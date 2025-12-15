Καταγγελία - βόμβα για πασίγνωστο τραγουδιστή για σεξουαλική κακοποίηση

Έντονη αναστάτωση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες στον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο μια αποκάλυψη - βόμβα που έγινε στον «αέρα» της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ».

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είπε πως μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατατεθεί πολύ σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση εις βάρος ιδιαίτερα γνωστού τραγουδιστή.

Όπως τόνισε, το «γνωστός» δεν περιορίζεται απλώς στο ότι τον ξέρει ο κόσμος, αλλά μιλάμε για όνομα μέσα στην πρώτη δεκάδα των πιο δημοφιλών καλλιτεχνών στη χώρα.

Ο δημοσιογράφος ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός στις τοποθετήσεις του, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της υπόθεσης και ξεκαθαρίζοντας πως δε θα προχωρήσει σε περαιτέρω υπονοούμενα, καθώς η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Αυτή την εβδομάδα πρόκειται να γίνει μια πολύ σοβαρή καταγγελία, που αφορά σε σεξουαλική κακοποίηση. Και αφορά σε έναν πολύ γνωστό τραγουδιστή. Είναι κάτι που θα γίνει κι ετοιμάζεται αυτές τις μέρες. Αφορά σε έναν πολύ αγαπημένο τραγουδιστή. Εμπλέκονται αρκετοί άνθρωποι, γνωστοί δικηγόροι. Θα γίνει αυτή η καταγγελία μέσα στην εβδομάδα. Είναι πολύ σοβαρό και γι’ αυτό δε θα υπονοήσω τίποτα για τους πρωταγωνιστές, επειδή παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης».

Στη συνέχεια, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέφερε ότι η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη για μεγάλο χρονικό διάστημα:

«Θα το μάθουμε δημόσια μέσα στην εβδομάδα, ή την Τετάρτη ή την Πέμπτη και θα είναι κάτι που θα ασχολιόμαστε από εδώ και πέρα για πάρα πολλές ημέρες. Είναι… συναδελφικό το θέμα, έχουν κάνει καταγγελία συνάδελφοί του σε αυτόν και όχι μόνο.

Είναι από αυτά τα ονόματα τα πολύ λίγα, τα ελάχιστα και θα συζητηθεί πάρα πολύ… Είναι και ο χώρος που έγινε ό,τι έγινε, ο τρόπος, το μέρος, ο χρόνος κλπ… Είναι ένας τραγουδιστής, μέσα στη δεκάδα των πιο γνωστών».

Γιώργος Λιάγκας: «Μιλάμε γιατεράστιο όνομα και από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες»

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Γιώργος Λιάγκας, προσθέτοντας νέες πληροφορίες που ενισχύουν τη σοβαρότητα των καταγγελιών. Σύμφωνα με όσα δήλωσε:

«Στο φως της δημοσιότητας αναμένεται να βγει σύντομα το όνομα πασίγνωστου τραγουδιστή, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση.

Είναι πολύ μεγάλο όνομα και είναι ένα όνομα που γενικότερα, εκτός από μεγάλος τραγουδιστής, απ’ τα πρώτα ονόματα, έχει και εκτόπισμα γενικότερο, ευρύτερο στον χώρο της showbiz. Και είναι απ’ τους πιο αγαπητούς Έλληνες καλλιτέχνες.

Η αλήθεια είναι ότι εδώ και πολλούς μήνες, εγώ το ήξερα από τον Σεπτέμβριο, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, δεν είναι ένας, είναι παραπάνω από ένας, είναι τουλάχιστον δύο. Θα σας αποκαλύψω, λοιπόν, σήμερα εγώ. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι πρόθυμοι να καταγγείλουν ασέλγεια από τον γνωστό τραγουδιστή προς αυτούς. Είναι άντρες. Λοιπόν… και είναι και αυτοί καλλιτέχνες. Ο ένας είναι τραγουδιστής και ο άλλος είναι μουσικός. Δε σημαίνει ότι έχουν συνεργαστεί με τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Απλώς οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι κάποια στιγμή συναντήθηκαν οι δρόμοι τους.

Μάλιστα, ο ένας εξ αυτών ισχυρίζεται ότι, μετά την καταγγελία που θα γίνει πιθανόν εντός της βδομάδας, δεν το ξέρω αυτό, θα βγάλει και μάρτυρες που να πιστοποιήσουν το γεγονός. Προσέξτε, δεν ξέρω αν οι μάρτυρες είναι αυτόπτες μάρτυρες ή είναι μάρτυρες που έμαθαν από πρώτο χέρι τα όσα θα καταγγελθούν εναντίον του συγκεκριμένου τραγουδιστή. Θα σας δώσουμε κι άλλες πληροφορίες στην πορεία της εκπομπής όταν ανοίξουμε το θέμα και έχει και πολλές πληροφορίες η Γιώτα Κηπουρού.

Θέλω, όμως, από τώρα, επειδή με την ιστορία αυτή θα ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων, θα εμπλακούν πολλά πρόσωπα μέσα, θα αναγκαστούν να ανοίξουν στόματα για το τι συμβαίνει τη νύχτα, μέσα στα καμαρίνια, όταν τελειώνει το πρώτο πρόγραμμα, μεταξύ πρώτου προγράμματος και δεύτερου προγράμματος, τι συμβαίνει όταν τελειώνει το πρόγραμμα πέντε έξι το πρωί και λέμε ξέρω ‘γω να μείνουμε λίγο παραπάνω…

Αν είναι αλήθεια όλα αυτά… Διότι, ένα πράγμα θα πω.. ξεκάθαρα είμαστε όλοι με τα θύματα. Ξεκάθαρα. Δε νομίζω να υπάρχει νοήμων άνθρωπος να μην είναι με το θύμα. Το θέμα είναι και εύχομαι, και εύχομαι, και εύχομαι, το θύμα να είναι οι καταγγέλλοντες και να μην είναι ο καταγγελλόμενος.

Διότι θα ακούσουμε πράγματα που είτε θα είναι λάσπη για να λασπώσουμε έναν άνθρωπο, είτε θα είναι αλήθεια για τουλάχιστον δύο ανθρώπους που θα έχουν κακοποιηθεί απ’ τον άνθρωπο αυτόν.

Θα προσπαθήσω, θέλω να σας πω γιατί καταλαβαίνω ότι θα ξεκινήσει ένας δημοσιογραφικός μαραθώνιος για την ιστορία αυτή, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο όνομα και σας είπα ένας από τους πιο αγαπητούς Έλληνες καλλιτέχνες, να προτάξω μπροστά τη δημοσιογραφική ιδιότητα, την αμεροληψία, παρότι…

Μην πω το παρότι. Θα προσπαθήσω λοιπόν να προτάξω την αμεροληψία, να δώσω δημοσιογραφικά το θέμα, να δίνω τις πληροφορίες δημοσιογραφικά ό,τι μπορούμε να πούμε. Δεν είναι σίγουρο αυτό που προαναγγέλθηκε, και είναι απορίας άξιον πώς προαναγγέλλεται μία κατηγορία, δηλαδή ξαφνικά προαναγγέλλουμε ότι μες στη βδομάδα, ή Τετάρτη ή Πέμπτη, δηλαδή αυτό δεν το ‘χω ξανακούσει, θα γίνει μια μήνυση, μπορεί να μην είναι μία σας είπα εγώ, μπορεί να ‘ναι δύο, για έναν μεγάλο καλλιτέχνη. Προαναγγέλθηκε»

Μέχρι να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις και δικαστικές εξελίξεις, όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα παραμένουν ανώνυμα.

Το μόνο βέβαιο είναι πως, εφόσον η καταγγελία δημοσιοποιηθεί, πρόκειται για μια υπόθεση που αναμένεται να συγκλονίσει τον χώρο της ελληνικής μουσικής και να ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τη σεξουαλική κακοποίηση και τη δικαιοσύνη στον καλλιτεχνικό χώρο.