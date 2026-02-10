MasterChef - Κοντιζάς: «Ακούστε το και βάλτε το καλά στο μυαλό σας»

Αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο 14, που θα προβληθεί απόψε

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Breakfast@Star πρόβαλε το πρωί της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, sneak preview από το νέο επεισόδιο του MasterChef 10. Aπόψε, η κόκκινη μπριγάδα θα πρέπει να βγάλει εις πέρα το πρώτο της Τεστ Δημιουργικότητας.

Δες το MasterChef

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το άγχος και τα νεύρα κυριαρχούν στην κουζίνα και κάποιοι από τους παίκτες χάνουν τον έλεγχο και την ψυχραιμία τους.

Και μπορεί η στιγμή να μη φαίνεται κατάλληλη, αλλά οι κριτές αποφασίζουν να «τα ψάλλουν» στους μάγειρες της κόκκινης μπριγάδας.

MasterChef: «Είναι μαγικό αυτό που βλέπω» - Δείτε το τρέιλερ

masterchef

Με αυστηρό ύφος, ο Σωτήρης Κοντιζάς παίρνει τον λόγο και λέει:

«Θα θέλαμε, σε αυτό το σημείο, να χτυπήσουμε ένα καμπανάκι και να πούμε το εξής: έχουμε παρατηρήσει ότι, από τη δική σας μπριγάδα, έχει ξεφύγει το κομμάτι της καθαριότητας.

Ακούστε το καλά και βάλτε το καλά στο μυαλό σας, γιατί ενδεχομένως στο μέλλον να το λάβουμε κι αυτό υπόψιν.

Δεύτερον, το γεγονός ότι το pantry, δηλαδή η αποθήκη τροφίμων, είναι ελεύθερη, δεν σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να βγαίνει με τέσσερα, τρία ή δύο καλάθια, να ξεμαλλιάζει τα μαρούλια, να τα πετάει επειδή τελικά δεν του άρεσαν και μετά να παίρνει δέκα μελιτζάνες ως εναλλακτική από την αποθήκη.

Αυτό δεν είναι σωστό και δεν περνάει ένα ωραίο μήνυμα. Πιστέψτε με».

MASTERCHEF 10
 |
MASTERCHEF
