GNTM 7: Το μήνυμα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου μετά το τέλος των γυρισμάτων

Τα backstage στιγμιότυπα με την πιο δυνατή ομάδα!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του 7ου κύκλου του GNTM με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να αναλαμβάνει ρόλο παρουσιάστριας και κριτή.
  • Η Ηλιάνα γιόρτασε το φινάλε με post στο Instagram, μοιράζοντας backstage στιγμιότυπα με τους συντελεστές.
  • Στις φωτογραφίες εμφανίζονται οι Λάκης Γαβαλάς, Άγγελος Μπράτης, Ζενεβιέβ Μαζαρί και Μπέττυ Μαγγίρα, που δείχνουν καλή χημεία.
  • Η Ηλιάνα ανυπομονεί να μοιραστεί το νέο ταξίδι του GNTM7, που θα έχει πολλές εκπλήξεις και ανατροπές.
  • Ο Λάκης Γαβαλάς εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του για την ολοκλήρωση των γυρισμάτων.

Το GNTM ετοιμάζεται να κατακτήσει ξανά τις οθόνες μας και το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε, καθώς τα γυρίσματα για τον 7ο κύκλο του αγαπημένου διαγωνισμού μόδας ολοκληρώθηκαν με επιτυχία!

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία αναλαμβάνει και φέτος πρωταγωνιστικό, διπλό ρόλο μπροστά από τις κάμερες -τόσο ως παρουσιάστρια όσο και ως κριτής- θέλησε να γιορτάσει το φινάλε των γυρισμάτων με ένα ξεχωριστό post στο Instagram. Το λαμπερό μοντέλο ανέβασε backstage στιγμιότυπα γεμάτα χαμόγελα, παρέα με τους υπόλοιπους συντελεστές της εκπομπής, προσφέροντάς μας μια πρώτη γεύση από όσα φαντασμαγορικά πρόκειται να παρακολουθήσουμε.

To GNTM επιστρέφει: Νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχωρίζουν στις φωτογραφίες είναι ο Λάκης Γαβαλάς, ο Άγγελος Μπράτης, η Ζενεβιέβ Μαζαρί και η Μπέττυ Μαγγίρα. Η νέα παρέα φαίνεται πως έχει δέσει απόλυτα, εκπέμποντας μια εξαιρετική χημεία και θετική ενέργεια πίσω από τους προβολείς.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ηλιάνα σημείωσε γεμάτη ενθουσιασμό:

Προσπαθώντας να κρατήσω τα spoilers μακριά και χωρίς να περιαυτολογήσω, θα σας πω μόνο πως το @gntmgr είναι ένα ταξίδι που ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας.

Το GNTM7 έρχεται και έχει απ’ όλα: νέα πρόσωπα, υπέροχα παιδιά, μόδα, ανατροπές, εκπλήξεις, πολύ γέλιο και μια ομάδα με άποψη, ενέργεια και δυνατή χημεία!

Έχω ήδη αρχίσει να μετράω αντίστροφα μέχρι να ανοίξει η πόρτα αυτού του μαγικού κόσμου και να ζήσετε κι εσείς όσα κι εμείς.

Και πάνω απ’ όλα, νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη για όλους τους ανθρώπους, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, που έδωσαν την ενέργεια, την ψυχή και την αγάπη τους σε αυτό το ταξίδι. Είστε οι καλύτεροι! ✌🏼🤞🏼🤘🏼

Για την ώρα όμως… IT’S A GNTM WRAP! 🎬💅🏼 Καλό καλοκαίρι σε εμάς, καλό υπόλοιπο σε εσάς και κρατήστε χώρο στην οθόνη σας γιατί θα σας χρειαστεί…».

 

Η ανάρτηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος εξέφρασε τη δική του χαρά αλλά και τη συγκίνησή του για την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, κάνοντας μια εξίσου ενθουσιώδη ανάρτηση στον λογαριασμό του:

Γενέθλια για τον Λάκη Γαβαλά: Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε

«Καλημερα φιλοι μου‼️🙏💙🇬🇷🧿🌸

Με μεγαλη επιτυχια, αλλα και πολυ κουραση, τελειωσαν χτες τα γυρίσματα για το φανταστικό @gntmgr 7ος κυκλος‼️🙏👌

Περασα υπεροχα και θα μου λειψουν ολα τα ατομα αυτης της υπεροχης παραγωγης και ειδικοτερα ο Μπρατης η Ζεν η Μπεττυ η Ηλιαννα‼️

Χαιρομαι οταν μεσα απο σκληρη δουλεια, αυξανεται η ευτυχια...👌

Τωρα ομως αρχιζουν οι διακοπες,αναμένοντας ενα υπεροχο φθινόπωρο..🙏💙

Καλο υπολοιπο Αυγουστου‼️».

 

Η ανάρτηση του Λάκη Γαβαλά

 

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GNTM
 |
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΑΤΗΣ
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
 |
ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
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