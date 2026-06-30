Την τελευταία τους καλησπέρα για φέτος είπαν μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος και η Νάνσυ Ζαμπέτογλου.
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«Ψύχραιμοι και στωϊκοί λέμε την τελευταία μας καλησπέρα για φέτος», ανέφερε ο παρουσιαστής, ενώ μετά την προβολή του βίντεο που ετοίμασαν οι συνεργάτες τους με στιγμές τους ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος πρόσθεσε:
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«Η άβολη στιγμή που βλέπεις τις αυξομειώσεις των κιλών, τα δικά σου μαλλιά που πήγαιναν γαϊτανάκι, πάνω, κάτω, ξανθά, καστανά…». Και η Νάνσυ από την πλευρά της ιδιαίτερα ευσυγκίνητη προέτρεψε τον συμπαρουσιαστή της, να πει εκείνος τα συγκινητικά λόγια για να μην την “πάρουν τα ζουμιά”.
Η Νάνσυ και ο Θανάσης ολοκλήρωσαν την πορεία τους στο Στούντιο 4 ύστερα από πέντε χρόνια στο τιμόνι της εκπομπής.
Όπως είπαν αμφότεροι σε αυτά τα χρόνια ο Θανάσης είχε αυξομειώσεις κιλών και η Νάνσυ αλλαγές στα μαλλιά. Ο Θανάσης ανέφερε πως σ' αυτή την εκπομπή πέρασαν πολύ καλά και είπαν πολλά σ' αγαπώ.
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Σύμφωνα με δημοσιεύματα οι δύο παρουσιαστές που είναι και κουμπάροι, καθώς ο Θανάσης έχει βαπτίσει την κόρη της Νάνσυς, τη 12χρονη πλέον Σοφία, θα πάνε στον ΣΚΑΙ.
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