BMW: Η τεχνητή νοημοσύνη στην διαμόρφωση των αυτοκινήτων

Λανσάρει τον διαμορφωτή οχημάτων της στο ChatGPT της OpenAI.

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Αυτοκινητο
BMW: Η τεχνητή νοημοσύνη στην διαμόρφωση των αυτοκινήτων
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Η BMW επεκτείνει την ψηφιακή επικοινωνία με τους πελάτες της, καθιστώντας τον διαμορφωτή οχημάτων της άμεσα διαθέσιμο μέσω του ChatGPT της OpenAI. Η νέα λειτουργία επιτρέπει στους πελάτες να διαμορφώνουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους μέσω φυσικής συνομιλίας με το σύστημα. Η εν λόγω λειτουργία συνδυάζει τις δυνατότητες συνομιλίας της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης με τη βάση γνώσεων της BMW για τα προϊόντα και τις επιλογές διαμόρφωσης, ενώ είναι διαθέσιμη τόσο σε κινητές συσκευές όσο και σε επιτραπέζιους υπολογιστές.

Η λειτουργία της BMW στο ChatGPT βασίζεται σε συνομιλία με την τεχνητή νοημοσύνη. Αντί για την παραδοσιακή διαδικασία επιλογής μέσω μενού και υπομενού, οι χρήστες περιγράφουν τις απαιτήσεις τους με φυσική γλώσσα – για παράδειγμα, ως προς τους εσωτερικούς χώρους, την απόσταση από το έδαφος, το σύστημα κίνησης ή την προβλεπόμενη χρήση του οχήματος. Στη συνέχεια, λαμβάνουν προτάσεις για κατάλληλα μοντέλα και επιλογές διαμόρφωσης με βάση αυτές τις πληροφορίες. Παράλληλα, μπορούν εύκολα να συγκρίνουν διαφορετικές διαμορφώσεις.

Οι προτάσεις μπορούν να προσαρμοστούν, να συγκριθούν και να βελτιωθούν ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Παράγοντες όπως το κόστος λειτουργίας, η οδηγική δυναμική, το χρώμα, το μοντέλο ή η τετρακίνηση μπορούν να συνυπολογιστούν στη διαδικασία επιλογής. Ειδικότερα για σύνθετες απαιτήσεις διαμόρφωσης, ο διάλογος με το σύστημα προσφέρει νέους, εύκολους και κατανοητούς τρόπους περαιτέρω προσαρμογής των εξατομικευμένων διαμορφώσεων οχημάτων. Στη συνέχεια, η επιθυμητή διαμόρφωση μπορεί να μεταφερθεί στον Διαμορφωτή BMW. Οι πελάτες μπορούν επίσης να δουν διαθέσιμα οχήματα με παρόμοιες προδιαγραφές.

Όλες οι προτεινόμενες επιλογές βασίζονται στα πιο πρόσφατα δεδομένα του Διαμορφωτή BMW. Σε περίπτωση που προκύψουν ερωτήσεις που δεν καλύπτονται από τη βάση δεδομένων του, το ChatGPT μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες από το διαδίκτυο, εφόσον οι σχετικές λειτουργίες είναι διαθέσιμες και ενεργοποιημένες.

Η λειτουργία είναι ενσωματωμένη απευθείας στο ChatGPT. Στο chatgpt.com, η πρόσβαση γίνεται μέσω της επιλογής «Plugins» στο μενού και, στη συνέχεια, αναζητώντας τη λέξη «BMW». Σε κινητές συσκευές, η διαδικασία πρόσβασης είναι αντίστοιχη όταν είστε συνδεδεμένοι, μέσω της επιλογής «Plugins» στο κύριο μενού.

 

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