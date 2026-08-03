Ένα νέο τηλεοπτικό κεφάλαιο ανοίγει στην απογευματινή ζώνη της ΕΡΤ1 μετά την αποχώρηση της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, καθώς το αγαπημένο Στούντιο 4 ανανεώνεται ριζικά.

Το πρωί της Δευτέρας, πέρα από την επίσημη ανακοίνωση, προβλήθηκε και το ολοκληρωμένο trailer της εκπομπής.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ:

Από τον Σεπτέμβριο, τη σκυτάλη της παρουσίασης αναλαμβάνουν ο Χρήστος Φερεντίνος κι η Κατερίνα Καραβάτου

Μια νέα εποχή ξεκινά για το «ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4», με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου να αναλαμβάνουν την παρουσίαση της καθημερινής εκπομπής στην ΕΡΤ1.

Με πολύχρονη τηλεοπτική εμπειρία και αμεσότητα συνθέτουν ένα δίδυμο που ισορροπεί ανάμεσα στην ενημέρωση, στην ψυχαγωγία και στις ανθρώπινες ιστορίες. Με χιούμορ, γρήγορα αντανακλαστικά και αυθεντικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, δίνουν το δικό τους στίγμα σε μια καθημερινή τηλεοπτική συνάντηση με ρυθμό και θετική ενέργεια.

Στο νέο «ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4» ξεχωριστή θέση έχουν ιστορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο που άλλοτε προβληματίζουν, άλλοτε συγκινούν και άλλοτε εμπνέουν.

Η εκπομπή ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αναδεικνύει ανθρώπους, τόπους και πρωτοβουλίες που αξίζει να προβληθούν, και κάνει… βόλτες στον χρόνο, φωτίζοντας στιγμές της ιστορίας και του πολιτισμού.

Στην παρέα του «ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4» συμμετέχει και ο Γιάννης Κορδώνης, προσθέτοντας τη δική του δυναμική και τη φρέσκια του ματιά στην καθημερινή τηλεοπτική συνάντηση.

Κλείστε το απογευματινό σας ραντεβού με το «ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4» και ετοιμαστείτε για συνεντεύξεις που θα συζητηθούν, ενδιαφέρουσες ιστορίες και μια διαφορετική ματιά στην καθημερινότητα.

Από τον Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 15:00-18:00, στην ΕΡΤ1.

Από το Στούντιο 4 στο Στούντιο στις 3

Θυμίζουμε ότι η Νάνσυ Ζαμπέτογλου κι ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος μετακινήθηκαν στον ΣΚΑΪ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα τους μετά την ολοκλήρωση της επιτυχημένης πορείας τους στην ΕΡΤ. Το δημοσιογραφικό δίδυμο μετακομίζει στο Φάληρο παίρνοντας μαζί ολόκληρη τη βασική ομάδα των συνεργατών του, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

Η νέα τους απογευματινή καθημερινή εκπομπή, με τίτλο Στούντιο στις 3, έρχεται να στηθεί πάνω στην επιτυχημένη συνταγή που έχτισαν την τελευταία πενταετία στη δημόσια τηλεόραση,