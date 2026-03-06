Τραγωδία στην Ομόνοια: Νεκρός 15χρονος μαθητής από τη Γαλλία

Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Ομόνοια, όταν ένας 15χρονος μαθητής από τη Γαλλία βρήκε τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 21:30 το βράδυ σε ξενοδοχείο που βρίσκεται επί της οδού Σολωμού. Ο μαθητής κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες έπεσε στο κενό από το τρίτο όροφο του ξενοδοχείου.

To ξενοδοχείο στην Ομόνοια, όπου διέμενε ο 15χρονος μαθητής από τη Γαλλία με τους συμμαθητές του - Eurokinissi

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν, δυστυχώς, τον θάνατό του.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ο 15χρονος μαθητής από τη Γαλλία βρέθηκε στο κενό από τον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου - Eurokinissi

Ο 15χρονος μαθητής βρισκόταν στην Αθήνα στο πλαίσιο εκδρομής με το σχολείο του.

Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ατυχήματος. Σύμφωνα με καταθέσεις συμμαθητών του, που βρίσκονταν σε γειτονικό μπαλκόνι στον τρίτο όροφο, ο 15χρονος ήταν μόνο του τη στιγμή του περιστατικού και δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι σκόπευε να βλάψει τον εαυτό του.

Η αστυνομία συλλέγει μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

Η σορός του 15χρονου θα μεταφερθεί για νεκροψία – νεκροτομή, ενώ θα πραγματοποιηθούν και τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις για να διερευνηθεί αν ο μαθητής είχε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες πριν από την πτώση.