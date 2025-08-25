Αγρίνιο: Νεκρή γυναίκα που έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου

Η αστυνομία δεν πρόλαβε να φουσκώσει το ειδικό στρώμα ασφαλείας

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: agriniopress.gr
Αγρίνιο: Νεκρή Γυναίκα Που Έπεσε Από Μπαλκόνι 4ου Ορόφου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε στο Αγρίνιο το βράδυ της Δευτέρας 25/8, καθώς μία 45χρονη γυναίκα κρεμόταν από το μπαλκόνι πολυκατοικίας επί της οδού 14ης Σεπτεμβρίου.

Πειραιάς: Κομμάτι από μπαλκόνι αποκολλήθηκε και έπεσε στον δρόμο

Περαστικοί που είδαν τη γυναίκα να ετοιμάζεται να πέσει στο κενό κάλεσαν τις Αρχές, ωστόσο πολύ λίγο αργότερα η 45χρονη έκανε βουτιά θανάτου από τον τέταρτο όροφο. 

/p>

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο Αγρινίου.

Αιτωλικό: 4χρονος κατανάλωσε ηρεμιστικά χάπια

Σύμφωνα με το agriniopress, η γυναίκα βρισκόταν για αρκετά λεπτά στο εξωτερικό μέρος του μπαλκονιού. Στο σημείο είχαν σπεύσει αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, επιχειρώντας μια δραματική προσπάθεια να την μεταπείσουν. Παράλληλα, οι πυροσβέστες επιχείρησαν να τοποθετήσουν ειδικό στρώμα ασφαλείας. Ωστόσο, η γυναίκα έπεσε στο κενό πριν αυτό προλάβει να φουσκώσει, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

