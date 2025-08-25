Αγρίνιο: Νεκρή γυναίκα που έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου

Συναγερμός σήμανε στο Αγρίνιο το βράδυ της Δευτέρας 25/8, καθώς μία 45χρονη γυναίκα κρεμόταν από το μπαλκόνι πολυκατοικίας επί της οδού 14ης Σεπτεμβρίου.

Περαστικοί που είδαν τη γυναίκα να ετοιμάζεται να πέσει στο κενό κάλεσαν τις Αρχές, ωστόσο πολύ λίγο αργότερα η 45χρονη έκανε βουτιά θανάτου από τον τέταρτο όροφο.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο Αγρινίου.

Σύμφωνα με το agriniopress, η γυναίκα βρισκόταν για αρκετά λεπτά στο εξωτερικό μέρος του μπαλκονιού. Στο σημείο είχαν σπεύσει αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, επιχειρώντας μια δραματική προσπάθεια να την μεταπείσουν. Παράλληλα, οι πυροσβέστες επιχείρησαν να τοποθετήσουν ειδικό στρώμα ασφαλείας. Ωστόσο, η γυναίκα έπεσε στο κενό πριν αυτό προλάβει να φουσκώσει, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.