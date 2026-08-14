Στη Μολδαβία επιστρέφει σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, η 7χρονη Πατρίτσια, η μοναδική επιζήσασα της οικογενειακής τραγωδίας που σημειώθηκε στη Χαλκιδική στις 15 Ιουλίου. Η μικρή ολοκλήρωσε τη δύσκολη νοσηλεία της στη Θεσσαλονίκη και αναχωρεί για το Κισινάου με ειδικά εξοπλισμένο ασθενοφόρο και ιατρική συνοδεία.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Αγίου Νικολάου – Νέου Μαρμαρά, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, όταν το αυτοκίνητο της οικογένειας συγκρούστηκε με βυτιοφόρο. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους οι δύο γονείς της 7χρονης και η μόλις έξι μηνών αδελφή της.

Οι γονείς της 7χρονης που σκοτώθηκαν στο τροχαίο στη Χαλκιδική

Η Πατρίτσια μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις. Στη συνέχεια νοσηλεύτηκε διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατείου, δίνοντας μάχη για να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά της.

Μετά από σχεδόν έναν μήνα νοσηλείας, η κατάσταση της υγείας της βελτιώθηκε και οι γιατροί έκριναν ότι μπορεί να ταξιδέψει. Η επιστροφή της στη Μολδαβία θα γίνει οδικώς, με ειδικό ασθενοφόρο που έφτασε στη Θεσσαλονίκη από τη χώρα της.

Με τετραμελή ιατρική ομάδα το ταξίδι στο Κισινάου

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Mega ο πρόξενος της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη, Γιώργος Παλάζης, το ασθενοφόρο είναι πλήρως εξοπλισμένο και συνοδεύεται από τετραμελή ιατρική ομάδα, στην οποία περιλαμβάνεται και εντατικολόγος. Επικεφαλής της αποστολής είναι ο γιατρός Ντουμίτρου Καρασίκ.

Στο τροχαίο στη Χαλκιδική σκοτώθηκαν οι γονείς της 7χρονης και η 6 μηνών αδελφή της

Ο κ. Παλάζης εξήγησε ότι οι γιατροί εξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει με μεγαλύτερη ασφάλεια η μεταφορά της 7χρονης και τελικά επιλέχθηκε το ασθενοφόρο αντί της αεροπορικής πτήσης.

«Είναι αλήθεια ότι αύριο, 15 Αυγούστου, συμπληρώνεται ένας μήνας από αυτό το τραγικό περιστατικό, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια των δύο γονέων και του 6 μηνών βρέφους, της αδελφής της Πατρίτσιας, η οποία είναι 7 χρονών. Και σε δύο ώρες από τώρα θα γίνει η μεταφορά της από το Παπαγεωργίου προς το Κισινάου της Μολδαβίας», είπε αρχικά.

Όπως ανέφερε, το ταξίδι αναμένεται να διαρκέσει περισσότερες από 15 ώρες.

Η επτάχρονη νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου και πλέον η υγεία της έχει βελτιωθεί αρκετά

«Από την προηγούμενη εβδομάδα η υγεία της βαίνει προς το καλύτερο. Αυτός ήταν και ο λόγος που την προηγούμενη εβδομάδα έγινε ιατρικό συμβούλιο προκειμένου να αποφασιστεί αν είναι έτοιμη να ταξιδέψει προς τη Μολδαβία και με ποιον τρόπο θα ταξιδέψει. Αν δηλαδή θα ήταν με αεροπορική πτήση ή με ασθενοφόρο. Τελικά επιλέχθηκε το ασθενοφόρο», ανέφερε ο πρόξενος.

«Έτσι, για αυτόν τον σκοπό, χθες στις 03:00 η ώρα, έφτασε στη Θεσσαλονίκη ένα ασθενοφόρο πλήρως εξοπλισμένο από τη Μολδαβία με ένα πλήρωμα αποτελούμενο από τέσσερις γιατρούς και έναν εντατικολόγο», πρόσθεσε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η επιλογή του ασθενοφόρου έγινε από τους γιατρούς, ενώ αναφέρθηκε και στα σοβαρά τραύματα που είχε υποστεί η 7χρονη.

Τροχαίο Χαλκιδική: Στο πλευρό της η θεία της

Καθ' όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της, στο πλευρό της Πατρίτσιας βρισκόταν η θεία της, η οποία έχει αναλάβει πλέον την κηδεμονία της και θα τη συνοδεύσει στο ταξίδι προς τη Μολδαβία μαζί με τον σύζυγό της.

Η επτάχρονη επιστρέφει σήμερα στη Μολδαβία

«Θα ήθελα να πω ότι εμείς από πλευράς μας θα θέλαμε να απευθύνουμε τις ιδιαίτερες και θερμές ευχαριστίες προς τον διευθυντή του Παπαγεωργίου, καθώς και στο νοσηλευτικό προσωπικό, τους γιατρούς του προσωπικού του παιδοχειρουργικού τμήματος του Παπαγεωργίου, που έδειξαν αμέριστη φροντίδα για αυτό το παιδί, την επιστημονική κατάρτιση, την ανθρωπιά τους και τη συγκινητική συμπαράσταση που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της Πατρίτσιας», είπε ο κ. Παλάζης.

Ευχαριστίες απηύθυνε και προς τη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου, όπου η μικρή νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Πατρίτσια είναι πλέον έτοιμη να επιστρέψει στην πατρίδα της, έναν μήνα μετά το τροχαίο που άλλαξε δραματικά τη ζωή της. Η θεία της θα βρίσκεται μαζί της καθ' όλη τη διάρκεια του πολύωρου ταξιδιού προς το Κισινάου.

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει από την πρώτη στιγμή, καθώς η 7χρονη ήταν η μοναδική επιζήσασα της οικογένειάς της. Μετά το δυστύχημα, οι τρεις σοροί των γονέων και της έξι μηνών αδελφής της επαναπατρίστηκαν στη Μολδαβία.