Άριελ Κωνσταντινίδη: Οι πρώτες φωτογραφίες με τη νεογέννητη κορούλα της

Οι λεπτομέρειες για τον τοκετό

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη της Άριελ Κωνσταντινίδη στην Κατερίνα Καινούργιου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μητέρα για τρίτη φορά έγινε η γνωστή ηθοποιός Άριελ Κωνσταντινίδη, στα 53 της χρόνια, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι την Παρασκευή 8 Αυγούστου. 

Άριελ Κωνσταντινίδη: Γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι η 53χρονη ηθοποιός

Η ευτυχισμένη μητέρα μοιράστηκε την είδηση με τους followers της στο Instagram, αποκαλύπτοντας πως η γέννα έγινε με καισαρική τομή.

Η ηθοποιός, που διατηρεί έναν πολύ ενεργό λογαριασμό στα social media, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες από το μαιευτήριο, εκφράζοντας τη βαθιά της συγκίνηση. Στην πρώτη εικόνα, την βλέπουμε να κρατά στην αγκαλιά της τη νεογέννητη κόρη της, με ένα πλατύ χαμόγελο ευτυχίας ζωγραφισμένο στο πρόσωπό της.

Άριελ Κωνσταντινίδη: Οι πρώτες φωτογραφίες με τη νεογέννητη κορούλα της

Η δεύτερη φωτογραφία δείχνει την καρτέλα του μωρού από το μαιευτήριο, όπου αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία: το βάρος του, το ύψος του, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε στον κόσμο. 

Άριελ Κωνσταντινίδη: Όσα είπε για τον πρώην σύζυγό της και την εγκυμοσύνη

Άριελ Κωνσταντινίδη: Οι πρώτες φωτογραφίες με τη νεογέννητη κορούλα της

Άριελ Κωνσταντινίδη: Το μήνυμα της ηθοποιού

Η Άριελ Κωνσταντινίδη δεν παρέλειψε να εκφράσει τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για αυτό το δώρο της ζωής. Αν και δεν αποκάλυψε ακόμα το όνομα της μικρής, η χαρά της είναι έκδηλη και αδιαμφισβήτητη. Η νέα άφιξη ολοκληρώνει την οικογενειακή της ευτυχία, προσθέτοντας ένα ακόμα μέλος στην ήδη μεγάλη και αγαπημένη της οικογένεια.

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Εξ’ αρχής είχα τόση συγκίνηση γι’ αυτόν τον άνθρωπο»

Η είδηση έγινε δεκτή με χιλιάδες ευχές και συγχαρητήρια από φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές της, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν την ανάρτησή της, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους για το χαρμόσυνο γεγονός.

Η ηθοποιός, μέσα από την προσωπική της ιστορία, αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως η μητρότητα δεν έχει ηλικία και πως η χαρά της δημιουργίας είναι ένα από τα πιο σπουδαία συναισθήματα της ζωής.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
