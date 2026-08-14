Σταύρος Σβήγκος: Οι ευχές της Γιολάντας Καλογεροπούλου για τα γενέθλιά του

Οι τρυφερές φωτογραφίες τους με φόντο το ηλιοβασίλεμα

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σταύρος Σβήγκος γιόρτασε τα γενέθλιά του στην Αντίπαρο στις 13 Αυγούστου.
  • Η σύντροφός του, Γιολάντα Καλογεροπούλου, του ευχήθηκε δημόσια μέσω Instagram με κοινές φωτογραφίες.
  • Οι φωτογραφίες δείχνουν το ζευγάρι αγκαλιασμένο με φόντο τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε από συνεργασία στο θέατρο και την τηλεόραση και έχει εξελιχθεί σε προσωπική.
  • Διατηρούν χαμηλούς τόνους στη δημόσια εικόνα τους, αλλά μοιράζονται κοινές στιγμές.

Τα γενέθλιά του στην Αντίπαρο γιόρτασε την Πέμπτη 13 Αυγούστου ο Σταύρος Σβήγκος, έχοντας δίπλα του τη σύντροφό του, Γιολάντα Καλογεροπούλου.

Το ζευγάρι βρίσκεται αυτό το διάστημα στο νησί, όπου συνδυάζει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις με καλοκαιρινές στιγμές ξεκούρασης.

Σταύρος Σβήγκος - Γιολάντα Καλογεροπούλου: Διακοπές με τα παιδιά τους!

Η Γιολάντα Καλογεροπούλου επέλεξε να του ευχηθεί και δημόσια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες τους από την παραλία. Στα στιγμιότυπα, οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι, με φόντο τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα.

Την ανάρτησή της συνόδευσε με τη φράση: «Χρόνια πολλά αγάπη μου».

Η ανάρτηση στο Instagram για τα γενέθλια του Σταύρου Σβήγκου

Οι εικόνες που δημοσίευσε η ηθοποιός καταγράφουν προσωπικές στιγμές του ζευγαριού στην Αντίπαρο, όπου περνούν μέρος του καλοκαιριού τους. Η δημόσια ευχή έγινε με αφορμή τα γενέθλια του Σταύρου Σβήγκου κι αποτέλεσε την πιο άμεση αναφορά της ημέρας από τη Γιολάντα Καλογεροπούλου.

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Η σχέση Σταύρου Σβήγκου και Γιολάντας Καλογεροπούλου

Η σχέση των δύο ηθοποιών ξεκίνησε μέσα από τη συνεργασία τους στο θέατρο και την τηλεόραση, ενώ στη συνέχεια εξελίχθηκε σε προσωπική σχέση. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι πλέον έχουν διαμορφώσει κοινή καθημερινότητα.

Η Γιολάντα Καλογεροπούλου κι ο Σταύρος Σβήγκος δεν κρύβουν τον έρωτά τους

Η Γιολάντα Καλογεροπούλου κι ο Σταύρος Σβήγκος δεν κρύβουν τον έρωτά τους /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Παρά το γεγονός ότι διατηρούν χαμηλούς τόνους στη δημόσια εικόνα τους, κατά διαστήματα μοιράζονται κοινές στιγμές. Η ανάρτηση για τα γενέθλια του Σταύρου Σβήγκου προστέθηκε σε αυτές τις δημόσιες αναφορές, με επίκεντρο την παραμονή τους στην Αντίπαρο και τον εορτασμό της ημέρας.

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ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΒΗΓΚΟΣ
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ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
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