Φαλελάκης για θάνατο Χατζησάββα: «Αισθάνθηκα σκουπίδι της κοινωνίας!»

Αποκάλυψε ότι έζησε τον απόλυτο εξευτελισμό

Στον θάνατο του Μηνά Χατζησάββα αναφέρθηκε ο Κώστας Φαλελάκης, καλεσμένος το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον

Φαλελάκης: Αν εγώ αρέσω στον νέο μου σύντροφο, έχει μερίδιο και ο Μηνάς

Ο ηθοποιός τόνισε πως το γεγονός ότι δεν μπορούσε να παραλάβει τη σορό του επί 25 χρόνια συντρόφου του, που έφυγε από τη ζωή το 2015, ήταν ο μεγαλύτερος εξευτελισμός που έχει βιώσει.

Φαλελάκης για θάνατο Χατζησάββα: «Αισθάνθηκα σκουπίδι της κοινωνίας!»

Όπως είπε, ένιωσε «σκουπίδι της κοινωνίας» και «ποντικός». Διευκρίνισε επίσης ότι ήταν μονόδρομος για εκείνον το να μιλήσει δημόσια για τα εμπόδια που συνάντησε σχετικά με διαδικαστικά θέματα, ώστε να επισπευσθεί η κατοχύρωση του δικαιώματος των ομόφυλων ζευγαριών να υπογράψουν σύμφωνα συμβίωσης. 

Κώστας Φαλελάκης: Το πένθος για τον Μηνά Χατζησάββα κι η νέα του σχέση

Καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά την απώλεια του Μηνά Χατζησάββα. «Ήταν μονόδρομος. Όταν δεν μπορείς να πάρεις το σώμα του ανθρώπου με τον οποίον έζησες 25 χρόνια μαζί, δεν υπάρχει μεγαλύτερος εξευτελισμός. Αισθάνθηκα σκουπίδι της κοινωνίας, ποντικός. Θα φαινόμαστε, διεκδικούμε αυτό που μας ανήκει. Αυτό είχε ένα αντίκτυπο, τον οποίο δεν το συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή με ξεπέρασε το ίδιο το γεγονός. Αργότερα κατάλαβα ότι έκανε και καλό σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Έγινε ένα παράδειγμα», είπε. 

Ο Κώστας Φαλελάκης ήταν ζευγάρι με τον Μηνά Χατζησάββα για πάνω από 25 χρόνια

Ο Κώστας Φαλελάκης ήταν ζευγάρι με τον Μηνά Χατζησάββα για πάνω από 25 χρόνια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στην ίδια συνέντευξη ο Κώστας Φαλελάκης έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν και συγκεκριμένα στα δύσκολα παιδικά του χρόνια. Ο ηθοποιός μεγάλωσε σε ένα χωριό στον κόλπο της Κισσάμου, όπου δεν είχε φτάσει ακόμα το ρεύμα, ενώ οι κάτοικοι δεν είχαν πρόσβαση σε νερό. Περιγράφοντας την παιδική του ηλικία, είπε: «Έχω μεγαλώσει σε μια απομονωμένη περιοχή, τελείως. Γεννήθηκα σε ένα χωριό που λέγεται Ραβδούχας, που είναι στον κόλπο της Κισσάμου απέναντι από το Καστέλι. Εκεί δεν είχε ούτε ρεύμα ούτε νερό, το νερό το φέρναμε από την πηγή σε πιθάρια».

