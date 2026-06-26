Αυλαία έριξε λόγο νωρίτερα το Buongiorno, όμως πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους, οι πρωταγωνιστές της εκπομπής χάρισαν στους τηλεθεατές μερικές από τις πιο έντονες και συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές της χρονιάς.

Ανάμεσα σε όσους πήραν τον λόγο, ο Άρης Καβατζίκης ξεχώρισε με μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση προς τη Φαίη Σκορδά, αποδεικνύοντας πως η σχέση τους δεν περιορίζεται στα τηλεοπτικά πλατό, αλλά έχει χτιστεί μέσα από χρόνια εμπιστοσύνης, στήριξης και πραγματικής φιλίας.

Τα λόγια του δημοσιογράφου έκαναν τους συνεργάτες τους να συγκινηθούν, ενώ η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της ακούγοντας όσα είχε να της πει ένας από τους πιο στενούς της ανθρώπους. «Ήσουν πάντα εκεί στα δύσκολα, όχι μόνο στην τηλεόραση αλλά και στη ζωή μου».

Στη συνέχεια, ανέφερε: «Θέλω να σου πω δύο πράγματα…Ένα, ότι δουλεύοντας στα media όλα αυτά τα χρόνια, πολλά από αυτά τα χρόνια μαζί, έχουμε συνηθίσει σε πράγματα τα οποία μας κάνουν να λυπόμαστε, να αναθεωρούμε, αλλά έτσι είναι τα media. Συμβαίνουν και άσχημα πράγματα στα media», και πρόσθεσε: «Από την άλλη, θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί είσαι φίλη καρδιάς. Ήσουν πάντα εκεί στα δύσκολα, όχι στην τηλεόραση, αλλά και στη ζωή μου».

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος άνοιξε ακόμη περισσότερο την καρδιά του, μιλώντας για τη σχέση που έχουν χτίσει μέσα στα χρόνια. «Είσαι ένας άνθρωπος που έχω εμπιστευτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και χαίρομαι που έχουμε μοιραστεί τόσα θετικά, αλλά και αρνητικά πράγματα, γιατί είμαστε φίλοι και αυτή η φιλία κρατάει πολλά χρόνια. Και σε ευχαριστώ!», είπε, πριν σκύψει και φιλήσει το χέρι της παρουσιάστριας.

Η εικόνα αυτή ήταν αρκετή για να «παγώσει» για λίγα δευτερόλεπτα το πλατό, με τη συγκίνηση να είναι εμφανής σε όλους τους συντελεστές. Το φινάλε του Buongiorno απέκτησε έτσι έναν έντονα ανθρώπινο χαρακτήρα, αφήνοντας πίσω του μια από τις πιο συγκινητικές τηλεοπτικές στιγμές της φετινής σεζόν και επιβεβαιώνοντας πως ορισμένοι δεσμοί ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια μιας επαγγελματικής συνεργασίας.