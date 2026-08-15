Απαγορευτικό απόπλου μέχρι το μεσημέρι για Ραφήνα και Λαύριο

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Δεμένα τα πλοία σε Ραφήνα και Λαύριο μέχρι τις 13:00/ ΕRT News

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Απαγορευτικό απόπλου ισχύει μέχρι τη 1 το μεσημέρι για Ραφήνα και Λαύριο λόγω ισχυρών ανέμων.
  • Από Ραφήνα αναχωρούν μόνο πλοία για Μαρμάρι.
  • Στον Πειραιά υπάρχουν τροποποιήσεις δρομολογίων, οι επιβάτες πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.
  • Κανονικά φεύγουν πλοία για τα νησιά του Αργοσαρωνικού από Πειραιά.
  • Αναμένεται εξασθένηση των ανέμων μετά το μεσημέρι.

Μετ' εμποδίων διεξάγονται και σήμερα 15 Αυγούστου,  τα δρομολόγια των πλοίων από τα τρία λιμάνια της Αττικής, τον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγη.

απαγορευτικό

Συγκεκριμένα απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τη 1 το μεσημέρι ανακοινώθηκε για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσουν από Λαύριο και Ραφήνα. Από Ραφήνα φεύγουν μόνο τα πλοία για Μαρμάρι.

Όσον αφορά στον Πειραιά υπάρχουν τροποποιήσεις δρομολογίων που σημαίνει ότι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες προκειμένου να δουν πού, πώς και πότε θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο για το οποίο είχαν προμηθευτεί εισιτήριο.Από τον Πειραιά, πάντως, κανονικά φεύγουν τα πλοία για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Εξασθένηση των ανέμων αναμένεται μετά το μεσημέρι σήμερα.

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