Τα Baby Boom του 2025 - Επώνυμες που έγιναν μανούλες αυτή τη χρονιά

Βαλαβάνη, Τσολάκη, Θεωνά και άλλες κυρίες έζησαν το θαύμα της μητρότητας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.12.25 , 11:28 Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν στα μπλόκα - Αύριο το μεσημέρι σύσκεψη στη Νίκαια
26.12.25 , 10:52 Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων
26.12.25 , 10:41 Καιρός: Πέφτει η θερμοκρασία και ισχυροί άνεμοι από το Σαββατοκύριακο
26.12.25 , 10:39 Καληφώνη: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Μάστορα ανήμερα της γιορτής του
26.12.25 , 10:15 Τα Baby Boom του 2025 - Επώνυμες που έγιναν μανούλες αυτή τη χρονιά
26.12.25 , 10:06 Ελένη Φουρέιρα: Φωτογραφίζει τον Αλμπέρτο Μποτία με τον μικρό Ερμή
26.12.25 , 09:59 Τραγωδία στη Ροδόπη: Νεκρό παιδί 7 ετών μετά από φωτιά σε σπίτι
26.12.25 , 09:46 Συντετριμμένος ο σύντροφος της αεροσυνοδού του Falcon 50: «Έφυγε η ζωή μου»
26.12.25 , 09:12 BMW Neue Klasse: Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής
26.12.25 , 09:03 26 Δεκεμβρίου 2004: Το φονικό τσουνάμι σκοτώνει 230.000 ανθρώπους
26.12.25 , 09:02 Στον Εισαγγελέα σήμερα ο Μουγκοπέτρος - Έλαβε panic button η σύζυγός του
26.12.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Δεκεμβρίου
25.12.25 , 23:57 Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ: Προσφορά αγάπης και αλληλεγγύης
25.12.25 , 23:19 Άγιος Δημήτριος: Καθιζήσεις δρόμων κοντά στο ρέμα Πικροδάφνης
25.12.25 , 23:13 «Καποδίστριας»: Σκηνές από τα εντυπωσιακά γυρίσματα της ταινίας
Κολωνάκι: Ποια είναι η γνωστή επιχειρηματίας που συνελήφθη
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
GNTM Ειρήνη: «Είμαστε μαζί με τον Έντι, είμαστε μια χαρά»
Κολυδάς: Με τι καιρό θα αλλάξουμε χρόνο
Ανθή Βούλγαρη: Απαθανατίζει τον 9 μηνών γιο της κάτω από το δέντρο
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Οικονομάκου: Η οικογενειακή φωτογραφία από το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Α. Βούλγαρη: «Δεν προλαβαίνω να φάω - Έχω μόλις γεννήσει, θηλάζω, έχω κυτταρίτιδα και ραγάδες»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το 2025 φαίνεται να είναι μια χρονιά γεμάτη χαρμόσυνα νέα για πολλές γνωστές κυρίες της ελληνικής showbiz. Η γέννηση ενός παιδιού αποτελεί πάντα μια ξεχωριστή στιγμή στη ζωή κάθε οικογένειας και η χαρά αυτών των νέων μαμάδων, σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητη. Από δημοσιογράφους και παρουσιάστριες μέχρι αθλήτριες και influencers, οι γυναίκες που καλωσόρισαν τα πρώτα τους μωρά μέσα στη χρονιά αυτή μοιράζονται στιγμές συγκίνησης, ευτυχίας και νέων ξεκινημάτων.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικές γέννες επώνυμων γυναικών το 2025, δίνοντας μια ματιά στις προσωπικές τους ιστορίες και τα πρώτα τους βήματα στον μαγικό κόσμο της μητρότητας.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Η γνωστή αθλητικογράφος Ευρυδίκη Βαλαβάνη και παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί το 2025, καρπό του έρωτά της με τον Γρηγόρη Μόργκαν. Η εγκυμοσύνη της είχε συζητηθεί πολύ, καθώς η ίδια επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους τους πρώτους μήνες.

Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια, με ανάρτησή της στο instagram. Στο βίντεο φαίνεται το χεράκι του μπέμπη και τα χέρια των γονιών του, καθώς κρατιούνται σφιχτά. «11.07.25», έγραφε στο κέντρο του βίντεο.

Ανθή Βούλγαρη

Συγκινημένη η Ανθή Βούλγαρη στις πρώτες της δηλώσεις μετά τη γέννηση του γιου τη

Συγκινημένη η Ανθή Βούλγαρη στις πρώτες της δηλώσεις μετά τη γέννηση του γιου της

Την Τρίτη 11 Μαρτίου, η γνωστή δημοσιογράφος - παρουσιάστρια Ανθή Βούλγαρη έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Κώστα Κωνσταντινίδη.

Aνθή Βούλγαρη: H πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου γιου της/ instagram

Aνθή Βούλγαρη: H πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου γιου της/ instagram

Δώρα Παντελή

Η δημοσιογράφος και πρώην μπασκετμπολίστρια βίωσε επίσης το θαύμα της μητρότητας μέσα στο 2025. Η Δώρα, που αποτελεί πρότυπο δυναμικής γυναίκας, μοιράστηκε με τους ακολούθους της τη χαρά της, τονίζοντας τη σημασία της νέας αυτής "αποστολής" στη ζωή της.

ανθη βουλγαρη

Σιμώνη Χριστοδούλου

σιμωνη χριστοδουλου γεννησε

Η σύντροφος του Αντρέα Γεωργίου, Σιμώνη Χριστοδούλου γέννησε το πρώτο τους παιδί το 2025. Το ζευγάρι, που πάντα κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, υποδέχτηκε το νέο μέλος της οικογένειάς τους λίγο μετά τον πολυσυζητημένο γάμο τους στην Κύπρο.

Μαριλού Κόζαρη

Μαριλού Κόζαρη

Η σύζυγος του Πάνου ΜουζουράκηΜαριλού Κόζαρη μετά την απόκτηση της κόρης τους το 2023, απασχόλησε τα media και το 2025, καθώς τον Μάιο έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους.

Μαργαρίτα Νικολαΐδη

μαργαριτα νικολαιδη

Η πρώτη Ελληνίδα MasterChef έγινε μητέρα το 2025. Η Μαργαρίτα, πάντα αυθόρμητη και αγαπητή στο κοινό, μοιράστηκε στιγμές από την προετοιμασία του δωματίου και τη νέα της καθημερινότητα στην κουζίνα... πλέον με το μωρό αγκαλιά.

μαργαριτα νικολαιδη μαμα

Τζένη Θεωνά

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν και η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης, οι οποίοι υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους τον Οκτώβριο. Ο δεύτερος γιος του ζευγαριού, γεννήθηκε το Σάββατο 4/10 σε μαιευτήριο των βορείων προαστίων. Η Τζένη Θεωνά γέννησε φυσιολογικά, ενώ ο νεογέννητος γεννήθηκε 3.800 kg.

Ο δεύτερος γιος του ζευγαριού, γεννήθηκε το Σάββατο 4/10 σε μαιευτήριο των βορείων προαστίων. Η Τζένη Θεωνά γέννησε φυσιολογικά, ενώ ο νεογέννητος γεννήθηκε 3.800 kg.

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

ιωαννα τριανταφυλλιδου

Στιγμές ευτυχίας έζησαν και ζουν και η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής, οι οποίοι έγιναν για πρώτη φορά γονείς πριν από λίγες ημέρες.

Την ευχάριστη είδηση ανακοίνωσε η ίδια η ηθοποιός μέσω Instagram το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου, ανεβάζοντας μια φωτογραφία με τα ποδαράκια του νεογέννητου γιου της.

Άριελ Κωνσταντινίδη

αριελ

Η απόφαση της Άριελ Κωνσταντινίδη να μείνει έγκυος στα 53 της χρόνια, συζητήθηκε πολύ /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η ηθοποιός Άριελ Κωνσταντινίδη γέννησε επίσης φέτος, σε ηλικία 53 ετών.  Έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το πρωί της Παρασκευής 8 Αυγούστου. Πρόκειται για το τρίτο της παιδί. Η ηθοποιός με τη μεγάλη πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση, έχει αποκτήσει ήδη δύο γιους, με την κορούλα της, την οποία ήθελε πολύ να αποκτήσει, να ολοκληρώνει την οικογενειακή τους ευτυχία. 

Η Άριελ Κωνσταντινίδη είχε μιλήσει ανοικτά για την απόφασή της να αποκτήσει παιδί μόνη της, καθώς και για το γεγονός ότι η εγκυμοσύνη προέκυψε με δανεικό ωάριο και δότη σπέρματος.

Ελένη Τσολάκη

τσολακη γεννησε 2025

Η γνωστή Ελληνίδα παρουσιάστρια Ελένη Τσολάκη έγινε μητέρα για πρώτη φορά στις 27 Μαρτίου 2025, όταν έφερε στον κόσμο μία υγιέστατη κόρη. Η ίδια είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της τον Δεκέμβριο του 2024 και στη συνέχεια μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα με τους τηλεθεατές της και τα social media, καλωσορίζοντας τη νεογέννητη κόρη της με συγκινητικό μήνυμα.

Μανούλες έγιναν επίσης και οι κυρίες της πολιτικής Έφη Αχτσιόγλου και Δόμνα Μιχαηλίδου αλλά και η αθλήτρια Κατερίνα Στεφανίδη. Επιπλέον, η σύντροφος του τράπερ Light, Άννα Θεοδωρίδη έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί πριν από λίγο καιρό. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
 |
ΔΩΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗ
 |
ΣΙΜΩΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
 |
ΜΑΡΙΛΟΥ ΚΟΖΑΡΗ
 |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
 |
ΑΝΘΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
 |
ΑΡΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
 |
ΔΟΜΝΑ ΜΗΧΑΗΛΙΔΟΥ
 |
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
 |
ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ
 |
ΙΩΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
 |
ΤΖΕΝΗ ΘΕΩΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top