στους ελέγχους

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο πρώην συνεργάτης και στη σχέση μεταξύ των δύο γιατρών, υποστηρίζοντας ότι η γιατρός είχε τον πιο δυναμικό ρόλο. «Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αυτή ήταν το αφεντικό», αναφέρει, ενώ υποστηρίζει ότι ο άνδρας της «τη φοβόταν σε μεγάλο βαθμό» και απέφευγε να της εκφράσει αντιρρήσεις.

Στη συνέντευξη γίνεται, επίσης, αναφορά στην παρουσία αναισθησιολόγου στο ιατρείο. «Ξέρω ότι υπήρχε αναισθησιολόγος, αλλά όχι με παρουσία στο ιατρείο ή όχι, με τακτική παρουσία», λέει.

Για το ενδεχόμενο καταγγελιών από ασθενείς, ο πρώην συνεργάτης υποστηρίζει: «Δεν τολμούσε κανείς». Αναφέρεται ακόμη στους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου, υποστηρίζοντας ότι είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι, αλλά οι επαγγελματικές και κοινωνικές διασυνδέσεις μπορούσαν να επηρεάζουν την αυστηρότητά τους.

Λυκούδης: «Ο γιατρός θέλει να τραβήξει προφανώς έναν δικό του δρόμο και να απενεχοποιηθεί»

Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης εκτιμά ότι η αποχώρηση του Νίκου Αγαπηνού από την υπεράσπιση του γιατρού εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο υπερασπιστικό σχέδιο: «να αποσείσει τις ευθύνες του ο γιατρός, να τις περιορίσει, να απενοχοποιηθεί και να τραβήξει ένα δικό του δρόμο».

Συνδέει αυτή την εξέλιξη με τα στοιχεία που, όπως αναφέρει, «αναδεικνύονται κάθε μέρα» και χαρακτηρίζει το βάρος τους «καταιγιστικό». Ωστόσο, όταν ερωτάται αν ο γιατρός μπορεί τελικά να απεμπλακεί πλήρως και να μεταφερθεί το βάρος της ευθύνης στην άλλη κατηγορούμενη, ο Λυκούδης αποφεύγει να προδικάσει την έκβαση. Δηλώνει χαρακτηριστικά: «Δεν είμαι προφήτης. Εγώ είμαι νομικός», υπογραμμίζοντας ότι την τελική κρίση θα την κάνουν οι δικαστικοί λειτουργοί.