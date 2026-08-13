Η ζωή της Ιωάννας Τούνη έχει αποκτήσει μια εντελώς διαφορετική διάσταση από τη στιγμή που έγινε μητέρα. Ο γιος της, Πάρης, αποτελεί πλέον την απόλυτη προτεραιότητά της και οι δυο τους έχουν δημιουργήσει μια ιδιαίτερα όμορφη και ξεχωριστή σχέση.

Η επιχειρηματίας και influencer φροντίζει να περνά όσο περισσότερο χρόνο μπορεί με τον μικρό της, δημιουργώντας μαζί του αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα. Οι κοινές τους στιγμές, μάλιστα, δεν περιορίζονται στην καθημερινότητά τους, αφού οι συχνές αποδράσεις και τα ταξίδια τους δίνουν την ευκαιρία να ανακαλύπτουν μαζί νέους προορισμούς και διαφορετικές εμπειρίες.

Αυτές τις ημέρες, η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στις Μαλδίβες και φυσικά ο Πάρης δεν θα μπορούσε να λείπει από το πλευρό της. Μέσα από τα social media μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές τους, αποκαλύπτοντας παράλληλα και την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τον γιο της.

Σε μία από τις τελευταίες αναρτήσεις της, η Ιωάννα ποζάρει μαζί με τον Πάρη, χαμογελαστή και εμφανώς ευτυχισμένη, απολαμβάνοντας μια ακόμη όμορφη στιγμή μαζί του. Η φωτογραφία αποπνέει ανεμελιά και καλοκαιρινή διάθεση, ενώ η λεζάντα που επέλεξε η ίδια μαρτυρά όλα όσα σημαίνει για εκείνη ο γιος της.

«Η ηλιαχτίδα της ζωής μου», έγραψε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τούνη για τον μικρό Πάρη, συνοδεύοντας τα λόγια της με μια τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία.

Η στιγμή που ο Πάρης της είπε «σ’ αγαπάω»

Η σχέση μητέρας και γιου γίνεται ακόμη πιο συγκινητική μέσα από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητάς τους. Πριν από λίγες ημέρες, ο Πάρης είπε για πρώτη φορά στη μητέρα του τη φράση «Σ’ αγαπάω», προκαλώντας της έντονη συγκίνηση.

Η Ιωάννα Τούνη δεν έκρυψε τη χαρά της και του απάντησε με τρυφερότητα: «Τι λες εσύ βρε; Και εγώ σ’ αγαπάω μωράκι μου».

Τα 33α γενέθλια και η νέα φάση της ζωής της

Η Ιωάννα Τούνη έκλεισε πρόσφατα τα 33 της χρόνια και, με αφορμή τα γενέθλιά της, έκανε έναν προσωπικό απολογισμό για όσα έχει ζήσει και όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα.

«Και κάπως έτσι, έγινα 33. Με περισσότερα “έμαθα”, λιγότερα “φοβάμαι” και πολύ περισσότερα “δεν με νοιάζει τι θα πει ο κόσμος”. Έχω πράγματα που στα 23 μου δεν ήξερα καν ότι θα αποκτήσω: ανθρώπους που αγαπώ, εμπειρίες που με άλλαξαν, στιγμές που δεν θα αντάλλαζα με τίποτα και μια πολύ καλύτερη σχέση με τον εαυτό μου», είχε γράψει χαρακτηριστικά.