Τα Baby Boom του 2025 - Επώνυμες που έγιναν μανούλες αυτή τη χρονιά

Το 2025 φαίνεται να είναι μια χρονιά γεμάτη χαρμόσυνα νέα για πολλές γνωστές κυρίες της ελληνικής showbiz. Η γέννηση ενός παιδιού αποτελεί πάντα μια ξεχωριστή στιγμή στη ζωή κάθε οικογένειας και η χαρά αυτών των νέων μαμάδων, σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητη. Από δημοσιογράφους και παρουσιάστριες μέχρι αθλήτριες και influencers, οι γυναίκες που καλωσόρισαν τα πρώτα τους μωρά μέσα στη χρονιά αυτή μοιράζονται στιγμές συγκίνησης, ευτυχίας και νέων ξεκινημάτων.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικές γέννες επώνυμων γυναικών το 2025, δίνοντας μια ματιά στις προσωπικές τους ιστορίες και τα πρώτα τους βήματα στον μαγικό κόσμο της μητρότητας.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Η γνωστή αθλητικογράφος Ευρυδίκη Βαλαβάνη και παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί το 2025, καρπό του έρωτά της με τον Γρηγόρη Μόργκαν. Η εγκυμοσύνη της είχε συζητηθεί πολύ, καθώς η ίδια επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους τους πρώτους μήνες.

Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια, με ανάρτησή της στο instagram. Στο βίντεο φαίνεται το χεράκι του μπέμπη και τα χέρια των γονιών του, καθώς κρατιούνται σφιχτά. «11.07.25», έγραφε στο κέντρο του βίντεο.

Ανθή Βούλγαρη

Συγκινημένη η Ανθή Βούλγαρη στις πρώτες της δηλώσεις μετά τη γέννηση του γιου της

Την Τρίτη 11 Μαρτίου, η γνωστή δημοσιογράφος - παρουσιάστρια Ανθή Βούλγαρη έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Κώστα Κωνσταντινίδη.

Aνθή Βούλγαρη: H πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου γιου της/ instagram

Δώρα Παντελή

Η δημοσιογράφος και πρώην μπασκετμπολίστρια βίωσε επίσης το θαύμα της μητρότητας μέσα στο 2025. Η Δώρα, που αποτελεί πρότυπο δυναμικής γυναίκας, μοιράστηκε με τους ακολούθους της τη χαρά της, τονίζοντας τη σημασία της νέας αυτής "αποστολής" στη ζωή της.

Σιμώνη Χριστοδούλου

Η σύντροφος του Αντρέα Γεωργίου, Σιμώνη Χριστοδούλου γέννησε το πρώτο τους παιδί το 2025. Το ζευγάρι, που πάντα κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, υποδέχτηκε το νέο μέλος της οικογένειάς τους λίγο μετά τον πολυσυζητημένο γάμο τους στην Κύπρο.

Μαριλού Κόζαρη

Η σύζυγος του Πάνου Μουζουράκη, Μαριλού Κόζαρη μετά την απόκτηση της κόρης τους το 2023, απασχόλησε τα media και το 2025, καθώς τον Μάιο έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους.

Μαργαρίτα Νικολαΐδη

Η πρώτη Ελληνίδα MasterChef έγινε μητέρα το 2025. Η Μαργαρίτα, πάντα αυθόρμητη και αγαπητή στο κοινό, μοιράστηκε στιγμές από την προετοιμασία του δωματίου και τη νέα της καθημερινότητα στην κουζίνα... πλέον με το μωρό αγκαλιά.

Τζένη Θεωνά

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν και η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης, οι οποίοι υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους τον Οκτώβριο. Ο δεύτερος γιος του ζευγαριού, γεννήθηκε το Σάββατο 4/10 σε μαιευτήριο των βορείων προαστίων. Η Τζένη Θεωνά γέννησε φυσιολογικά, ενώ ο νεογέννητος γεννήθηκε 3.800 kg.

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

Στιγμές ευτυχίας έζησαν και ζουν και η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής, οι οποίοι έγιναν για πρώτη φορά γονείς πριν από λίγες ημέρες.

Την ευχάριστη είδηση ανακοίνωσε η ίδια η ηθοποιός μέσω Instagram το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου, ανεβάζοντας μια φωτογραφία με τα ποδαράκια του νεογέννητου γιου της.

Άριελ Κωνσταντινίδη

Η απόφαση της Άριελ Κωνσταντινίδη να μείνει έγκυος στα 53 της χρόνια, συζητήθηκε πολύ /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η ηθοποιός Άριελ Κωνσταντινίδη γέννησε επίσης φέτος, σε ηλικία 53 ετών. Έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το πρωί της Παρασκευής 8 Αυγούστου. Πρόκειται για το τρίτο της παιδί. Η ηθοποιός με τη μεγάλη πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση, έχει αποκτήσει ήδη δύο γιους, με την κορούλα της, την οποία ήθελε πολύ να αποκτήσει, να ολοκληρώνει την οικογενειακή τους ευτυχία.

Η Άριελ Κωνσταντινίδη είχε μιλήσει ανοικτά για την απόφασή της να αποκτήσει παιδί μόνη της, καθώς και για το γεγονός ότι η εγκυμοσύνη προέκυψε με δανεικό ωάριο και δότη σπέρματος.

Ελένη Τσολάκη

Η γνωστή Ελληνίδα παρουσιάστρια Ελένη Τσολάκη έγινε μητέρα για πρώτη φορά στις 27 Μαρτίου 2025, όταν έφερε στον κόσμο μία υγιέστατη κόρη. Η ίδια είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της τον Δεκέμβριο του 2024 και στη συνέχεια μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα με τους τηλεθεατές της και τα social media, καλωσορίζοντας τη νεογέννητη κόρη της με συγκινητικό μήνυμα.

Μανούλες έγιναν επίσης και οι κυρίες της πολιτικής Έφη Αχτσιόγλου και Δόμνα Μιχαηλίδου αλλά και η αθλήτρια Κατερίνα Στεφανίδη. Επιπλέον, η σύντροφος του τράπερ Light, Άννα Θεοδωρίδη έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί πριν από λίγο καιρό.