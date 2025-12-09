Καλύβια: O 37χρονος είχε βιάσει και σκοτώσει γυναίκα σε ηλικία 16 ετών

Ο 37χρονος Κρητικός που συνελήφθη στα Καλύβια Αττικής από την Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, έχοντας στο πορτ-μπαγκάζ καλάσνικοφ και όπλα με σιγαστήρα, είχε απασχολήσει ξανά την κοινή γνώμη πριν από δύο δεκαετίες για τον βιασμό και τη δολοφονία γυναίκας στο Ηράκλειο.

Ήταν 2004, όταν σε ηλικία μόλις 16 ετών, είχε ταυτοποιηθεί ως ο δράστης του φρικτού εγκλήματος σε βάρος μιας 73χρονης γυναίκας σε χωριό του Ηρακλείου: την είχε στραγγαλίσει και βιάσει, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε τότε τη χώρα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το cretalive.gr.

Tα αποτελέσματα της εξέτασης DNA που έγιναν στη σορό του θύματος αποκάλυψαν την ταυτότητα του ανήλικου, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή διατηρούσε ένα «αθώο» προφίλ. Μέσα σε δύο εβδομάδες από τον εντοπισμό της άτυχης γυναίκας, η Αστυνομία είχε φτάσει στα ίχνη του.

Την επομένη της δολοφονίας αρκετοί κάτοικοι, πάνω από 25 άτομα, κλήθηκαν να δώσουν δείγμα γενετικού υλικού, ανάμεσά τους και ο 16χρονος. Όσο οι απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια εκκρεμούσαν, εκείνος συνέχιζε κανονικά την καθημερινότητά του, χωρίς να δείχνει καμία ανησυχία. Η εικόνα αυτή κατέρρευσε όταν τα αποτελέσματα από την Αθήνα ταυτοποίησαν ξεκάθαρα το γενετικό υλικό και τα αποτυπώματα.

Οι αντιφάσεις που τον «πρόδωσαν»

Ο ανήλικος τότε έπεσε σε αντιφάσεις στις πρώτες του εξηγήσεις. Αρχικά υποστήριξε ότι είχε πάει στο χωριό της γιαγιάς του για να αγοράσει πίτσα και επέστρεψε αμέσως.

Όταν όμως βρέθηκε αντιμέτωπος με τα αδιάσειστα στοιχεία, παραδέχτηκε την πράξη του, ισχυριζόμενος ότι πήγε να ζητήσει εξηγήσεις από τη γυναίκα που, όπως έλεγε, τον κατηγορούσε στο χωριό. Ισχυρίστηκε ότι λογομάχησαν, πως η ηλικιωμένη λιποθύμησε όταν της έβαλε μαντήλι στο στόμα και ότι στη συνέχεια την κακοποίησε σεξουαλικά.

Το 2012, ενώ εξέτιε την ποινή του, είχε πάρει άδεια από τις φυλακές και δε γύρισε ποτέ πίσω.

Στο ποινικό του μητρώο υπάρχουν και άλλες σοβαρές υποθέσεις, με τη δράση του να ξεκινά από την εφηβεία του.

Η σύλληψή του στα Καλύβια

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισε σημαντικό οπλισμό μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο στα Καλύβια, μετά από στοχευμένη έρευνα. Οι αστυνομικοί είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τον 37χρονο, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή. Η επιχείρηση οδήγησε αρχικά σε μάντρα που διατηρούσε ο ύποπτος, όπου βρέθηκαν κλεμμένες μηχανές και αυτοκίνητα.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν στα οχήματα που εντοπίστηκαν στον χώρο, με τους άνδρες της υπηρεσίας να ανακαλύπτουν τρία καλάσνικοφ, δύο πιστόλια με σιγαστήρες, γεμιστήρες, δεκάδες φυσίγγια, γάντια, κράνη και δοχεία γεμάτα βενζίνη. Όλα τα ευρήματα εστάλησαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εξεταστούν βαλλιστικά.