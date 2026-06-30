Νάνσυ Ζαμπέτογλου -Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Λέμε την τελευταία καλησπέρα»

«Η άβολη στιγμή που βλέπεις τις αυξομειώσεις κιλών» τόνισε ο Θανάσης

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Επιμέλεια STAR.GR
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Δείτε τι είπαν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος στο φινάλε της εκπομπής

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Την τελευταία τους καλησπέρα για φέτος είπαν μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος και η Νάνσυ Ζαμπέτογλου. 

Γενέθλια για τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου- Η τούρτα έκπληξη & η συγκίνηση στο πλατό

Θανάσης Αναγνωστόπουλος/ Νάνσυ Ζαμπέτογλου/ φωτογραφία από NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Θανάσης Αναγνωστόπουλος/ Νάνσυ Ζαμπέτογλου/ φωτογραφία από NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Ψύχραιμοι και στωϊκοί λέμε την τελευταία μας καλησπέρα για φέτος», ανέφερε ο παρουσιαστής, ενώ μετά την προβολή του βίντεο που ετοίμασαν οι συνεργάτες τους με στιγμές τους ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος πρόσθεσε:

Νάνσυ Ζαμπέτογλου - Αποκάλυψη: «Με πήγανε μέσα σε ένα σαν κρατητήριο...»


«Η άβολη στιγμή που βλέπεις τις αυξομειώσεις των κιλών, τα δικά σου μαλλιά που πήγαιναν γαϊτανάκι, πάνω, κάτω, ξανθά, καστανά…». Και η Νάνσυ από την πλευρά της ιδιαίτερα ευσυγκίνητη προέτρεψε τον συμπαρουσιαστή της, να πει εκείνος τα συγκινητικά λόγια για να μην την “πάρουν τα ζουμιά”. 

Aυλαία για το Στούντιο 4

Aυλαία για το Στούντιο 4

Η Νάνσυ και ο Θανάσης ολοκλήρωσαν την πορεία τους στο Στούντιο 4 ύστερα από πέντε χρόνια στο τιμόνι της εκπομπής. 


Όπως είπαν αμφότεροι σε αυτά τα χρόνια ο Θανάσης είχε αυξομειώσεις κιλών και  η Νάνσυ αλλαγές στα μαλλιά. Ο Θανάσης ανέφερε πως σ' αυτή την εκπομπή πέρασαν πολύ καλά και είπαν πολλά σ' αγαπώ.

Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Δεν υπάρχει τίποτα μόνιμο στη ζωή, ούτε στην ΕΡΤ»


Σύμφωνα με δημοσιεύματα οι δύο παρουσιαστές που είναι και κουμπάροι, καθώς ο Θανάσης έχει βαπτίσει την κόρη της Νάνσυς, τη 12χρονη πλέον Σοφία, θα πάνε στον ΣΚΑΙ. 


 

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ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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