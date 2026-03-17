Κυβέρνηση: Δεν στέλνουμε πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Κατηγορηματική τοποθέτηση Μητσοτάκη, Δένδια, Γεραπετρίτη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

STAR.GR
Πολιτικη
Κυβέρνηση: Δεν στέλνουμε πλοία στον Περσικό Κόλπο ( βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ελληνική κυβέρνηση, μέσω του Πρωθυπουργού και υπουργών, δήλωσε ότι δεν θα στείλει πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε στρατιωτικές αποστολές στην περιοχή.
  • Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα αποστολής πλοίων λόγω της τρέχουσας κατάστασης.
  • Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε την ελληνική θέση για μη εμπλοκή στον πόλεμο.
  • Η Γερμανία υπογράμμισε ότι αν οι ΗΠΑ δεν μπορούν να διασφαλίσουν το Στενό, ούτε οι Ευρωπαίοι θα μπορέσουν.

Τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών ξεκαθάρισαν  σε όλους τους τόνους ότι η χώρα μας δεν θα στείλει πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Εγκλωβισμένα 10 ελληνικά πλοία και 85 Έλληνες ναυτικοί στον Περσικό

Μιλώντας στο Bloomberg ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέστησε σαφές ότι η χώρα μας δε θα στείλει πλοία του Πολεμικού Ναυτικού στον Περσικό.

Μητσοτάκης: Τι είπε για την πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα
 
 

«Όχι, η Ελλάδα δεν θα λάβει μέρος σε καμία αποστολή γύρω από το θέατρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων» τόνισε ο πρωθυπουργός ενώ σε ερώτηση  «αν σας ρωτούσε ευθέως ο Προέδρος ( των ΗΠΑ) τι θα απαντούσατε;», απάντησε: «Δε θα εμπλακούμε σε καμία δραστηριότητα  στην ευρύτερη περιοχή όσο υπάρχουν στρατιωτικές επιχειρήσεις»  

Αλλά και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, από το Λονδίνο, ξεκαθάρισε ότι «αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τέτοια στην ευρύτερη περιοχή που νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα», ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε από το Βερολίνο: «Η θέση  της Ελλάδας ήταν σαφής από την πρώτη στιγμή ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο». 

Δένδιας: Τεράστια η αναβάθμιση της Αεράμυνας της Ελλάδας

«Όχι» έχουν εισπράξει οι ΗΠΑ και από την ΕΕ με τον  Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας  Γιόχαν Βάντεφουλ να διαμηνύει:  «Αν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν είναι σε θέση να διασφαλίσουν το Στενό, τότε σίγουρα και οι Ευρωπαίοι δεν θα είναι σε θέση να το κάνουν».   
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ
 |
ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ
 |
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top