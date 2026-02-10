«Έχω μείνει ενεός!»: Το σπίτι των lovebirds έρχεται στο Cash or Trash!

Δείτε το νέο επεισόδιο σήμερα Τρίτη στις 17:20 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.02.26 , 13:27 Αντύπας: Κι όμως η νύφη του συμμετέχει στον τελικό της Eurovision!
10.02.26 , 13:15 Αργυρός - Νίκα: To φύλο του μωρού & όσα είπαν οι παππούδες!
10.02.26 , 12:54 Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
10.02.26 , 12:51 MasterChef - Κοντιζάς: «Ακούστε το και βάλτε το καλά στο μυαλό σας»
10.02.26 , 12:34 «Έχω μείνει ενεός!»: Το σπίτι των lovebirds έρχεται στο Cash or Trash!
10.02.26 , 12:34 Λαχταριστά χειροποίητα κανελόνια με pulled μοσχάρι, κρέμα τυρί και μυρωδικά
10.02.26 , 12:19 Απαγωγή μητέρας γνωστής δημοσιογράφου: Tι συμβαίνει με τα λύτρα
10.02.26 , 12:06 TractioN: Ο Αναστάσης Ροϊλός στο τιμόνι παρέα με τον Κώστα Στεφανή!
10.02.26 , 11:52 Μαρία Αναστασοπούλου: Η σχέση με τον πρώην σύντροφό της και ο νέος έρωτας!
10.02.26 , 11:43 Έρχεται το νέο Taxisnet - Πώς θα ελέγχονται εισοδήματα και συναλλαγές
10.02.26 , 11:41 Καρναβάλι Μοσχάτου: Χατζίδου & Παύλου παρουσιάζουν την καρναβαλική παρέλαση
10.02.26 , 11:39 Μαριέττα Χρουσαλά: Το glam party για τα 50α γενέθλια του Λέοντα Πατίτσα
10.02.26 , 11:20 Στο Αεροδικείο με κουκούλα ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία
10.02.26 , 11:02 Πέτρος Φιλιππίδης: Βραδινή έξοδος σε θέατρο και η on camera αντίδρασή του
10.02.26 , 11:00 Citroën: Πρωταγωνιστεί στην έκθεση HORECA 2026
Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό
Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της
Baby Boom: Πολύ γνωστό ζευγάρι της ελληνικής showbiz περιμένει παιδί!
Άρτα: Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης - «Ήταν άγγελος το παιδί μου»
Καινούργιου: Αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή για να γεννήσει
MasterChef: Η ανατροπή με την τριπλή ισοψηφία στην ψηφοφορία
Μαρία Αναστασοπούλου: Η σχέση με τον πρώην σύντροφό της και ο νέος έρωτας!
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Απαγωγή μητέρας γνωστής δημοσιογράφου: Tι συμβαίνει με τα λύτρα
Τραγωδία στην Ελευσίνα: Σκότωσε τη μητέρα της με το ΙΧ ενώ πάρκαρε!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer για την εβδομάδα 9/2/2026 - 13/2/2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σήμερα, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία. 

«Έχω μείνει ενεός!»: Το σπίτι των lovebirds έρχεται στο Cash or Trash!

Ο Τσαμπίκος ή αλλιώς Σακελάρης, όπως τον αποκαλούν οι φίλοι του στη Ρόδο, ήρθε στο Cash or Trash για να δημοπρατήσει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ζευγάρι αντικειμένων, που όμοιό του δεν έχει εμφανιστεί μέχρι σήμερα στην εκπομπή, αλλά και για να γνωρίσει από κοντά τη Δέσποινα Μοιραράκη. Ο Σακελάρης μαθαίνει κάθε λεπτομέρεια από τον Θάνο Λούδο για τα αντικείμενά του και μπαίνει με αυτοπεποίθηση στο δωμάτιο των αγοραστών, όπου εντυπωσιάζει τους πάντες με τις διαπραγματευτικές του ικανότητες! Ο νεαρός πωλητής αναλύει τις προσφορές που δέχεται κι απολαμβάνει τη διαδικασία της δημοπρασίας στο έπακρο

Η Σόνια κρατά την υπόσχεσή της κι επιστρέφει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Αυτή τη φορά έρχεται με ένα αντικείμενο φίλης της, έχοντας όλη τη διάθεση να την εκπροσωπήσει επάξια, ως γνήσια και φανατική τηλεθεάτρια της εκπομπής. Η πωλήτρια και σύμβουλος ομορφιάς γνωρίζει πολύ καλά πώς να διαπραγματευθεί για το υπέροχο αντικείμενο της φίλης της, καθώς είναι το δεύτερο, αν κι εντελώς διαφορετικό από το προηγούμενο της κατηγορίας του, που παρουσιάζεται στο δωμάτιο των αγοραστών. 

«Έχω μείνει ενεός!»: Το σπίτι των lovebirds έρχεται στο Cash or Trash!

Ούτε μια, ούτε δύο, αλλά τρεις θέσεις φέρνει ο Δημήτρης στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Ο πωλητής, αν κι εργάζεται σε εταιρεία πληροφορικής, ασχολείται παράλληλα με την εσωτερική διακόσμηση στην οικογενειακή επιχείρηση συγγενών του. Η πολύ καλή κατάσταση, αλλά κι ο χώρος προέλευσης των πρόσφατα ανακαινισμένων θέσεων που παρουσιάζει ο Δημήτρης, αποτελούν βασικά στοιχεία αξιολόγησης από τον Θάνο Λούδο, ο οποίος δίνει μια ιδιαίτερα καλή εκτίμηση. Με τον Μελέτη Παγώνη, την Άννα - Μαρία Ρογδάκη και τον Θάνο Μαρίνη ανάμεσα στην πεντάδα των αγοραστών, η δημοπρασία που ακολουθεί είναι δυναμική κι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα! 

Cash or Trash: Κατάφερε να πουλήσει η Κάθλιν την ιδιαίτερη αφίσα που έφερε;

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash!

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους! 

Cash or Trash: Η Μπίλι κατάφερε να ξεγελάσει τον καρντάση Μαυρομάτη!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!  

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης. 

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!          

Δέσποινα Μοιραράκη: «Το Cash or Trash σκίζει» - Η απάντηση για 2η εκπομπή

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH TRAILER
 |
CASH OR TRASH
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top