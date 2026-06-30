Δείτε τι είπαν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος στο φινάλε της εκπομπής

Την τελευταία τους καλησπέρα για φέτος είπαν μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος και η Νάνσυ Ζαμπέτογλου.

Θανάσης Αναγνωστόπουλος/ Νάνσυ Ζαμπέτογλου/ φωτογραφία από NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Ψύχραιμοι και στωϊκοί λέμε την τελευταία μας καλησπέρα για φέτος», ανέφερε ο παρουσιαστής, ενώ μετά την προβολή του βίντεο που ετοίμασαν οι συνεργάτες τους με στιγμές τους ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος πρόσθεσε:



«Η άβολη στιγμή που βλέπεις τις αυξομειώσεις των κιλών, τα δικά σου μαλλιά που πήγαιναν γαϊτανάκι, πάνω, κάτω, ξανθά, καστανά…». Και η Νάνσυ από την πλευρά της ιδιαίτερα ευσυγκίνητη προέτρεψε τον συμπαρουσιαστή της, να πει εκείνος τα συγκινητικά λόγια για να μην την “πάρουν τα ζουμιά”.

Aυλαία για το Στούντιο 4

Η Νάνσυ και ο Θανάσης ολοκλήρωσαν την πορεία τους στο Στούντιο 4 ύστερα από πέντε χρόνια στο τιμόνι της εκπομπής.



Όπως είπαν αμφότεροι σε αυτά τα χρόνια ο Θανάσης είχε αυξομειώσεις κιλών και η Νάνσυ αλλαγές στα μαλλιά. Ο Θανάσης ανέφερε πως σ' αυτή την εκπομπή πέρασαν πολύ καλά και είπαν πολλά σ' αγαπώ.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα οι δύο παρουσιαστές που είναι και κουμπάροι, καθώς ο Θανάσης έχει βαπτίσει την κόρη της Νάνσυς, τη 12χρονη πλέον Σοφία, θα πάνε στον ΣΚΑΙ.



