Συναγερμός σήμανε στο λιμενικό λίγο μετά τις 11:30 στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της νησίδας Φλέβες στον Σαρωνικό Κόλπο, μετά την ημιβύθιση ιστιοπλοϊκού καταμαράν υπό τουρκική σημαία, στο οποίο επέβαιναν 10 άτομα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου δύο ναυτικά μίλια δυτικά της νησίδας και άμεσα κινητοποιήθηκε επιχείρηση υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στο σημείο έσπευσαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και βοηθητικό σκάφος θαλαμηγού υπό σημαία Cayman Islands.

Το βοηθητικό σκάφος περισυνέλεξε και τους 10 επιβαίνοντες του καταμαράν και τους μετεπιβίβασε στη θαλαμηγό.

Στη συνέχεια, οι διασωθέντες παρελήφθησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Βουλιαγμένης, όλοι καλά στην υγεία τους.

Λευκάδα: Ιστιοφόρο «καρφώθηκε» σε δεμένα σκάφη στον Κάλαμο

Χθες στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα, εκτυλίχθηκαν αδιανόητες εικόνες, όταν ιστιοφόρο «καρφώθηκε» σε ελλιμενισμένα σκάφη.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου έχει καταγραφεί η στιγμή που το σκάφος πλησιάζει τα σκάφη χωρίς να κόβει ταχύτητα με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα πάνω τους.

Στο ιστιοφόρο, ελληνικής σημαίας επέβαιναν συνολικά 7 άτομα. Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και κανένας τραυματισμός.

Μετά το ατύχημα, ο 61χρονος πλοίαρχος του ιστιοφόρου προσήχθη στο Λιμεναρχείο Λευκάδας.