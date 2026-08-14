Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Αυγούστου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Μιχαίου του προφήτου. Σήμερα είναι, επίσης, τα Προεόρτια της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ο Άγιος Μιχαίας είναι ένας από τους δώδεκα «μικρούς» προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Έζησε τον 8ο αιώνα π.Χ. και καταγόταν από τη Μορασθί της φυλής Ιούδα, γι’ αυτό και ονομάσθηκε και Μορασθίτης.

Ο Προφήτης Μιχαίας

Ο Προφήτης Μιχαίας

Έμεινε γνωστός για το προφητικό του έργο, αφού προανήγγειλε τη γέννηση του Ιησού στη Βηθλεέμ και προειδοποίησε τους βασιλείς για την καταστροφή της Σαμάρειας και της Ιερουσαλήμ. Ο Μιχαίας, λόγω του ότι ήταν σφοδρός ελεγκτής των παρανομιών του Αχαάβ, βασιλιά του Ιούδα, καταδιώκετο απ’ αυτόν και σωζόταν φεύγοντας στα όρη. Αλλά όταν βασίλευσε ο γιος του Αχαάβ Ιωράμ, συνελήφθη απ’ αυτόν, μη ανεχόμενος τους ελέγχους του, κρεμάστηκε και έτσι θανατώθηκε. Το δε σώμα του περισυνέλεξαν οι συγγενείς του και το έθαψαν στη Μορασθή, κοντά στο πολυανδρίο Ενακείμ.Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του στις 14 Αυγούστου.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Σήμερα δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

 

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:39 και θα δύσει στις 20:19. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 40 λεπτά.

Σελήνη 20.2 ημερών

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