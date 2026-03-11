MasterChef: Οι «μπλε» έστειλαν σύσσωμη την κόκκινη μπριγάδα στον «τάκο»

Με το σκορ να είναι 1-3 υπέρ των «μπλε», ο Άρης είχε την ευκαιρία, αν κέρδιζε τον Κωνσταντίνο, να «κλειδώσει» τη νίκη της μπριγάδας του στην ομαδική δοκιμασία.

Ο Άρης σέρβιρε τραγανό κοτόπουλο στους κριτές, ενώ άκουσε αποθεωτικά σχόλια για το dip του. Αντίθετα, ο Κωνσταντίνος είχε μια ατυχία στο ψήσιμο, η οποία του κόστισε, αφού νικητής της μαγειρικής μονομαχίας αναδείχθηκε ο αντίπαλός του.

MasterChef: Ο Άρης έδωσε τον νικητήριο πόντο στην μπριγάδα του

«Νιώθω πολύ περήφανος για τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να σου πουν τρεις κριτές τέτοιας εμβέλειας τόσο καλά λόγια για αυτό που έχεις φτιάξει και, ταυτόχρονα, να είναι ο πιο κομβικός πόντος του παιχνιδιού», σημείωσε ο Άρης με αρκετή δόση περηφάνιας.

Η μπλε μπριγάδα συγκέντρωσε τους 4 πόντους που χρειάζονταν για να επικρατήσει στην ομαδική κι έτσι τα μέλη της μπορούν να νιώθουν προσωρινά ασφαλή. Ο Τάσος, από την άλλη, δήλωσε πως οι ήττες τον πεισμώνουν και δεν τον ρίχνουν ψυχολογικά. «Νευριάζω πάρα πολύ που χάνουμε, αλλά είναι μέρος του παιχνιδιού. Εμένα με βοηθάει πάρα πολύ αυτό, γιατί πεισμώνω ακόμη περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς έκανε μια ανακεφαλαίωση των ονομάτων των παικτών της κόκκινης μπριγάδας που ηττήθηκαν στις μονομαχίες και είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση. Αυτοί είναι ο Πάνος, ο Τάσος, ο Κωνσταντίνος, ο Γιάννης και ο Χρήστος.

MasterChef: Η αιχμηρή κριτική του Γιώργου στον αντίπαλο αρχηγό, Τάσο

Μετά το αποψινό αποτέλεσμα, δεν έλειψαν και οι αιχμές του Γιώργου Α. προς τον αντίπαλο αρχηγό. «Πέντε ποδιές έχουν πάρει όλοι οι παίκτες που θεωρεί καλούς ο Τάσος. Ο κορμός της κόκκινης μπριγάδας. Άμα φάσκεις και αντιφάσκεις, μετά την πατάς», σχολίασε με νόημα.