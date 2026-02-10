«Έχω μείνει ενεός!»: Το σπίτι των lovebirds έρχεται στο Cash or Trash!

Σήμερα, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ο Τσαμπίκος ή αλλιώς Σακελάρης, όπως τον αποκαλούν οι φίλοι του στη Ρόδο, ήρθε στο Cash or Trash για να δημοπρατήσει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ζευγάρι αντικειμένων, που όμοιό του δεν έχει εμφανιστεί μέχρι σήμερα στην εκπομπή, αλλά και για να γνωρίσει από κοντά τη Δέσποινα Μοιραράκη. Ο Σακελάρης μαθαίνει κάθε λεπτομέρεια από τον Θάνο Λούδο για τα αντικείμενά του και μπαίνει με αυτοπεποίθηση στο δωμάτιο των αγοραστών, όπου εντυπωσιάζει τους πάντες με τις διαπραγματευτικές του ικανότητες! Ο νεαρός πωλητής αναλύει τις προσφορές που δέχεται κι απολαμβάνει τη διαδικασία της δημοπρασίας στο έπακρο.

Η Σόνια κρατά την υπόσχεσή της κι επιστρέφει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Αυτή τη φορά έρχεται με ένα αντικείμενο φίλης της, έχοντας όλη τη διάθεση να την εκπροσωπήσει επάξια, ως γνήσια και φανατική τηλεθεάτρια της εκπομπής. Η πωλήτρια και σύμβουλος ομορφιάς γνωρίζει πολύ καλά πώς να διαπραγματευθεί για το υπέροχο αντικείμενο της φίλης της, καθώς είναι το δεύτερο, αν κι εντελώς διαφορετικό από το προηγούμενο της κατηγορίας του, που παρουσιάζεται στο δωμάτιο των αγοραστών.

Ούτε μια, ούτε δύο, αλλά τρεις θέσεις φέρνει ο Δημήτρης στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Ο πωλητής, αν κι εργάζεται σε εταιρεία πληροφορικής, ασχολείται παράλληλα με την εσωτερική διακόσμηση στην οικογενειακή επιχείρηση συγγενών του. Η πολύ καλή κατάσταση, αλλά κι ο χώρος προέλευσης των πρόσφατα ανακαινισμένων θέσεων που παρουσιάζει ο Δημήτρης, αποτελούν βασικά στοιχεία αξιολόγησης από τον Θάνο Λούδο, ο οποίος δίνει μια ιδιαίτερα καλή εκτίμηση. Με τον Μελέτη Παγώνη, την Άννα - Μαρία Ρογδάκη και τον Θάνο Μαρίνη ανάμεσα στην πεντάδα των αγοραστών, η δημοπρασία που ακολουθεί είναι δυναμική κι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα!

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

