Ο Λιονέλ Μέσι προχώρησε σε μια δημόσια, βαθιά προσωπική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα του, Χόρχε Μέσι.

Ο πατέρας του Αργεντινού ποδοσφαιριστή πέθανε στις 8 Αυγούστου, σε ηλικία 68 ετών, έπειτα από πολύμηνη μάχη με σοβαρή ασθένεια, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό στην οικογένειά του και στον άνθρωπο που, όπως περιγράφει ο ίδιος ο Μέσι, στάθηκε δίπλα του σε όλη τη ζωή και την καριέρα του.

Στο μήνυμά του, ο 39χρονος άσος μιλά για τη σχέση που είχε με τον πατέρα του, για την επιδείνωση της υγείας του πριν από το τελευταίο Μουντιάλ, αλλά και για τις αμφιβολίες που έχει πλέον για το αν θα συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο. Κάτω από την ανάρτηση υπήρξε και μήνυμα συμπαράστασης από τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Λιονέλ Μέσι στον θρυλικό τελικό του Μουντιάλ της Αργεντινής με την Ισπανία /Φωτογραφία AP Images/Ashley Landis

Μετά τον θάνατο του Χόρχε Μέσι, ο σταρ της μπάλας επέλεξε να σπάσει τη σιωπή του δημόσια και να εξηγήσει τι σημαίνει για τον ίδιο αυτή η απώλεια. Στο κείμενό του αναφέρεται τόσο στις προσωπικές στιγμές με τον πατέρα του όσο και στο ρόλο που είχε ο πατέρας του από τα παιδικά του χρόνια, στις προπονήσεις, στους αγώνες και στις μεγάλες αποφάσεις της ποδοσφαιρικής του διαδρομής.

Η ανάρτηση του Λιονέλ Μέσι για τον πατέρα του

«Πατέρα, ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγες. Δεν καταρρέω ή, καλύτερα, δε θέλω να καταρρεύσω. Μου είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ ότι δε θα σε ξαναδώ και ότι δε θα ξαναμιλήσουμε. Ήξερα ότι υπέφερες και ότι αυτό ήταν το καλύτερο για σένα, αλλά έφυγες πολύ νωρίς. Είχαμε ακόμα τόσα πολλά να ζήσουμε και να απολαύσουμε μαζί. Τόσο πολύ μου ζητούσες να παίξω στο τελευταίο Μουντιάλ και, λίγες μέρες πριν ξεκινήσει, ήταν η στιγμή που η κατάστασή σου χειροτέρεψε περισσότερο. Ήταν η πρώτη φορά που δε θα ήσουν μαζί μου σε ένα τουρνουά, αλλά η μαμά μου έλεγε ότι θα γινόσουν καλύτερα κι ότι θα ήσουν καλά, ώστε να μπορέσεις να ταξιδέψεις. Σου έλεγα ότι θα φτάναμε μέχρι τον τελικό, για να μπορέσεις να ταξιδέψεις. Κάθε φορά που τελείωνε ένας αγώνας, περίμενα και περίμενα το μήνυμά σου. Εκεί κατάλαβα ότι η κατάσταση ήταν πραγματικά πολύ σοβαρή. Κι όμως, δε σταμάτησα να σκέφτομαι ότι έπρεπε να φτάσω όσο πιο μακριά γινόταν, για να σου δώσω χαρά και να μπορέσεις να δεις έστω έναν αγώνα. Φτάσαμε μέχρι τον τελικό και δεν μπόρεσες να είσαι εκεί. Ήθελα να τον κερδίσω για να μπορέσω να σου τον αφιερώσω και να σου δείξω μια καινούργια στιγμή. Δεν τα κατάφερα, τα πόδια μου δε με κρατούσαν άλλο. Αυτή τη φορά προσπάθησα να πάω κόντρα στις αντοχές του σώματός μου, αλλά δεν μπόρεσα. Ποτέ δεν κατάφερα να νιώσω πραγματικά καλά. Όταν έφτασα, πίστευες ότι είχαμε χάσει τον τελικό στα πέναλτι. Δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε για όλα όσα είχαν συμβεί. Δεν μπόρεσες να χαρείς τίποτα. Δεν γίναμε πρωταθλητές, αλλά δεν ξέρεις πόσο απολαύσαμε κάθε αγώνα. Για ακόμα μία φορά, είχες δίκιο: έπρεπε να είσαι εκεί και να το ζήσεις. Σου τα λέω όλα αυτά, γιατί ήταν το μόνο πράγμα για το οποίο δεν προλάβαμε να μιλήσουμε, γιατί για όλα τα υπόλοιπα τα ξέρεις ήδη. Μιλούσαμε κάθε μέρα και βρισκόμασταν όποτε μπορούσα, ανάμεσα στις υποχρεώσεις μου. Δεν ξέρω τι θα κάνω χωρίς εσένα, δεν ξέρω πώς να συνεχίσω. Εγώ έπαιζα μόνο ποδόσφαιρο και τώρα έχω πολλές αμφιβολίες για το αν θα συνεχίσω να το κάνω για πολύ ακόμα. Θέλω περισσότερο χρόνο. Ήσουν δίπλα μου από την αρχή, ήσουν το στήριγμά μου σε όλη τη διαδρομή, μέχρι το τέλος. Γιατί δεν άντεξες λίγο ακόμα, για να μπορούσαμε να τελειώσουμε αυτή την πορεία μαζί; Ξέρω ότι η ευτυχία σου ήταν να είσαι καλά με την οικογένειά σου, με τη γυναίκα σου, με τα παιδιά σου και, πάνω απ’ όλα, χωρίς να σε νοιάζει τι θα έλεγαν οι άλλοι, να μας βλέπεις μαζί… από μικρός ήσουν πάντα έτσι. Με πήγαινες σε όλες τις προπονήσεις, μόλις έβγαινες από τη δουλειά. Πολλές φορές με πήγαινε η μαμά, επειδή εσύ δούλευες. Φυσικά, δεν έχανες ούτε έναν αγώνα. Πόσο υπέφερες βλέποντάς με και πόσο χαιρόσουν μαζί μου, παρόλο που ποτέ δε μου έκανες πολλά κομπλιμέντα. Ήσουν πατέρας, φίλος και μάνατζέρ μου. Ήσουν πάντα ο άνθρωπος που έπρεπε να είναι εκεί σε κάθε στιγμή και δεν έκανες ποτέ λάθος σε τίποτα. Πέρα από κάποιες επιπλήξεις ή καβγάδες, πάντα είχες δίκιο. Στο τέλος, όμως, κατέληγα να κάνω αυτό που μου έλεγες. Θα μου λείψεις πάρα πολύ, αλλά πάντα θα είσαι παρών, και πάνω απ’ όλα στην ανατροφή των παιδιών μου, γιατί θα τα μεγαλώσω και θα τα εκπαιδεύσω όπως κάνατε εσείς μαζί μου. Αναπαύσου εν ειρήνη και να μας προσέχεις από εκεί ψηλά, όπως έκανες κι εδώ. Σε ευχαριστώ για όλα. Σ’ αγαπώ, μπαμπά».

Η ανάρτηση του Λιονέλ Μέσι

Το δημόσιο αυτό «αντίο» έδωσε για πρώτη φορά το πώς βίωσε ο Μέσι την περίοδο του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ ο πατέρας του αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο ίδιος περιγράφει ότι η κατάσταση του Χόρχε Μέσι επιδεινώθηκε λίγο πριν από την έναρξη της διοργάνωσης κι ότι περίμενε μετά από κάθε αγώνα ένα μήνυμα από εκείνον.

Ο Μέσι συνδέει ανοιχτά την απώλεια του πατέρα του με το μέλλον του στο ποδόσφαιρο. Η αναφορά του ότι έχει «πολλές αμφιβολίες» για το αν θα συνεχίσει για πολύ ακόμη καταγράφεται ως η πιο προσωπική εξομολόγησή του μετά τον θάνατο του Χόρχε Μέσι.

Ο ρόλος του Χόρχε Μέσι στη ζωή και την καριέρα του

Ο Χόρχε Μέσι δεν ήταν απλώς ο πατέρας του Λιονέλ, αλλά ένας από τους βασικούς ανθρώπους σε κάθε στάδιο της πορείας του. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής τον περιγράφει ως πατέρα, φίλο και μάνατζέρ του, ενώ τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι τον συνόδευσε από τα πρώτα παιδικά βήματα μέχρι τις μεγαλύτερες επαγγελματικές αποφάσεις.

Η ίδια η ανάρτηση του Μέσι φωτίζει και την οικογενειακή διάσταση αυτής της σχέσης. Ο Αργεντινός άσος θυμάται τις προπονήσεις, τις μετακινήσεις μετά τη δουλειά, την παρουσία του πατέρα του στις εξέδρες και την αυστηρή αλλά σταθερή του στάση σε όλη τη διαδρομή. Πρόκειται για στοιχεία που ο ίδιος θεωρεί καθοριστικά και για τον τρόπο με τον οποίο θα μεγαλώσει τα δικά του παιδιά.

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Κριστιάνο Ρονάλντο

Στην ίδια ανάρτηση, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έστειλε το δικό του μήνυμα συμπαράστασης στον Μέσι. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, που υπήρξε για χρόνια ο μεγάλος αντίπαλος του Αργεντινού στα γήπεδα, σχολίασε το δημόσιο αντίο του Μέσι για τον θάνατο του πατέρα του.