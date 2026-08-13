Η αύξηση των φυτικών ινών δεν χρειάζεται να γίνει με υπερβολές ή αυστηρούς κανόνες

Τα τελευταία χρόνια οι φυτικές ίνες έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων γύρω από τη διατροφή και όχι άδικα. Εκτός από τη συμβολή τους στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, σχετίζονται με καλύτερη υγεία της καρδιάς, μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 και ορισμένων μορφών καρκίνου, ενώ όλο και περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι επηρεάζουν θετικά ακόμη και την ψυχική υγεία.

Παρ' όλα αυτά, οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να καταναλώνουν πολύ λιγότερες φυτικές ίνες από όσες χρειάζονται καθημερινά. Σύμφωνα με τους διατροφολόγους, ο καλύτερος τρόπος για να αυξήσεις την πρόσληψή τους δεν είναι να αλλάξεις από τη μία μέρα στην άλλη όλη τη διατροφή σου. Αντίθετα, οι μικρές και σταθερές αλλαγές είναι πιο αποτελεσματικές και πολύ πιο φιλικές προς το έντερό σου.

Γιατί δεν πρέπει να αυξήσεις απότομα τις φυτικές ίνες;

Αν αρχίσεις ξαφνικά να καταναλώνεις πολύ μεγαλύτερες ποσότητες, είναι πιθανό να εμφανιστούν φούσκωμα, αέρια ή δυσφορία. Οι ειδικοί προτείνουν η αύξηση να γίνεται σταδιακά, πάντα σε συνδυασμό με επαρκή κατανάλωση νερού.

Προτίμησε προϊόντα ολικής άλεσης

Αντικατάστησε το λευκό ψωμί, τα λευκά ζυμαρικά ή το λευκό ρύζι με προϊόντα ολικής άλεσης. Έτσι αυξάνεις σημαντικά τις φυτικές ίνες χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Μην αφαιρείς τη φλούδα από φρούτα και λαχανικά

Όταν είναι ασφαλές να καταναλωθεί, η φλούδα περιέχει μεγάλο μέρος των φυτικών ινών. Μήλα, πατάτες, αχλάδια και αγγούρια είναι μερικά μόνο παραδείγματα. Αρκεί να τα πλένεις πολύ καλά πριν τα καταναλώσεις.

Άφησε το ρύζι και τις πατάτες να κρυώσουν

Ίσως ακούγεται περίεργο, όμως όταν τρόφιμα όπως οι πατάτες, το ρύζι ή τα ζυμαρικά μαγειρεύονται και στη συνέχεια κρυώνουν, αυξάνεται η περιεκτικότητά τους σε ανθεκτικό άμυλο, το οποίο λειτουργεί σαν φυτική ίνα και ωφελεί το μικροβίωμα του εντέρου.

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Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου