ΚΥΣΕΑ: Ενέκρινε την αγορά υπερσύγχρονων πυραύλων PULS

Δένδιας: Στόχος 25% ελληνική συμμετοχή σε κάθε εξοπλιστικό

09.12.25 , 16:47 ΚΥΣΕΑ: Ενέκρινε την αγορά υπερσύγχρονων πυραύλων PULS
Πολιτικη
Πηγή: Ρεπορτάζ Κώστας Συμεωνίδης, μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων Star
Σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα εγκρίθηκαν πριν από λίγη ώρα από το ΚΥΣΕΑ, που συνεδρίασε στο Μέγαρο Μαξίμου. 

Ο στρατιωτικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης, έκανε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων μια επισκόπηση των προγραμμάτων που συζητήθηκαν. 

Συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ για Λιβύη, Μέση Ανατολή και εξοπλιστικά

Κατ’ αρχάς το πυραυλικό πυροβολικό αλλάζει σελίδα, γίνεται πολύ πιο ισχυρό. Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την αγορά 36 υπερσύγχρονων συστημάτων, πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων τύπου PULS, ισραηλινής προέλευσης, αξίας περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ. Θα ενισχύσουν καθοριστικά την άμυνά μας στον Έβρο και τα νησιά, με πυραύλους που φτάνουν, που έχουν εμβέλεια άνω των 300 χιλιόμετρων. 

Η αγορά τους αποτελεί καθοριστικό βήμα για την εγκατάσταση της Ασπίδας του Αχιλλέα, του θόλου δηλαδή ολιστικής άμυνας της ελληνικής επικράτειας.  

Δένδιας: Με το νέο Εξοπλιστικό διασφαλίζεται η υπεράσπιση της πατρίδας μας

Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε και κάποια άλλα μικρότερης αξίας προγράμματα ενώ βασικός στόχος για όλα είναι η εγχώρια συμμετοχή να υπερβαίνει το 25 %» όπως ανέφερε  ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά τη συμμετοχή του στην τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΒΕΑ.    

Ν. Δένδιας στο ΕΒΕΑ

Ν. Δένδιας στο ΕΒΕΑ

«Με τη χώρα με την οποία θα υπογραφεί συμφωνία κτήσης, ο όρος δεν θα είναι να υπάρχει απλώς 25% ελληνική συμμετοχή στο σύστημα. Θα είναι να μεταφερθεί τεχνογνωσία για το σύστημα, ώστε να μπορούν τα ελληνικά μυαλά να το εξελίξουν» τόνισε.   
 

