Εφιάλτης για 85χρονη: Την ξυλοκόπησαν άγρια στο σπίτι της για 100 ευρώ

Άγριο εφιάλτη στα χέρια αδίστακτων ληστών έζησε μια ηλικιωμένη, 85 ετών, στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας. Εκλιπαρούσε να τη λυπηθούν, όμως εκείνοι τη χτυπούσαν ανελέητα, απαιτώντας να τους αποκαλύψει πού είχε κρυμμένες τις οικονομίες της. Το ρεπορτάζ είναι της ανταποκρίτριας του STAR, Κωνσταντίνας Τσεγγενέ.

«Τους παρακαλούσα… μη με χτυπάτε άλλο… Δεν είχα τίποτα να τους δώσω…», λέει στην κάμερα.

Η εικόνα της γιαγιάς Γεωργίας σοκάρει. Οι μώλωπες στο πρόσωπο και το σώμα της μαρτυρούν τη φρίκη που έζησε τα ξημερώματα της Δευτέρας, στα χέρια των τριών ληστών.

Η ηλικιωμένη περιγράφει πώς άνοιξε την πόρτα και μπήκαν οι ληστές μέσα στο σπίτι. Μετά την έσυραν και την πήγαν στην κρεβατοκάμαρα, όπου άρχισαν να ψάχνουν παντού για χρήματα. «Τα έβγαλαν όλα έξω, έψαχναν παντού… δεν άφησαν τίποτα όρθιο».

Αιτωλοακαρνανία: Ξυλοκόπησαν 85χρονη για να αρπάξουν λίγα ευρώ

Οι ληστές έψαξαν σπιθαμή προς σπιθαμή το μικρό σπίτι της 85χρονης, αναποδογυρίζοντας τα πάντα. Δεν λυπήθηκαν ούτε την ηλικία της, ούτε τις κραυγές της. Η ίδια πάλευε να μείνει όρθια, ενώ εκείνοι συνέχιζαν να τη χτυπούν για λίγα χαρτονομίσματα.

Οι δράστες φαίνεται να μπήκαν από το συρματόπλεγμα που περιβάλλει το σπίτι της ηλικιωμένης. «Μπήκαν από το συρματόπλεγμα… δεν πρόλαβα να καταλάβω τίποτα».

Η λεία των αδίστακτων δραστών; Μόλις 100 ευρώ. Κι όμως, για τη γιαγιά Γεωργία, το ξημέρωμα της Δευτέρας θα μείνει χαραγμένο για πάντα στη μνήμη της.

Αιτωλοακαρνανία: Ασύλληπτοι οι δράστες της ληστείας με θύμα την ηλικιωμένη

Η αστυνομία διεξάγει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των τριών δραστών που σκόρπισαν τον τρόμο για λίγα ευρώ.