Θανάσης Τσαλταμπάσης: Έγκυος ξανά η σύζυγός του, Αγοραστή Αρβανίτη

Θα αποκτήσει δεύτερο παιδάκι ο ηθοποιός

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη θα γίνουν γονείς για δεύτερη φορά! Οι δυο αγαπημένοι ηθοποιοί θα αποκτήσουν δεύτερο παιδάκι, έχοντας ήδη μια υπέροχη κορούλα, τη Θωμαΐς.

Το ευχάριστο γεγονός γνωστοποίησε η Αγοραστή Αρβανίτη με μια ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Θανάσης Τσαλταμπάσης: Έγκυος ξανά η σύζυγός του, Αγοραστή Αρβανίτη

Η σύζυγος του Θανάση Τσαλταμπάση δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών, όπου βλέπουμε την ίδια με φουσκωμένη κοιλίτσα και την κόρη της να κρατά το υπερηχογράφημα.

«Επειδή την προηγούμενη φορά σου είχε αρέσει πολύ αυτό το δώρο για τα γενέθλια σου είπα να το επαναλάβω. Χρόνια πολλά αγάπη μου με πολλά μικρά χεράκια να σε κατσιάζουν», έγραψε η Αγοραστή Αρβανίτη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η ανάρτηση της Αγοραστής Αρβανίτη

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη είναι ιδιαίτερα αγαπημένοι, με μια μακρόχρονη σχέση που κρατάει πάνω από 16 χρόνια.

Η σχέση τους ξεκίνησε όταν ήταν πολύ νέοι, και παρά τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τις προκλήσεις της ζωής, κατάφεραν να την κρατήσουν σταθερή, με την αγάπη και τον αλληλοσεβασμό να είναι το κεντρικό στοιχείο της πορείας τους.

Το 2023 αποφάσισαν να παντρευτούν, ύστερα από περίπου 14 χρόνια σχέσης. Ο γάμος έγινε αρχικά ως πολιτικός γάμος και ανακοινώθηκε με έκπληξη από τον ίδιο τον Θανάση σε συνέντευξή του. Στις 28 Ιανουαρίου 2024 το ζευγάρι υποδέχτηκε την κόρη τους, τη μικρή Θωμαΐδα, γεγονός που έφερε μεγάλη χαρά στη ζωή τους και θεωρήθηκε από πολλούς ως ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς στην κοινή τους πορεία.

Λίγους μήνες μετά τη γέννηση της κόρης τους, στις 6 Οκτωβρίου 2024 αποφάσισαν να κάνουν και θρησκευτικό γάμο, ανεβαίνοντας τα σκαλιά της εκκλησίας στο Κορωπί Αττικής σε μια όμορφη τελετή με συγγενείς και φίλους από τον καλλιτεχνικό χώρο.

