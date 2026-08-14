Τα γενέθλιά του στην Αντίπαρο γιόρτασε την Πέμπτη 13 Αυγούστου ο Σταύρος Σβήγκος, έχοντας δίπλα του τη σύντροφό του, Γιολάντα Καλογεροπούλου.

Το ζευγάρι βρίσκεται αυτό το διάστημα στο νησί, όπου συνδυάζει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις με καλοκαιρινές στιγμές ξεκούρασης.

Η Γιολάντα Καλογεροπούλου επέλεξε να του ευχηθεί και δημόσια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες τους από την παραλία. Στα στιγμιότυπα, οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι, με φόντο τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα.

Την ανάρτησή της συνόδευσε με τη φράση: «Χρόνια πολλά αγάπη μου».

Η ανάρτηση στο Instagram για τα γενέθλια του Σταύρου Σβήγκου

Οι εικόνες που δημοσίευσε η ηθοποιός καταγράφουν προσωπικές στιγμές του ζευγαριού στην Αντίπαρο, όπου περνούν μέρος του καλοκαιριού τους. Η δημόσια ευχή έγινε με αφορμή τα γενέθλια του Σταύρου Σβήγκου κι αποτέλεσε την πιο άμεση αναφορά της ημέρας από τη Γιολάντα Καλογεροπούλου.

Η σχέση Σταύρου Σβήγκου και Γιολάντας Καλογεροπούλου

Η σχέση των δύο ηθοποιών ξεκίνησε μέσα από τη συνεργασία τους στο θέατρο και την τηλεόραση, ενώ στη συνέχεια εξελίχθηκε σε προσωπική σχέση. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι πλέον έχουν διαμορφώσει κοινή καθημερινότητα.

Η Γιολάντα Καλογεροπούλου κι ο Σταύρος Σβήγκος δεν κρύβουν τον έρωτά τους /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Παρά το γεγονός ότι διατηρούν χαμηλούς τόνους στη δημόσια εικόνα τους, κατά διαστήματα μοιράζονται κοινές στιγμές. Η ανάρτηση για τα γενέθλια του Σταύρου Σβήγκου προστέθηκε σε αυτές τις δημόσιες αναφορές, με επίκεντρο την παραμονή τους στην Αντίπαρο και τον εορτασμό της ημέρας.