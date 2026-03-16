«Νομίζω ότι είμαι πιο δημοφιλής ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο, παρά ως ηθοποιός»

Όσα αποκάλυψε γνωστός ηθοποιός σε νέα του συνέντευξη

«Νομίζω ότι είμαι πιο δημοφιλής ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο, παρά ως ηθοποιός»
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή της ΕΡΤ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κώστας Φαλελάκης δήλωσε ότι είναι πιο γνωστός ως μέλος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας παρά ως ηθοποιός.
  • Εκφράζει κούραση να μιλάει μόνο για τη σεξουαλική του ταυτότητα.
  • Αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά τον θάνατο του συντρόφου του, Μηνά Χατζησάββα.
  • Επιθυμεί να εστιάσει στη δουλειά του και τις παραστάσεις του.
  • Η δημοσιότητα του έχει επηρεαστεί από την προσωπική του ζωή και τις κοινωνικές προκλήσεις.

Περιγράφοντας τη σχέση του με τη δημοσιότητα, ο σύντροφος του αείμνηστου Μηνά Χατζησάββα υποστήριξε πως στο ευρύ κοινό είναι περισσότερο γνωστός ως μέλος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας παρά ως ηθοποιός. Αν και δεν ενοχλείται από αυτή την κατάσταση, έχει κουραστεί να μιλάει μόνο για θέματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική του ταυτότητα.

«Νομίζω ότι είμαι πιο δημοφιλής ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο, παρά ως ηθοποιός»

Ο λόγος για τον Κώστα Φαλελάκη, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Π.Ο.Π Μαγειρική το πρωί της Δευτέρας 16 Μαρτίου, όπου ρωτήθηκε για το πώς διαχειρίζεται την έκθεση και την προβολή. «Με τη δημοσιότητα πώς τα πας; Έχω την εντύπωση ότι παρότι βρίσκεσαι σε μια δουλειά η οποία έχει άμεση σχέση προφανώς με την προβολή και τη δημοσιότητα, εσύ -δεν ξέρω αν έχει αλλάξει τώρα- αλλά εσύ είσαι ένα δυο βήματα πιο πίσω», σχολίασε αρχικά ο Ανδρέας Λαγός.

Φαλελάκης για θάνατο Χατζησάββα: «Αισθάνθηκα σκουπίδι της κοινωνίας!»

«Θέλω να πω ότι αν δεν έχω ένα θέμα δουλειάς για να μιλήσω, δε θα ήθελα να μιλάω. Βέβαια, έτυχε η ζωή να αποφασίζει διαφορετικά. Θέλω να πω, με τον θάνατο του Μηνά Χατζησάββα, με την κοινοποίηση της έλλειψης του συμφώνου και λοιπά», απάντησε ο Κώστας Φαλελάκης.

Ο Κώστας Φαλελάκης υπήρξε ζευγάρι με τον Μηνά Χατζησάββα για πάνω από 25 χρόνια

Ο Κώστας Φαλελάκης υπήρξε ζευγάρι με τον Μηνά Χατζησάββα για πάνω από 25 χρόνια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός επισήμανε πως ο κόσμος δεν τον γνωρίζει τόσο λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας αλλά της σχέσης του με τον Μηνά Χατζησάββα και των όσων είχε πει για τις δυσκολίες που συνάντησε μετά τον θάνατο του συντρόφου του. Ο ηθοποιός είχε μιλήσει για τα εμπόδια που είχε βρει μπροστά του για να παραλάβει τη σορό του, αφού δεν είχαν τη δυνατότητα να υπογράψουν σύμφωνο συμβίωσης.

Φαλελάκης: Αν εγώ αρέσω στον νέο μου σύντροφο, έχει μερίδιο και ο Μηνάς

«Νομίζω ότι είμαι πιο δημοφιλής σαν ΛΟΑΤΚΙ άτομο παρά σαν ηθοποιός. Μου αρέσει και δεν το αρνιέμαι, γιατί κάποιους τους βοηθάει αυτό. Αλλά επειδή έχω βαρεθεί πια να μιλάω γι’ αυτό, είμαι εδώ για να μιλήσω για την παράσταση που έρχεται και την παράσταση που έφυγε», πρόσθεσε.

