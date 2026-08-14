Φωτιά Στο Βαθύκοιλο Φθιώτιδας

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 14 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε στην Ανατολική Φθιώτιδα, κοντά στο Βαθύκοιλο, στην περιοχή της Πελασγίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση, με την Πυροσβεστική να κινητοποιείται άμεσα, καθώς στην περιοχή επικρατούν άνεμοι που αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης της φωτιάς.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 34 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ και 9 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 5 αεροσκάφη, προκειμένου να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο και να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωσή του.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ οι επίγειες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί από τη Λαμία και άλλες περιοχές του νομού.

@lamianow.gr Φωτιά στο Βαθύκοιλο λίγο πριν τη Γλύφα – Στη μάχη επίγειες δυνάμεις και τα δύο PZL ♬ πρωτότυπος ήχος - Lamianow.gr

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να οριοθετήσουν την πυρκαγιά, με τους ανέμους να αποτελούν τον μεγαλύτερο παράγοντα ανησυχίας για την εξέλιξή της.

Η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν τόσο από το έδαφος όσο και από αέρος, με στόχο να περιορίσουν το μέτωπο το συντομότερο δυνατό.