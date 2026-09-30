«Δεν τολμούσε κανείς να μιλήσει»: Τι λέει πρώην συνεργάτης των δύο γιατρών

«Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αυτή ήταν το αφεντικό»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.09.26 , 17:29 Κρήτη: Νεκρός 36χρονος που έπεσε σε πηγάδι βάθους 20 μέτρων
30.09.26 , 17:04 Ρυθμίσεις - ανάσα για τους οφειλέτες: Όλα τα νέα μέτρα
30.09.26 , 16:54 Θέατρο: Είδαμε το μουσικοθεατρικό υπερθέαμα του ΚΘΒΕ "Αυτή η Νύχτα Μένει"
30.09.26 , 16:51 Πτήση Ντουμπάι: «Λέγαμε δε θα ζήσουμε» - Σοκάρουν βίντεο από το αεροσκάφος
30.09.26 , 16:15 Τραγωδία στην Κοζάνη: Πέθανε βρέφος 20 μηνών που μεταφέρθηκε στα Επείγοντα
30.09.26 , 16:10 Δεκάδες τραυματίες στις μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία
30.09.26 , 16:02 «Δεν τολμούσε κανείς να μιλήσει»: Τι λέει πρώην συνεργάτης των δύο γιατρών
30.09.26 , 16:00 Γιατί είναι καλύτερο να μην μοιράζεσαι πολλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
30.09.26 , 15:41 Η Μάρα Ζαχαρέα προσπάθησε να μαντέψει τι σημαίνουν 7 λέξεις της Gen Z
30.09.26 , 15:39 Λήξη συναγερμού στο Σύνταγμα: Ρούχα στο ύποπτο σακίδιο
30.09.26 , 15:17 Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον γάμο της: «Δεν έχω δοκιμάσει ούτε ένα νυφικό»
30.09.26 , 15:09 Καβατζίκης για εκπομπή με Σκορδά: «Θα είναι λίγο easy going πρωινό»
30.09.26 , 15:07 Δικηγόρος Υπνοθεραπευτή: Δεν σύστησε ο πελάτης μου τον Μαζωνάκη στη Γάκα
30.09.26 , 15:02 First Dates: Έξι διαφορετικές προσωπικότητες, τρία ξεχωριστά ραντεβού
30.09.26 , 15:01 Επίδομα Παιδιού Α21: Έρχεται έκτακτη πληρωμή - Πότε θα γίνει
Άση Μπήλιου: O Ερμής στον Σκορπιό μέχρι τις 6/12- Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Καιρός: «Βουτιά» έως 8 βαθμούς κάτω από τα κανονικά ο υδράργυρος
Πτήση Ντουμπάι: Ο ένας πιλότος μαχαιρώθηκε - Ήθελε να «ρίξει» το αεροπλάνο
Θεατρικά Bραβεία Κοινού All4fun: Οι μεγάλοι νικητές & ποιοι ήταν εκεί
Τριανταφυλλόπουλος για Κιμ Κίλιαν: «Άκουσα “είναι καρκίνος” και πάγωσα»
Χρηστίδου: Οι πρώτες φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο
Ανδρέας Θεοδωρόπουλος: «Δεν υπήρξα ποτέ κακοποιητής, λατρεύω τα παιδιά μου»
Πτήση Ντουμπάι: «Λέγαμε δε θα ζήσουμε» - Σοκάρουν βίντεο από το αεροσκάφος
«Δεν τολμούσε κανείς να μιλήσει»: Τι λέει πρώην συνεργάτης των δύο γιατρών
Τραγωδία για τον Chad Lowe - Πέθανε η 13χρονη κόρη του, Fiona
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (30/9/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρές καταγγελίες από πρώην συνεργάτη γιατρών που σχετίζονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Ο πρώην εργαζόμενος περιγράφει ακατάλληλες συμπεριφορές και ανάρμοστη στάση των γιατρών στο ιατρείο.
  • Η γιατρός φέρεται να είχε τον πιο δυναμικό ρόλο, ενώ ο άνδρας της την φοβόταν.
  • Καταγγελίες από ασθενείς δεν γίνονταν λόγω φόβου, ενώ οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου επηρεάζονταν από διασυνδέσεις.
  • Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη εκτιμά ότι ο γιατρός προσπαθεί να απενοχοποιηθεί.

Σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία του ιατρείου των δύο γιατρών που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο φως, μέσα από μαρτυρία πρώην συνεργάτη τους.

Μιλώντας στο «Πρωινό», ο πρώην εργαζόμενος περιγράφει, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, συμπεριφορές που του είχαν προκαλέσει έντονη εντύπωση. Όπως υποστηρίζει, ο γιατρός έφερνε αρκετές φορές ασθενείς, αλλά και εργαζόμενες, «σε πολύ δύσκολη θέση».

Γιατροί Μαζωνάκη: Εξόπλιζαν παράνομα και δεύτερο ιατρείο

«Δεν τολμούσε κανείς να μιλήσει»: Τι λέει πρώην συνεργάτης των δύο γιατρών

«Πολλές φορές του άρεσε να φέρνει ασθενείς, ακόμα και εργαζόμενες στο ιατρείο, σε δύσκολη θέση, αλλά πάνω στο όριο. Το βλέμμα του ήταν ένα αρρωστημένο βλέμμα το οποίο μπορούσες να καταλάβεις ότι σκέφτεται αδιανόητα πράγματα», αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο ίδιος κάνει λόγο και για περιστατικά που, κατά την άποψή του, δε συνάδουν με την εικόνα που θα περίμενε κανείς από έναν γιατρό, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «κοιμόταν στον καναπέ ενώ μπορεί να έμπαινε κάποιος ασθενής».

Παράλληλα, μιλά για τις καταναλωτικές συνήθειες του γιατρού, υποστηρίζοντας ότι είχε «πολύ ακριβά γούστα». Μάλιστα, αναφέρει ότι είχε ακούσει για εσώρουχο από «πολύ ιδιαίτερο ύφασμα από βαμβάκι από νησί του Ειρηνικού», η αξία του οποίου, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, έφτανε «κοντά στα 1.000 ευρώ».

Υπόθεση Μαζωνάκη: Η περιουσία και τα ακίνητα των κατηγορούμενων γιατρών

Η σχέση των δύο γιατρών και οι αναφορές στους ελέγχους

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο πρώην συνεργάτης και στη σχέση μεταξύ των δύο γιατρών, υποστηρίζοντας ότι η γιατρός είχε τον πιο δυναμικό ρόλο. «Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αυτή ήταν το αφεντικό», αναφέρει, ενώ υποστηρίζει ότι ο άνδρας της «τη φοβόταν σε μεγάλο βαθμό» και απέφευγε να της εκφράσει αντιρρήσεις.

Στη συνέντευξη γίνεται, επίσης, αναφορά στην παρουσία αναισθησιολόγου στο ιατρείο. «Ξέρω ότι υπήρχε αναισθησιολόγος, αλλά όχι με παρουσία στο ιατρείο ή όχι, με τακτική παρουσία», λέει.

Για το ενδεχόμενο καταγγελιών από ασθενείς, ο πρώην συνεργάτης υποστηρίζει: «Δεν τολμούσε κανείς». Αναφέρεται ακόμη στους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου, υποστηρίζοντας ότι είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι, αλλά οι επαγγελματικές και κοινωνικές διασυνδέσεις μπορούσαν να επηρεάζουν την αυστηρότητά τους.

«H γιατρός είπε στον άνδρα της ότι ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά»

«Δεν τολμούσε κανείς να μιλήσει»: Τι λέει πρώην συνεργάτης των δύο γιατρών

Λυκούδης: «Ο γιατρός θέλει να τραβήξει προφανώς έναν δικό του δρόμο και να απενεχοποιηθεί»

Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης εκτιμά ότι η αποχώρηση του Νίκου Αγαπηνού από την υπεράσπιση του γιατρού εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο υπερασπιστικό σχέδιο: «να αποσείσει τις ευθύνες του ο γιατρός, να τις περιορίσει, να απενοχοποιηθεί και να τραβήξει ένα δικό του δρόμο».

Συνδέει αυτή την εξέλιξη με τα στοιχεία που, όπως αναφέρει, «αναδεικνύονται κάθε μέρα» και χαρακτηρίζει το βάρος τους «καταιγιστικό». Ωστόσο, όταν ερωτάται αν ο γιατρός μπορεί τελικά να απεμπλακεί πλήρως και να μεταφερθεί το βάρος της ευθύνης στην άλλη κατηγορούμενη, ο Λυκούδης αποφεύγει να προδικάσει την έκβαση. Δηλώνει χαρακτηριστικά: «Δεν είμαι προφήτης. Εγώ είμαι νομικός», υπογραμμίζοντας ότι την τελική κρίση θα την κάνουν οι δικαστικοί λειτουργοί.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ
 |
ΙΑΤΡΕΙΟ
 |
ΚΟΛΩΝΑΚΙ
 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Νεκρός 36χρονος Που Έπεσε Σε Πηγάδι Βάθους 20 Μέτρων
Ελλαδα
Κρήτη: Νεκρός 36χρονος που έπεσε σε πηγάδι βάθους 20 μέτρων
βρέφος
Ελλαδα
Τραγωδία στην Κοζάνη: Πέθανε βρέφος 20 μηνών που μεταφέρθηκε στα Επείγοντα
Ύποπτο Σακίδιο Στη Βασιλέως Γεωργίου Στο Σύνταγμα
Ελλαδα
Λήξη συναγερμού στο Σύνταγμα: Ρούχα στο ύποπτο σακίδιο
Συμβούλιο Ευρώπης
Ελλαδα
Συμβούλιο της Ευρώπης: Η Δημοκρατία στην Ελλάδα είναι γερά θεμελιωμένη
Θεσσαλονίκη: Τηλεφώνημα Για Βόμβα Στα Δικαστήρια Της Πόλης
Ελλαδα
Λήξη συναγερμού στη Θεσσαλονίκη: Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα
Σεπόλια: Αυτοκίνητο Παρέσυρε Ανήλικο
Ελλαδα
Σεπόλια: ΙΧ παρέσυρε 12χρονο αγόρι - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Θεσσαλονίκη: Το πόρισμα για την παράνομη κλινική
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Στο Star το πόρισμα της ΕΑΔ για τη παράνομη ογκολογική κλινική
Τριανταφυλλόπουλος Για Κιμ: «Στη Λέξη ''Καρκίνος'', Πάγωσα»
Ελλαδα
Τριανταφυλλόπουλος για Κιμ Κίλιαν: «Άκουσα “είναι καρκίνος” και πάγωσα»
«Έχασα Τη Σύζυγό Μου Από Καρκίνο, Έκανε Πλασμαφαιρέσεις»
Ελλαδα
«Έχασα τη σύζυγό μου από καρκίνο, έκανε πλασμαφαιρέσεις σε ψευτοκλινική»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top