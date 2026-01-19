Πέτρος Φιλιππίδης: Απορρίφθηκε αίτημα των καταγγελλουσών για αύξηση ποινής

Απορρίφθηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου το αίτημα των καταγγελλουσών για άσκηση αναίρεσης ως προς το ύψος και την επιμέτρηση της ποινής που επιβλήθηκε στον Πέτρο Φιλιππίδη, εξέλιξη που ουσιαστικά «κλειδώνει» το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης και δεν αφήνει περιθώρια για επιβολή αυστηρότερης ποινής.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, όπως αναλύει στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» η δικηγόρος του Κ. Πακιρτζίδου, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκρινε ότι η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου διαθέτει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, όπως ακριβώς απαιτεί το Σύνταγμα. Ως εκ τούτου, απορρίφθηκαν τα αιτήματα των καταγγελλουσών, οι οποίες υποστήριζαν ότι το δικαστήριο δεν αιτιολόγησε επαρκώς την κρίση του ως προς την ποινή που επιβλήθηκε στον γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη.

Η υπόθεση Φιλιππίδη έχει απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη τα τελευταία χρόνια, καθώς εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των αποκαλύψεων που ήρθαν στο φως στο ελληνικό #MeToo, με καταγγελίες από γυναίκες του θεατρικού χώρου για σοβαρά αδικήματα. Η δίκη και οι δικαστικές αποφάσεις που ακολούθησαν προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, τόσο στον καλλιτεχνικό κόσμο όσο και στην κοινωνία, με αντικρουόμενες απόψεις για την ενοχή, την ποινική μεταχείριση και τα μηνύματα που εκπέμπονται.

Μετά την απόρριψη του αιτήματος των καταγγελλουσών, το μόνο ένδικο μέσο που παραμένει σε εκκρεμότητα είναι η αναίρεση που έχει ασκηθεί από την πλευρά της υπεράσπισης του Πέτρου Φιλιππίδη. Αυτό σημαίνει ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει αποκλειστικά τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης, χωρίς να υπάρχει πλέον δυνατότητα αυστηροποίησης της ποινής.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς σηματοδοτεί το τέλος ενός σημαντικού κύκλου της υπόθεσης και αποσαφηνίζει το νομικό τοπίο.

