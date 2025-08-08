Άριελ Κωνσταντινίδη: Γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι η 53χρονη ηθοποιός

Μαμά και μπέμπα χαίρουν άκρας υγείας

Τελευταία Νέα
08.08.25 , 18:14 Γαρυφαλλιά Καληφώνη: H απάντηση στα σχόλια ότι είναι έγκυος
08.08.25 , 18:13 Ένας νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα!
08.08.25 , 18:09 BMW iX3: Που θα γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα της
08.08.25 , 17:49 Συναγερμός για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και αύριο Σάββατο 9 Αυγούστου
08.08.25 , 17:46 Άριελ Κωνσταντινίδη: Γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι η 53χρονη ηθοποιός
08.08.25 , 17:20 Grand Hotel: Έρχεται... γκραντέ είσοδος στη σειρά - Η ηθοποιός που μπαίνει
08.08.25 , 17:01 Ευαγγελία Αραβανή: Για κρασί με φίλες της στον Πόρο
08.08.25 , 16:57 Κερατέα: Επεκτείνεται η φωτιά στην Παλαιά Φώκαια
08.08.25 , 16:56 Διπλή πρόκληση από Άγκυρα σε Αιγαίο και Κύπρο
08.08.25 , 16:37 Mπύρα: Πώς να την ενσωματώσετε στη ρουτίνα ομορφιάς σας
08.08.25 , 16:21 Μιμή Ντενίση: Το «αντίο» στη Λένα Σαμαρά - Η ανάρτηση που ράγισε καρδιές
08.08.25 , 16:20 Δανάη Μπάρκα: Φτιάχνει σπιτική σπανακόπιτα φορώντας το μαγιό της
08.08.25 , 15:34 «Ήταν τώρα νούμερα αυτά που έκανε;»: Η Μαλέσκου «καρφώνει τη Σκορδά
08.08.25 , 15:15 Πένθος για τον Μαρίνο Κόνσολο: Έφυγε όπως ήρθε! Στην αγκαλιά μου!
08.08.25 , 14:35 Προσάραξη Νέα Στύρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καπετάνιος
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: tlife.gr
Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη της Άριελ Κωνσταντινίδη στην Κατερίνα Καινούργιου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Γέννησε η Άριελ Κωνσταντινίδη ένα υγιέστατο κοριτσάκι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του TLIFE

Άριελ Κωνσταντινίδη: Ποζάρει με φουσκωμένη κοιλίτσα στον καθρέφτη!

Η γνωστή ηθοποιός έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί την Παρασκευή 8 Αυγούστου. Μητέρα και βρέφος χαίρουν άκρας υγείας και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να λάβουν εξιτήριο από το μαιευτήριο. 

Η απόφαση της Άριελ Κωνσταντινίδη να μείνει έγκυος στα 53 της χρόνια, συζητήθηκε πολύ!

Η απόφαση της Άριελ Κωνσταντινίδη να μείνει έγκυος στα 53 της χρόνια, συζητήθηκε πολύ! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η ηθοποιός με τη μεγάλη πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση, έχει αποκτήσει ήδη δύο γιους, με την κορούλα της, την οποία ήθελε πολύ να αποκτήσει, να ολοκληρώνει την οικογενειακή τους ευτυχία. 

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Χρησιμοποίησα δανεικό ωάριο και δότη σπέρματος»

Σε δηλώσεις της, η Άριελ Κωνσταντινίδη είχε μιλήσει ανοικτά για την απόφασή της να αποκτήσει παιδί μόνη της, καθώς και για το γεγονός ότι η εγκυμοσύνη προέκυψε με δανεικό ωάριο και δότη σπέρματος. Είχε αναφέρει, μάλιστα, ότι τα παιδιά της είναι ενθουσιασμένα κι ανυπομονούν να υποδεχτούν την αδερφούλα τους.

Η Άριελ Κωνσταντινίδη με τα αγόρια της

«Αυτό που με απασχολεί πάρα πολύ είναι ότι το παιδί έχει τη μητέρα και τα αδέρφια του. Είμαστε πλήρεις. Αργότερα με απασχολεί να υπάρχει και ένας πατέρας που είναι και μάνα του. Η αγάπη δεν έχει να κάνει με το DNA. Εγώ προκάλεσα την εγκυμοσύνη, δε φοβήθηκα την ηλικία. Πιο πολύ με απασχολούσε στα 40. Ήταν πιο πολύ θέμα της καρδιάς μου. Εγώ με το που γέννησα ήθελα κι άλλα παιδιά. Δεν μπορούσα να φανταστώ πόσο συναρπαστικό είναι αυτό το ταξίδι», είχε δηλώσει στην Κατερίνα Καινούργιου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top