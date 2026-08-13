Άριελ Κωνσταντινίδη για τη γέννηση της κόρης της: «Τα θαύματα γίνονται»

Το βίντεο για τα πρώτα γενέθλια της μικρούλας της

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε το βίντεο που πόσταρε η Άριελ Κωνσταντινίδη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άριελ Κωνσταντινίδη γιόρτασε την πρώτη επέτειο της κόρης της στις Σπέτσες, δημοσιεύοντας βίντεο από την παραλία όπου ήταν πριν τη γέννα.
  • Έγινε μητέρα για τρίτη φορά στα 54 της χρόνια, στις 8 Αυγούστου 2025.
  • Η απόφαση να αποκτήσει τρίτο παιδί ήταν αποτέλεσμα 8 ετών προσωπικής διαδρομής και όχι στιγμιαία επιλογή.
  • Κατά τον τοκετό, αντιμετώπισε επιπλοκή με βραδυκαρδία του μωρού, που οδήγησε σε επείγουσα καισαρική τομή.
  • Η Κωνσταντινίδη μοιράστηκε την εμπειρία της για να ενθαρρύνει γυναίκες που επιθυμούν να γίνουν μητέρες σε μεγαλύτερη ηλικία.

Στις Σπέτσες επέστρεψε η Άριελ Κωνσταντινίδη, έναν χρόνο μετά τη γέννηση της κόρης της, δημοσιεύοντας βίντεο στο Instagram από την παραλία όπου βρισκόταν λίγες ώρες πριν γεννήσει.

Η ηθοποιός συνέδεσε την επίσκεψή της στο ίδιο σημείο με την πρώτη επέτειο από τον ερχομό του τρίτου της παιδιού και μοιράστηκε τη συγκίνηση και τη χαρά της για εκείνη την ημέρα.

Άριελ Κωνσταντινίδη: Η έκτρωση, η αποβολή κι η μητρότητα στα 53 της χρόνια

Στο βίντεο, η ηθοποιός αναφέρει: «Πέρυσι ήμουν εδώ σε αυτή την παραλία απέναντι από τις σχολές στις Σπέτσες, με την κοιλίτσα φουσκωμένη κι είχα το μωράκι μου που θα γεννιόταν σε μερικές ώρες».

Στη συνέχεια προσθέτει: «Όλα τα προλάβαμε και σήμερα γίνεται ενός. Πω πω». Η ίδια συνόψισε την εμπειρία της και με τη φράση: «Τα θαύματα γίνονται».

Η ανάρτηση της Άριελ Κωνσταντινίδη

Άριελ Κωνσταντινίδη: Μαμά στα 54!

Η Άριελ Κωνσταντινίδη έγινε μητέρα για τρίτη φορά στις 8 Αυγούστου 2025, όταν έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι σε ηλικία 54 ετών.

Εκτός από την ενός έτους κορούλα της, η Άριελ Κωνσταντινίδη έχει δύο μεγαλύτερα αγοράκια

Εκτός από την ενός έτους κορούλα της, η Άριελ Κωνσταντινίδη έχει δύο μεγαλύτερα αγοράκια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Όσα είχε πει για την απόφαση να αποκτήσει τρίτο παιδί

Σε προηγούμενες συνεντεύξεις της, η Άριελ Κωνσταντινίδη είχε μιλήσει ανοιχτά για την επιλογή της να αποκτήσει ακόμη ένα παιδί, εξηγώντας ότι η απόφαση αυτή δεν ήταν στιγμιαία αλλά αποτέλεσμα μιας μακράς προσωπικής διαδρομής.

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Τώρα νιώθω ότι έχω ολοκληρωμένη την οικογένειά μου»

Όπως είχε δηλώσει: «Εγώ ήμουν ξεκάθαρη για το τι θέλει η καρδιά μου. Ήταν ένας δρόμος σχεδόν 8 χρόνια, δεν είπα "ξύπνησα τώρα, είμαι 53 και θα το κάνω". Είχα ήδη παιδιά, ήξερα ακριβώς πού πάω και ήταν πολύ συγκεκριμένες οι συνθήκες που εγώ ένιωθα καλά να το κάνω».

Η δημόσια τοποθέτησή της για τη μητρότητα είχε συνδεθεί και με την επιθυμία της να δώσει δύναμη σε γυναίκες που θέλουν να αποκτήσουν παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία, μιλώντας για τη δική της εμπειρία με ανοιχτό τρόπο.

Παλιότερη ανάρτηση της Άριελ Κωνσταντινίδη από την εγκυμοσύνη της

Τι είχε αποκαλύψει για τον τοκετό

Η ηθοποιός έχει αποκαλύψει ακόμη ότι, ενώ αρχικά σχεδίαζε να γεννήσει με φυσιολογικό τρόπο, κατά τον τοκετό προέκυψε επιπλοκή.

Συγκεκριμένα το μωρό παρουσίασε βραδυκαρδία, καθώς ήταν τυλιγμένο με τον ομφάλιο λώρο, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε επείγουσα καισαρική τομή. 

Άριελ Κωνσταντινίδη: Θηλάζει τη νεογέννητη κόρη της

Η επιστροφή της στις Σπέτσες, έναν χρόνο μετά, έδωσε νέο βάρος σε εκείνες τις τελευταίες ώρες πριν από τη γέννα που την έκανε πολύ ευτυχισμένη!

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