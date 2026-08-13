Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός για σήμερα Πέμπτη 13 Αυγούστου, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται ακραίος, κατηγορίας 5, σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Παράλληλα, μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, ενώ οι ισχυροί βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο πυρομετεωρολογικό σκηνικό.

Η κινητοποίηση των Αρχών είναι ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Το Πυροσβεστικό Σώμα τίθεται σε γενική επιφυλακή στις περιοχές κατηγορίας 5, ενώ σε μερική επιφυλακή τίθεται το προσωπικό στις περιοχές κατηγορίας 4. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εναέριες και επίγειες περιπολίες από Πυροσβεστική, Αστυνομία και Ένοπλες Δυνάμεις.

Καιρός: Οι περιοχές που βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ακραίος κίνδυνος, δηλαδή Κατηγορία Κινδύνου 5 – Κατάσταση Συναγερμού, προβλέπεται για:

την Περιφέρεια Αττικής,

τη Βοιωτία και την Εύβοια,

την Αργολίδα και την Κορινθία,

τη Λέσβο

Στην Κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου, βρίσκονται μεταξύ άλλων περιοχές:

της Πελοποννήσου

της Δυτικής Ελλάδας

των Ιονίων Νήσων

της Ηπείρου

της Στερεάς Ελλάδας

της Θεσσαλίας

του Βορείου Αιγαίου

της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας

της Θράκης

των Κυκλάδων

Με αφορμή την πρόβλεψη για κίνδυνο Κατηγορίας 5, πραγματοποιήθηκε χθες συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.

Ο υπουργός ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, ενίσχυση των περιπολιών και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία.

Ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι η χώρα εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών, με θυελλώδεις ανέμους που αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Ο υπουργός απηύθυνε παράλληλα έκκληση προς τους πολίτες για αυξημένη προσοχή.

«Ακόμη και η παραμικρή αμέλεια, υπό αυτές τις συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο να οδηγήσει σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση», σημείωσε.

Καιρός: Έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι ισχυροί βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι αποτελούν το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα.

Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 έως 6 μποφόρ στα δυτικά, τα 6 έως 7 μποφόρ στα ανατολικά, ενώ στο Αιγαίο θα αγγίξουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα φτάσει τους 34 έως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Στερεά θα αγγίξει τοπικά τους 37 βαθμούς.

Στη Μακεδονία και την Ήπειρο αναμένονται από τις μεσημβρινές ώρες νεφώσεις, τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Καιρός «Hot-Dry-Windy» – Οι επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πρόγνωση της ομάδας FLAME του Meteo για το 48ωρο Πέμπτης και Παρασκευής.

Οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, με ταχύτητες 40 έως 60 χιλιομέτρων την ώρα και τοπικά πάνω από 60-70 χιλιόμετρα την ώρα.

Ο συνδυασμός ισχυρών ανέμων και ατμοσφαιρικής ξηρασίας δημιουργεί, κυρίως στα δυτικά, συνθήκες του φαινομένου «Hot-Dry-Windy».

Η προειδοποίηση αφορά μεταξύ άλλων:

την Αττική

την κεντρική και νότια Εύβοια

τη νότια Βοιωτία

τη Φωκίδα

την Κορινθία

την Αργολίδα

τη Λακωνία

τα Κύθηρα

τη Λέσβο

τη Λήμνο

τη Χίο

τη δυτική Αχαΐα

την Ηλεία

Σύμφωνα με την ίδια πρόγνωση, η ευφλεκτότητα της δασικής βλάστησης θα είναι πολύ υψηλή σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τυχόν πυρκαγιές μπορεί να παρουσιάσουν μεγάλη ταχύτητα εξάπλωσης, αυξημένα θερμικά φορτία και κηλιδώσεις, ενώ δεν αποκλείεται ακραία πυρική συμπεριφορά σε υπήνεμες περιοχές.

Καιρός: Κλειστοί Λυκαβηττός και Φινόπουλου

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Οι λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου παραμένουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα, διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων μέχρι νεότερης ενημέρωσης. Πρόκειται για μέτρο που έχει εφαρμοστεί και σε προηγούμενες ημέρες πολύ υψηλού ή ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς στην Αττική.

Παράλληλα, έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζομένους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου, ενώ η Δημοτική Αστυνομία πραγματοποιεί περιπολίες.

Για την επιτήρηση μεγάλων χώρων πρασίνου χρησιμοποιούνται drones με θερμικές κάμερες, μεταξύ άλλων στον Λυκαβηττό, τον Στρέφη, τον Φιλοπάππου, τα Τουρκοβούνια και τα Ιλίσια.

Σε 24ωρη βάση λειτουργεί και το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται οι υδροφόρες του Δήμου.

Για την ενίσχυση της πυροπροστασίας στις δημοτικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα ενεργοποιείται επίσης το Μητρώο Εργοληπτών, με δύο οχήματα με κανόνι νερού και δύο οχήματα τύπου 4Χ4.

Πολιτική Προστασία: Έκκληση προς τους πολίτες για προσοχή

Η Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε εργασίες που δημιουργούν σπινθήρες, στη χρήση υπαίθριων ψησταριών, στο κάπνισμα μελισσών, στην καύση ξερών χόρτων και κλαδιών, αλλά και στη ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, καλείται να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199 και να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.