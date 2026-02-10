Πέτρος Φιλιππίδης: «Είσαι καλά παιδί μου;» - Η ενόχλησή του στην κάμερα

Ο ηθοποιός παρακολούθησε την παράσταση Hotel Amour

10.02.26 , 14:20
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο θέατρο Ακροπόλ και την παράσταση Hotel Amour, βρέθηκε ο Πέτρος Φιλιππίδης το βράδυ της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου. 

Πέτρος Φιλιππίδης: Απορρίφθηκε αίτημα των καταγγελλουσών για αύξηση ποινής

Η κάμερα του Breakfast@Star κι ο Ηλίας Σκουλάς, πλησιάσαν τον πολυσυζητημένο ηθοποιό για μία δήλωση, ωστόσο εκείνος φάνηκε να ενοχλείται και κοιτάζοντας τον δημοσιογράφο, είπε: «Είσαι καλά παιδί μου;».

Πέτρος Φιλιππίδης: «Είσαι καλά παιδί μου;» - Η ενόχλησή του στην κάμερα

Πρόκειται για μια σπάνια δημόσια εμφάνιση του Πέτρου Φιλιππίδη ο οποίος τα τελευταία χρόνια απέχει τόσο από το θέατρο όσο κι από τη δημόσια ζωή γενικότερα. 

Φιλιππίδης: Μόνος στην οδό Πανεπιστημίου - Φανερά αδυνατισμένος ο ηθοποιός

Στην ίδια παράσταση ήταν κι ο σκηνοθέτης Βασίλης Θωμόπουλος, με τον οποίο συνεργάστηκαν στην κωμική σειρά 50/50, ωστόσο οι δύο άντρες δεν αντάλλαξαν κουβέντα!

Πέτρος Φιλιππίδης: «Είσαι καλά παιδί μου;» - Η ενόχλησή του στην κάμερα

Δείτε τις δηλώσεις του Βασίλη Θωμόπουλου στο Breakfast@Star

Θυμίζουμε ότι τον Ιούλιο του 2025 ολοκληρώθηκε στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη που ήταν κατηγορούμενος για δύο απόπειρες βιασμού.

Ο ηθοποιός κρίθηκε ένοχος χωρίς το δικαστήριο να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης με αναστολή κι αφέθηκε ελεύθερος.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
