Μπροστά σε μια νέα τηλεοπτική σελίδα βρίσκεται ο Άρης Καβατζίκης, καθώς θα βρίσκεται στο πλευρό της Φαίης Σκορδά στη νέα της εκπομπή στον ANT1.

«Εκεί θα είμαι, είναι δεδομένο. Πολύ το χαίρομαι και το περιμένω. Δεν έχω ξαναδουλέψει Σαββατοκύριακο, είναι challenge αυτό για εμάς. Θα είναι λίγο διαφορετικό. Κατά τη γνώμη μου θα είναι λίγο easy going πρωινό», είπε χαρακτηριστικά.

Συνεργασία για Φαίη Σκορδά και Άρη Καβατζίκη/ NDP

Ο Άρης Καβατζίκης δεν έχει μέχρι σήμερα βρεθεί σε αντίστοιχο τηλεοπτικό πρόγραμμα τα Σαββατοκύριακα και, όπως παραδέχτηκε, η αλλαγή αυτή αποτελεί ένα νέο challenge για εκείνον.

Δέσποινα Τσόκου

Οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν και για την ομάδα που θα πλαισιώσει τη Φαίη Σκορδά στη νέα της εκπομπή και συγκεκριμένα για τις πληροφορίες που θέλουν τη Νάνσυ Νικολαϊδου και τη Δέσποινα Τσόκου να συμμετέχουν στο νέο τηλεοπτικό εγχείρημα.

Νάνσυ Νικολαϊδου

«Θα είναι στο team της εκπομπής, τώρα τι θέση θα έχει ο καθένας και πώς θα είναι, αυτό δεν μπορώ να το πω γιατί δεν αφορά εμένα», απάντησε ο δημοσιογράφος.

Το σχόλιο για τον γάμο της Φαίης Σκορδά

Φυσικά, από τις ερωτήσεις των τηλεοπτικών συνεργείων δε θα μπορούσε να λείψει και η προσωπική ζωή της Φαίης Σκορδά, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν δημοσιευτεί πληροφορίες για τα σχέδια γάμου της παρουσιάστριας με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

«Δεν έλαβα προσκλητήριο. Γίνονται γάμοι και βαφτίσεις που δεν μας καλούνε. Αν δε μας καλέσει και η Φαίη τα πράγματα είναι σκούρα. Δεν νομίζω να υπάρχει προσκλητήριο και να μην έχει έρθει στο χέρι μου», είπε με νόημα.