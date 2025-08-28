Άριελ Κωνσταντινίδη: Θηλάζει τη νεογέννητη κόρη της

Άριελ Κωνσταντινίδη: Τα πρώτα λόγια μετά τη γέννηση της κόρης της / Βίντεο: Καλοκαιρινό Ραντεβού

Το θαύμα της μητρότητας έζησε στα 53 της χρόνια η Άριελ Κωνσταντινίδη. Στις 8 Αυγούστου η ηθοποιός έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί με καισαρική.

Η ίδια κατάφερε να μείνει έγκυος στην κορούλα της, η οποία χαίρει άκρας υγείας, μέσω δότη σπέρματος, όπως η ίδια είχε αποκαλύψει.

Το βράδυ της Πέμπτης 28/8 η Άριελ Κωνσταντινίδου μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram τρία τρυφερά στιγμιότυπα να θηλάζει τη νεογέννητη κόρη της.

Η ανάρτηση της Άριελ Κωνσταντινίδη

«Όταν μια γυναίκα εμπνέεται και δημιουργεί… για όλες μας που θηλάζουμε. Ευχαριστούμε, Μαρία. Ενωμένες, δημιουργικές, αλληλέγγυες. Είσαι άγγελος», έγραψε στη λεζάντα, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και στήριξης προς όλες τις μητέρες.

«Ναι την θηλάζω, θαύμα γιατί στα αγόρια δεν είχα στάλα γάλα και είχα πάρα πολλές που δεν είχα, έκλαψα πάρα πολύ. Κακώς γιατί κάθε οργανισμός, κάθε γυναίκα κάνει το καλύτερο σοβαρό για το παιδί της», είχε αποκαλύψει η Άριελ Κωνσταντινίδη μιλώντας στα Παραπολιτικά και