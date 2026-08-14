Μια δημόσια δήλωση αγάπης κι εκτίμησης προς τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη έκανε η Δανάη Μπάρκα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μετά την παράσταση Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια βρέθηκε στο θέατρο το βράδυ της Πέμπτης, παρακολούθησε τον δεύτερο μπαμπάς της όπως τον έχει χαρακτηρίσει, στον ρόλο του «Βλέπυρου» και στη συνέχεια μοιράστηκε ένα εκτενές κείμενο για όσα ένιωσε βλέποντάς τον στη σκηνή.

Η ανάρτηση της Δανάης έδωσε έμφαση τόσο στην ερμηνεία του ηθοποιού όσο και στις δυσκολίες της θεατρικής περιοδείας, με αναφορές στα συνεχή ταξίδια του θιάσου σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, επανέφερε και τη στενή σχέση που τη συνδέει με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, για τον οποίο έχει μιλήσει και στο παρελθόν με ιδιαίτερα θερμά λόγια.

Η Δανάη Μπάρκα με τη μητέρα της Βίκυ Σταυροπούλου και τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στο μήνυμά της έγραψε: «Γιατί το θέατρο είναι μαγικό; Γιατί συμφωνούμε όλοι να πιστέψουμε μαζί σε κάτι που δεν είναι αληθινό. Εχθές είδα τις Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη. Ο Χρήστος μου, κάνει φέτος το καλοκαίρι τον Βλέπυρο. Έναν όχι ιδιαίτερα μεγάλο ιδεολόγο που δεν έχει κάποιο όραμα για την κοινωνία παρά μόνο αγωνία για το αν θα τον βολέψει η νέα κατάσταση πραγμάτων. Εκεί έρχεται η μαγεία του ταλέντου. Το πώς δηλαδή ένας ηθοποιός παίρνει μια όχι σπουδαία προσωπικότητα και την κάνει γιγαντιαία χωρίς κανένα τερτίπι,καμία προσπάθεια & καμία υπερβολή. Μόλις βγήκε στην σκηνή αρκούσε το χειροκρότημα του κόσμου απλά για να βουρκώσω & να θυμηθώ τι με αγγίζει κάθε φορά που τον βλέπω στο θέατρο..απ την πρώτη φορά που τον είδα στο Σεσουάρ για δολοφόνους μέχρι τον Rain man ή τον κάθε μονόλογο και την κάθε Επίδαυρο που έχει κάνει. Η πίστη του,το μέτρο του, η αλλαγή του και η αγάπη του γι' αυτό που λέγεται θέατρο. Την πιο παράξενη τέχνη που γεννιέται και πεθαίνει την ίδια στιγμή και ποτέ δεν είναι ίδια. Ο Χρήστος ήταν ίσως ένας απ τους λόγους που ονειρεύτηκα από μικρή να γίνω ηθοποιός, να συγκινώ, να μαθαίνω,να ζω σαν κάποια άλλη,να ακούω,να πείθω,να κατανοώ,να εξηγώ και να λέω ιστορίες. Αγάπησα το θέατρο μέσα από τα μάτια του και το ταλέντο του. Ο Χρήστος φέτος κάνει τον γύρο της Ελλάδας με την παράσταση κι έναν υπέροχο θίασο και κάθε μέρα κουρασμένοι, ταξιδεύοντας ξημερώματα, με αγωνίες με άγχη, με ατυχήματα, με ζέστη,με φασαρία εκείνοι πάνω στην σκηνή αψηφούν τα πάντα και γίνονται κάποιοι άλλοι που μας θυμίζουν να πιστεύουμε, να παλεύουμε & να αγαπάμε. Αυτό είναι η μαγεία του θεάτρου και των ηθοποιών. Οι δυσκολίες που ξεπερνάς για να γίνεις κάποιος άλλος. Γι’ αυτό το θέατρο, περισσότερο ίσως από οποιαδήποτε άλλη τέχνη, μας θυμίζει κάτι πολύ ανθρώπινο: ότι είμαστε εδώ, τώρα, μαζί, ενωμένοι. Να το αγαπάτε το θέατρο και να κρατάτε πάντα την ομορφιά του «όλοι μαζί», ηθοποιοί θεατές και συντελεστές. Χρήστο μου, από χθες το βράδυ μου εύχομαι μόνο να ξαναβρεθω δίπλα σου στην σκηνή σύντομα ή να έχω την τύχη να σε καμαρώνω να λάμπεις και να μεταμορφώνεσαι για πολλά χρόνια ακόμα. Είσαι ένας απ τους λόγους που με ονειρεύομαι εκεί πάνω από παιδί. Σ’ αγαπάω και είμαι περήφανη. Μπράβο σε όλους σας, είστε σπουδαίοι!».

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα για τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη

Η ανάρτηση επιβεβαιώνει τη στενή σύνδεση ανάμεσα στους δύο, μια σχέση που η Δανάη Μπάρκα έχει αναδείξει επανειλημμένα στο παρελθόν. Στο νέο της μήνυμα δεν περιορίστηκε σε έναν απλό έπαινο για την ερμηνεία του, αλλά μίλησε για έναν άνθρωπο που επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο αγάπησε το θέατρο και διαμόρφωσε το όνειρό της να γίνει ηθοποιός.

Με αυτή τη δημόσια τοποθέτηση, η Δανάη Μπάρκα εξήγησε ποιος είναι ο λόγος της συγκίνησής της, τι είδε στη σκηνή, πού βρέθηκε, πότε έκανε την ανάρτηση και γιατί ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης έχει τόσο ξεχωριστή θέση στη ζωή και στη διαδρομή της.