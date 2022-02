Whitney Houston: Οι καταχρήσεις ο γάμος και η κρυφή σχέση με τη βοηθό της

Σαν σήμερα 11 Φεβρουαρίου του 2012, έφυγε από τη ζωή η Whitney Houston, η «φωνή» όπως την αποκαλούσαν για τις απίστευτες δυνατότητες και την ποιότητα της φωνής της. Μάλιστα το 2009 μπήκε στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ως η τραγουδίστρια με τα περισσότερα βραβεία, συνολικά 415.

Ανάμεσα στις 415 συνολικά βραβεύσεις της έχει κερδίσει 2 Emmy, 6 Grammy, 30 Billboard Music Awards και 22 American Music Awards. Η Houston είναι επίσης μία από τις εμπορικότερες τραγουδίστριες παγκοσμίως, έχοντας πουλήσει πάνω από 170 εκατομμύρια άλμπουμ και singles.

Whitney Houston: Η αρχή μιας μεγάλης καριέρας

Στα 11 της άρχισε να τραγουδά στην παιδική χορωδία της ενορίας της και στα 15 συνόδευε τη μητέρα της σε συναυλίες, αλλά και καλλιτέχνες, όπως ο Λου Ρολς και η Τσάκα Καν. Παράλληλα, ασχολείτο με το modelling και συμμετείχε ως ηθοποιός σε τηλεοπτικές σειρές.

Είναι η μοναδική καλλιτέχνης που κατέκτησε την κορυφή του Billboard 107 συνεχόμενες φορές με τα τραγούδια "Saving All My Love for You", "How Will I Know", "Greatest Love of All", "I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)", "Didn't We Almost Have It All", "So Emotional" και "Where Do Broken Hearts Go". Το ντεμπούτο άλμπουμ της με τον τίτλο Whitney Houston που κυκλοφόρησε το 1985 έγινε το εμπορικότερο άλμπουμ από γυναίκα καλλιτέχνη τη χρονιά της κυκλοφορίας του.

Η δημοτικότητά της σε δημοφιλή μουσικά charts καθώς και στο MTV επηρέασαν αρκετές γυναίκες τραγουδίστριες να ακολουθήσουν τα βήματά της.

Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο έγινε στην ταινία Ο Σωματοφύλακας (The Bodyguard) το 1992. Το σάουντρακ της ταινίας κέρδισε το 1994 το Βραβείο Grammy Άλμπουμ της Χρονιάς. Το πρώτο single "I Will Always Love You" έγινε το εμπορικότερο single όλων των εποχών από γυναίκα καλλιτέχνη στη ιστορία της μουσικής.

Πούλησε πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα μέσα σε μια εβδομάδα

Με το σάουντρακ, η Houston κατάφερε να γίνει η πρώτη τραγουδίστρια που πούλησε πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα μέσα σε μια εβδομάδα. Το σάουντρακ καταλαμβάνει την 4η θέση στη λίστα με τα εμπορικότερα άλμπουμ όλων των εποχών.

Τα ναρκωτικά, ο Bobby Brown και η κρυφή ερωτική σχέση της με τη βοηθό της

Η Houston έδινε αγώνα με τον εθισμό της στα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Η ίδια είχε παραδεχτεί δημόσια ότι έκανε χρήση κοκαΐνης, μαριχουάνας και χαπιών.

Το 1992 παντρεύτηκε τον κατά έξι χρόνια νεότερό της τραγουδιστή Bobby Brown, με τον οποίο απέκτησε μία κόρη, την Bobbi Kristina. Η θυελλώδης σχέση τους απασχόλησε συχνά τα πρωτοσέλιδα του κουτσουμπολίστικου Τύπου μέχρι το 2006, οπότε χώρισαν οριστικά και πήραν διαζύγιο ένα χρόνο αργότερα.

Η κρυφή σχέση της Whitney Houston με τη βοηθό της

Στενοί της φίλοι αλλά και ο πρώην σύζυγός της, Bobby Brown, πιστεύουν πως η διάσημη τραγουδίστρια θα ήταν ζωντανή σήμερα, αν είχε αποκαλύψει τη σεξουλικότητά της.

H Whitney Houston με τον Bobby Brown

H στυλίστριά της Ellin Lavar αναφέρει σε ντοκιμαντέρ: «Δεν νομίζω ότι ήταν ομοφυλόφιλη, νομίζω ήταν bisexual».

Σωματοφύλακας της Houston υποστηρίζει πως η επί 20 χρόνια βοηθός της τραγουδίστριας, η Robyn Crawford και ο Βrown συχνά καυγάδιζαν και είχαν έρθει και στα χέρια διεκδικώντας τον κοινό έρωτά τους. Η ένταση στη σχέση τους οδήγησε μάλιστα και στην απομάκρυνση της Robyn από τον στενό κύκλο της διάσημης τραγουδίστριας.

Η βοηθός και ο μεγάλος έρωτας της Whitney Huston παραιτήθηκε το 2000 μετά από 20 χρόνια συνεργασίας με την τραγουδίστρια, αλλά σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, την έδιωξε η μητέρα της, Cissy Houston.

Στις 11 Φεβρουαρίου 2012 ανακοινώθηκε ο θάνατός της σε ηλικία 48 ετών. Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι υπέστη οξύ έμφραγμα και πέθανε στην μπανιέρα της.

Η Whitney Houston με την κόρη της Bobbi Kristina

Να σημειωθεί ότι και η κόρη της πέθανε το 2015, στα 22 της χρόνια, αφού βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη μπανιέρα και παρέμεινε σε κώμα για έξι μήνες.

