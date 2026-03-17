Κυβέρνηση: Δεν στέλνουμε πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών ξεκαθάρισαν σε όλους τους τόνους ότι η χώρα μας δεν θα στείλει πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Μιλώντας στο Bloomberg ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέστησε σαφές ότι η χώρα μας δε θα στείλει πλοία του Πολεμικού Ναυτικού στον Περσικό.

«Όχι, η Ελλάδα δεν θα λάβει μέρος σε καμία αποστολή γύρω από το θέατρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων» τόνισε ο πρωθυπουργός ενώ σε ερώτηση «αν σας ρωτούσε ευθέως ο Προέδρος ( των ΗΠΑ) τι θα απαντούσατε;», απάντησε: «Δε θα εμπλακούμε σε καμία δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή όσο υπάρχουν στρατιωτικές επιχειρήσεις»

Αλλά και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, από το Λονδίνο, ξεκαθάρισε ότι «αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τέτοια στην ευρύτερη περιοχή που νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα», ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε από το Βερολίνο: «Η θέση της Ελλάδας ήταν σαφής από την πρώτη στιγμή ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο».

«Όχι» έχουν εισπράξει οι ΗΠΑ και από την ΕΕ με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ να διαμηνύει: «Αν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν είναι σε θέση να διασφαλίσουν το Στενό, τότε σίγουρα και οι Ευρωπαίοι δεν θα είναι σε θέση να το κάνουν».

