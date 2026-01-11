Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Ο γιος της έγινε έξι μηνών – Η τρυφερή ανάρτηση

Μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της διανύει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, έχοντας αφοσιωθεί πλήρως στον σημαντικότερο ρόλο της ζωής της - όπως έχει δηλώσει -, αυτόν της μητέρας.

Ήταν 11 Ιουλίου του 2025 όταν η ζωή της ίδιας και του συζύγου της, Γρηγόρη Μόργκαν, πλημμύρισε από φως με τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού. Η αθλητικογράφος έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι και όταν το κράτησε στην αγκαλιά της δεν πίστευε αυτό που ένιωθε. Ήταν ευτυχισμένη.

Ο μικρός τους γιος, ο καρπός ενός μεγάλου έρωτα που επισφραγίστηκε με τον γάμο τους τον Σεπτέμβριο του 2024, ήρθε για να ανατρέψει τα πάντα και να τους χαρίσει πρωτόγνωρα συναισθήματα.

Σήμερα, 11 Ιανουαρίου, ο μικρός τους πρίγκιπας συμπληρώνει έξι μήνες ζωής και η πανευτυχής μανούλα θέλησε να μοιραστεί αυτή τη γλυκιά επέτειο με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media. Μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ευρυδίκη δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία, συνοδεύοντάς τη με λόγια που στάζουν αγάπη:

«6 μήνες αυτού του μικροσκοπικού ανθρώπου και ατελείωτης αγάπης», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δες την ανάρτησή της:

Από την ημέρα που ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, το ζευγάρι ζει την κάθε στιγμή μαζί του, με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη να θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την οικογένειά της. Η ίδια έχει επιλέξει συνειδητά να απέχει προσωρινά από τις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις, επιθυμώντας να μην χάσει ούτε ένα λεπτό από το μεγάλωμα του μικρού της. Σε πρόσφατες εξομολογήσεις της, δεν κρύβει την πληρότητα που νιώθει, τονίζοντας πως η μητρότητα την έκανε να αισθάνεται πιο ευτυχισμένη και ολοκληρωμένη από ποτέ.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η αποκάλυψη για τη βάφτιση του γιου της

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έκανε πρόσφατα δηλώσεις στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», όπου μίλησε για τη βάφτιση του γιου της. Η αθλητικογράφος και παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι και μάλιστα, υπάρχουν σκέψεις να γίνει στην Κρήτη.

«Το καλοκαίρι θα γίνει η βάφτιση, δε μας παίρνει ο χρόνος. Θέλω να το κάνουμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Δεν ξέρω αν θα γίνει εκτός Αθηνών ακόμη, τώρα το στήνουμε. Υπάρχει μια σκέψη να πάμε πάλι στην Κρήτη. Δεν μπορώ να σας πω το όνομα. Νομίζω ότι έχουμε κατασταλάξει». ανέφερε.