Μητσοτάκης: Στο καινούργιο κλειστό γυμναστήριο της Πεντέλης

Είχε γίνει στάχτη από τη φωτιά του 2024

Πηγή: Φωτογραφίες: ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI
Την Πεντέλη επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και συγκεκριμένα περιοχή όπου έγινε αναδάσωση μετά τη μεγάλη φωτιά του 2024.

«Είχα την ευκαιρία να βρεθώ στην Πεντέλη, να επιθεωρήσω τα έργα της αναδάσωσης τα οποία υλοποιούνται. Τώρα που μιλάμε, ήδη φυτεύεται ένα μεγάλο κομμάτι της Πεντέλης και μέχρι την επόμενη άνοιξη θα έχουμε φυτέψει, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, παραπάνω από ένα εκατομμύριο δενδράκια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να αποκαταστήσουμε το φυσικό περιβάλλον και να βοηθήσουμε το ίδιο το βουνό να ανακάμψει» δήλωσε.

«Αμέσως μετά πήγα και επισκέφθηκα έναν χώρο τον οποίο τον είχα δει κατακαμένο πριν από ένα χρόνο, το κλειστό γυμναστήριο στη Πεντέλη, το οποίο μέσα από μια ευγενική χορηγία, τηρήσαμε τη δέσμευσή μας, όχι απλά το ανακατασκευάσαμε, αλλά το κάναμε πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Το είπαμε και το κάναμε» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Καταλήγοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Θέλω να συγκρατήσω από την πολύ ευγενική προσφώνηση της δημάρχου μία λέξη, τη λέξη «προσπαθώ». Προσπαθούμε συνέχεια, κάθε μέρα φίλες και φίλοι, να κάνουμε τις ζωές των Ελλήνων πολιτών καλύτερες. Σε δύσκολες συνθήκες, σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον εξαιρετικά ταραγμένο, είναι υποχρέωσή μας να κρατάμε το σκάφος, το σκαρί της πατρίδας μας, σταθερό και ασφαλές. Και σας διαβεβαιώνω ότι αυτό το πετυχαίνουμε».

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
