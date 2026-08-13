Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Το βίντεο με τον γιο της που δίχασε το διαδίκτυο

Για ποιον λόγο έσπευσαν κάποιοι να την «κρεμάσουν» στα σχόλια;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έγινε μητέρα πριν από δύο μήνες, υποδεχόμενη τον γιο της με τον σύζυγό της, Σάκη Κατσούλη.
  • Δημοσίευσε βίντεο που παίζει beach volley κρατώντας τον γιο της, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις στο διαδίκτυο.
  • Κάποιοι ανησύχησαν για την ασφάλεια του μωρού, ενώ άλλοι υπερασπίστηκαν την επιλογή της.
  • Η Ρουμελιώτη απολαμβάνει τη μητρότητα και τη διασκέδαση, συνδυάζοντας τους δύο ρόλους.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 25 Ιανουαρίου 2026 και καλωσόρισε το παιδί τους στις 6 Ιουνίου.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη βιώνει ένα διαφορετικό καλοκαίρι κι αυτό γιατί πριν από δύο μήνες έγινε μαμά ενός πανέμορφου αγοριού.

Στον παιδίατρο με τον γιο της η Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Η τρυφερή ανάρτηση

Η ίδια και ο σύζυγός της, Σάκης Κατσούλης, απολαμβάνουν τις πρώτες τους διακοπές μαζί με τον μονάκριβο γιο τους, η παρουσία του οποίου χαρίζει επιπλέον ευτυχία στις προσωπικές τους στιγμές. 

Η έλευση του μικρούλη ήταν με διαφορά η πιο ευχάριστη αλλαγή στην καθημερινότητά τους, γεγονός που αποτυπώνεται στις αναρτήσεις που κάνουν στα social media.

Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Το βίντεο με τον γιο της που δίχασε το διαδίκτυο

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη δημοσίευσε αυτή τη φορά ένα βίντεο να παίζει beach volley, κρατώντας στην αγκαλιά της τον γιο της. Η κίνησή της αυτή προκάλεσε ποικίλα σχόλια στο διαδίκτυο. Κάποιοι followers εξέφρασαν ανησυχίες για την ασφάλεια του μωρού, ενώ κάποιοι άλλοι την υπερασπίστηκαν δημόσια, επισημαίνοντας πως οι γονείς είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα πώς να φροντίσουν τα παιδιά τους.

Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Θηλάζει τον 2 μηνών γιο της στην παραλία

Η πρώην παίκτρια του Survivor δεν περίμενε ότι μια τόσο αυθόρμητη κίνηση θα δημιουργούσε τόσο μεγάλη αναστάτωση στον κόσμο του διαδικτύου. Η ίδια πάντως συνεχίζει να απολαμβάνει τον νέο της ρόλο, αποδεικνύοντας ότι η μητρότητα μπορεί να συνδυαστεί με τη διασκέδαση.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης υποδέχτηκαν στον κόσμο το πρώτο του παιδί στις 6 Ιουνίου του 2026. Λίγους μήνες νωρίτερα, στις 25 Ιανουαρίου, παντρεύτηκαν, δίνοντας επίσημο χαρακτήρα στη σχέση τους, η οποία πέρασε από 40 κύματα, αλλά άντεξε στις μεγάλες φουρτούνες.

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