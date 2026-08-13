Εβίτα Αγαΐτση: Η νέα ανάρτηση μετά την αποκάλυψη για τον καρκίνο

Όσα έγραψε η ηθοποιός σε νέα της ανάρτηση

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Το βίντεο που πόσταρε η Εβίτα Αγαΐτση με τους φίλους της να της ξυρίζουν το κεφάλι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Εβίτα Αγαΐτση ανακοίνωσε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο μέσω Instagram.
  • Η 31χρονη ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες με το νέο της look μετά το ξύρισμα του κεφαλιού της.
  • Η ανάρτησή της προκάλεσε μεγάλη ανταπόκριση και μηνύματα στήριξης από τους ακολούθους της.
  • Στα τέλη Ιουλίου, είχε δημοσιεύσει βίντεο στο TikTok από τη διαδικασία του ξυρίσματος.
  • Ευχαρίστησε δημόσια τους φίλους της για την υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια της περιπέτειας της υγείας της.

Η Εβίτα Αγαΐτση προχώρησε σε νέα ανάρτηση στο Instagram, λίγες εβδομάδες μετά τη δημόσια αποκάλυψη ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο. Η 31χρονη ηθοποιός, που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη σειρά Ταμπού του Mega, μοιράστηκε νέες φωτογραφίες με την τωρινή της εικόνα μετά το ξύρισμα του κεφαλιού της και συγκέντρωσε άμεσα δεκάδες μηνύματα στήριξης.

Η Εβίτα Αγαΐτση πριν ξεκινήσει τη μάχη της με τον καρκίνο

Η Εβίτα Αγαΐτση πριν ξεκινήσει τη μάχη της με τον καρκίνο /Φωτογραφία Instagram

Στη νέα της δημοσίευση, η ηθοποιός εμφανίζεται σε φωτογραφίες με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Τη λεζάντα της ανάρτησης συνόδευσε με τη φράση: «Παγιδευμένη στο δικό μου εφέ ηλιοβασιλέματος». 

Εβίτα Αγαΐτση: Ο καρκίνος στα 31 και το συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε

Η ανάρτηση προκάλεσε μεγάλη ανταπόκριση από τους ακολούθους της, οι οποίοι έσπευσαν να της στείλουν λόγια αγάπης κι ενθάρρυνσης. Ανάμεσα σε όσους σχολίασαν δημόσια ήταν κι η Χρύσα Μιχαλοπούλου, με την οποία είχε συνεργαστεί στην τηλεοπτική σειρά.

Η ανάρτηση της Εβίτας Αγαΐτση

Με νέο look η Εβίτα Αγαΐτση στο Instagram

Οι εικόνες που δημοσίευσε η Εβίτα δείχνουν το νέο της look μετά το ξύρισμα του κεφαλιού της. Η ίδια παραμένει ενεργή στα social media και συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές της καθημερινότητάς της, σε μια περίοδο κατά την οποία έχει επιλέξει να μιλάει ανοικτά για την περιπέτεια της υγείας της.

Εβίτα Αγαΐτση: Αποκάλυψε τι έκανε τη διάρκεια της χημειοθεραπείας

Η 31χρονη ηθοποιός έχει επιλέξει να παρουσιάζει δημόσια πτυχές της πραγματικότητας που βιώνει, χωρίς να κρύβει τις αλλαγές στην εμφάνισή της. Οι νέες φωτογραφίες της συγκέντρωσαν κολακευτικά σχόλια, με πολλούς να στέκονται στην εικόνα της κι άλλους να της στέλνουν θετική ενέργεια.

Θαρραλέα, εντυπωσιακή και πολύ ταλαντούχα η Εβίτα Αγαΐτση

Θαρραλέα, εντυπωσιακή και πολύ ταλαντούχα η Εβίτα Αγαΐτση /Φωτογραφία Instagram

Η αποκάλυψη για τον καρκίνο και το βίντεο στο TikTok

Στα τέλη Ιουλίου, η Εβίτα Αγαΐτση είχε γνωστοποιήσει η ίδια ότι αντιμετωπίζει καρκίνο. Τότε είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok βίντεο από τη στιγμή που ξύρισε το κεφάλι της, έχοντας δίπλα της στενούς της φίλους.

Στη λεζάντα εκείνης της δημοσίευσης είχε γράψει: «Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και 2 μήνες. Η διαδικασία όμως; Ε ορίστε λοιπόν. Shout out στους φίλους μου που είναι σούργελα και εμψυχωτικοί και κάνανε τη διαδικασία ευκολότερη».

Σε επόμενη ανάρτησή της είχε ευχαριστήσει όσους της έστειλαν μηνύματα, γράφοντας: «Μακρηγόρησα είχα δεν είχα… Ενα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ σε όλους 🙏🏻 💕».

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ΚΑΡΚΙΝΟΣ
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