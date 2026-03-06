Τραγωδία στην Ομόνοια: Νεκρός 15χρονος μαθητής από τη Γαλλία

Έπεσε από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου

Τραγωδία στην Ομόνοια: Νεκρός 15χρονος μαθητής από τη Γαλλία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγικός θάνατος 15χρονου μαθητή από τη Γαλλία στην Ομόνοια, το βράδυ της Πέμπτης.
  • Ο μαθητής έπεσε από το τρίτο όροφο ξενοδοχείου υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Βρισκόταν στην Αθήνα για εκδρομή με το σχολείο του, χωρίς ενδείξεις αυτοτραυματισμού.
  • Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό, συλλέγοντας μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Ομόνοια, όταν ένας 15χρονος μαθητής από τη Γαλλία βρήκε τραγικό θάνατο. 

Τραγωδία στον Πειραιά: 17χρονη νεκρή μετά από πτώση από μπαλκόνι 5ου ορόφου

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 21:30 το βράδυ σε ξενοδοχείο που βρίσκεται επί της οδού Σολωμού. Ο μαθητής κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες έπεσε στο κενό από το τρίτο όροφο του ξενοδοχείου. 

To ξενοδοχείο στην Ομόνοια, όπου διέμενε ο 15χρονος μαθητής από τη Γαλλία με τους συμμαθητές του - Eurokinissi

To ξενοδοχείο στην Ομόνοια, όπου διέμενε ο 15χρονος μαθητής από τη Γαλλία με τους συμμαθητές του - Eurokinissi

Αγρίνιο: Νεκρή γυναίκα που έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν, δυστυχώς, τον θάνατό του. 

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ο 15χρονος μαθητής από τη Γαλλία βρέθηκε στο κενό από τον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου - Eurokinissi

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ο 15χρονος μαθητής από τη Γαλλία βρέθηκε στο κενό από τον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου - Eurokinissi

Ο 15χρονος μαθητής βρισκόταν στην Αθήνα στο πλαίσιο εκδρομής με το σχολείο του. 

Θεσσαλονίκη: Οχτάχρονος έπεσε από μπαλκόνι – Κρίσιμη η κατάστασή του

Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ατυχήματος. Σύμφωνα με καταθέσεις συμμαθητών του, που βρίσκονταν σε γειτονικό μπαλκόνι στον τρίτο όροφο, ο 15χρονος ήταν μόνο του τη στιγμή του περιστατικού και δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι σκόπευε να βλάψει τον εαυτό του.

Η αστυνομία συλλέγει μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

Η σορός του 15χρονου θα μεταφερθεί για νεκροψία – νεκροτομή, ενώ θα πραγματοποιηθούν και τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις για να διερευνηθεί αν ο μαθητής είχε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες πριν από την πτώση. 

