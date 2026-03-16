Δένδιας: Τεράστια η αναβάθμιση της Αεράμυνας της Ελλάδας

Στη Βουλή η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και μια σειρά από εξοπλιστικά

Πηγή: ΑΜΠΕ, δελτίο ειδήσεων Star (ρεπορτάζ Κατερίνας Τσαμούρη)
Δένδιας: Στη Βουλή η Ασπίδα του Αχιλλέα (βίντεο Star)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε την αναβάθμιση της αεράμυνας της Ελλάδας μέσω του προγράμματος «Ασπίδα του Αχιλλέα».
  • Στα προγράμματα περιλαμβάνονται η επιχειρησιακή ένταξη των F-35 και η αναβάθμιση 40 F-16 Block 50 σε επίπεδο Viper.
  • Ελληνικές εταιρείες θα συμμετάσχουν στην παραγωγή των συστημάτων με ποσοστό τουλάχιστον 25%.
  • Προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός φρεγατών τύπου MEKO και η υποστήριξη αεροσκαφών μέσω συμβάσεων FOS.
  • Η επίσκεψη Δένδια στο Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνει διμερείς συνομιλίες για ασφάλεια στην περιοχή.

Στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής εισάγεται σήμερα προς γνωμοδότηση σειρά σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων, τα οποία εντάσσονται στον Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών, όπως δήλωσε από το Λονδίνο ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, σημειώνοντας πως αποτελούν μέρος της «Ατζέντας 2030».

Δένδιας: Η Ελλάδα είναι προστατευμένη – Έχουμε λάβει τα μέτρα μας

Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, βασικός άξονας των προγραμμάτων είναι η «τεράστια αναβάθμιση» της αεράμυνας της χώρας μέσω της δημιουργίας ενός πολυεπίπεδου μηχανισμού αντιμετώπισης εναέριων απειλών. Πρόκειται για τον πυρήνα της λεγόμενης «Ασπίδας του Αχιλλέα», του νέου προγράμματος αποτροπής. Στόχος, σύμφωνα με τον υπουργό είναι η δημιουργία ενός «θόλου προστασίας» για την ελληνική επικράτεια, ικανού να αντιμετωπίζει αεροσκάφη, ντρόουν και πυραύλους. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός, όπως επεσήμανε ο κ. Δένδιας, ότι στην παραγωγή των συστημάτων θα συμμετέχουν ελληνικές εταιρείες με ποσοστό τουλάχιστον 25%.

ΚΥΣΕΑ: Ενέκρινε την αγορά υπερσύγχρονων πυραύλων PULS

Στα προγράμματα που εισάγονται προς συζήτηση περιλαμβάνεται ακόμη η δημιουργία των αναγκαίων υποδομών στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας για την επιχειρησιακή ένταξη των αεροσκαφών F-35. Όπως τόνισε, τα αεροσκάφη αυτά «δεν είναι απλώς αεροπλάνα, αλλά πλατφόρμες που εισάγουν την Πολεμική Αεροπορία σε μια νέα εποχή».

Παράλληλα, προβλέπεται η αναβάθμιση περίπου 40 μαχητικών αεροσκαφών F-16 Block 50 σε επίπεδο Viper, ώστε η Ελλάδα να διαθέτει περισσότερα από 100 αεροσκάφη αυτού του τύπου.

Στον κατάλογο των προγραμμάτων περιλαμβάνονται επίσης ο εκσυγχρονισμός των φρεγατών τύπου MEKO, με συμμετοχή ελληνικών ναυπηγείων, καθώς και σειρά προγραμμάτων υποστήριξης αεροσκαφών μέσω συμβάσεων Follow On Support, μεταξύ των οποίων είναι και τα μεταγωγικά αεροσκάφη C-27.

Δένδιας: Με το νέο Εξοπλιστικό διασφαλίζεται η υπεράσπιση της πατρίδας μας

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι πλέον οι συμβάσεις συντήρησης και υποστήριξης αντιμετωπίζονται ως εξοπλιστικά προγράμματα, με όλες τις εγγυήσεις διαφάνειας και με ενημέρωση της Βουλής (FOS), επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν πολλές τέτοιες συμβάσεις εντάσσονταν στις λειτουργικές δαπάνες «με καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας».

Παράλληλα τόνισε ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα αποτυπώνουν την έγκαιρη προσαρμογή της χώρας στο νέο περιβάλλον ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι η υλοποίησή τους θα οδηγήσει τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις «σε μια νέα εποχή», καθιστώντας τις ισχυρότερες στην ιστορία της χώρας.

Ο υπουργός ανέφερε ότι δεν θα μπορέσει να παρουσιάσει ο ίδιος τα προγράμματα στην Επιτροπή, λόγω της επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία είχε αναβληθεί την προηγούμενη εβδομάδα εξαιτίας της επίσκεψης του Προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο και στη Σούδα. Όπως σημείωσε, την παρουσίαση θα πραγματοποιήσει ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Θανάσης Δαβάκης, με τη συμμετοχή των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων για την παροχή διευκρινίσεων προς τους βουλευτές.

Κατά την επίσκεψη του το Λονδίνο ο κ. Δένδιας θα έχει συναντήσεις για διμερείς συνομιλίες: Σήμερα με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Ηνωμένου Βασιλείου, Τζόναθαν Πάουελ και αύριο με τον Βρετανό ομόλογό του Τζον Χίλι. Στις συναντήσεις αναμένεται να συζητηθούν οι εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου και οι προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου «η επίσκεψη του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας στο Ηνωμένο Βασίλειο εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης των διμερών σχέσεων στους τομείς της 'Αμυνας, της Ασφάλειας και της Καινοτομίας, καθώς και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος».
 

